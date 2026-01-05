Tottenham hưởng lợi từ Europa League: Khe cửa hẹp cho hy vọng trụ hạng Kết quả bán kết Europa League vô tình mở ra cơ hội cho Tottenham thoát khỏi nhóm xuống hạng khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp rơi vào tình thế quá tải lực lượng.

Cuộc chiến trụ hạng tại Ngoại hạng Anh của Tottenham Hotspur đang bước vào giai đoạn sinh tử với những diễn biến đầy bất ngờ. Mặc dù đang ngụp lặn ở vị trí thứ 18 với 34 điểm, kém West Ham 2 điểm và Nottingham Forest 5 điểm, thầy trò HLV Roberto De Zerbi vừa nhận được một "chiếc phao cứu sinh" từ đấu trường Europa League. Kết quả trận bán kết lượt đi giữa Nottingham Forest và Aston Villa đã tạo ra những tiền đề thuận lợi về mặt thể lực và chiến thuật cho đại diện Bắc London trước vòng đấu mang tính bước ngoặt.

Aston Villa và bài toán phân phối sức mạnh tại Villa Park

Việc Aston Villa bất ngờ để thua 0-1 trước Nottingham Forest tại bán kết lượt đi Europa League đã gián tiếp mang lại lợi thế lớn cho Tottenham. Trong nỗ lực tìm kiếm lợi thế dẫn bàn, HLV Unai Emery đã buộc phải tung ra đội hình mạnh nhất với những trụ cột như Ollie Watkins, Pau Torres và Ezri Konsa. Việc phải cày ải với cường độ cao trong một trận đấu đỉnh cao tại châu Âu khiến nền tảng thể lực của dàn sao Villa suy giảm nghiêm trọng trước khi đón tiếp Spurs tại giải nội nội địa.

Spurs cần tận dụng mọi cơ hội có thể.

Đáng chú ý, Aston Villa hiện đang sở hữu khoảng cách an toàn 8 điểm trong nhóm dự Champions League. Với ưu thế này, HLV Emery nhiều khả năng sẽ thực hiện xoay tua lực lượng sâu rộng trong trận đấu tới với Tottenham nhằm giữ sức cho trận lượt về Europa League. Đây là thời cơ vàng để HLV Roberto De Zerbi và các học trò khai thác sự thiếu hụt trụ cột và tình trạng kiệt quệ thể lực của đối thủ để giành trọn 3 điểm ngay tại Villa Park.

Gánh nặng trời Âu và nguy cơ của Nottingham Forest

Bên cạnh lợi thế từ đối thủ sắp tới, Tottenham còn nhìn thấy hy vọng từ sự sa sút tiềm tàng của Nottingham Forest - đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Vítor Pereira, Forest đang phải gồng mình chia sức cho cả hai mặt trận. Việc tiến sâu tại Europa League đang dần trở thành "con dao hai lưỡi" khi chiều sâu đội hình của họ bị thử thách cực độ.

Lịch thi đấu của Nottingham Forest trong thời gian tới được đánh giá là cực kỳ khắc nghiệt:

Đối đầu với Chelsea tại sân khách vào cuối tuần này.

Trận bán kết lượt về Europa League với Aston Villa.

Tiếp đón Newcastle tại vòng đấu áp chót.

Thể lực bị bào mòn sau những trận chiến căng thẳng tại đấu trường châu lục sẽ là điểm yếu chí mạng khi Forest phải hành quân đến sân Chelsea. Nếu Nottingham sẩy chân và Tottenham giành chiến thắng trước Villa, khoảng cách giữa vị trí an toàn và nhóm xuống hạng sẽ chỉ còn vỏn vẹn 2 điểm.

Kịch bản thoát hiểm cho Gà trống

Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu, mọi sự xao nhãng của các đối thủ đều trở thành cơ hội vô giá để Tottenham lách qua khe cửa hẹp. Phân tích thống kê cho thấy nếu giành được tối thiểu 7 đến 9 điểm trong các trận đấu còn lại, cơ hội ở lại Ngoại hạng Anh của Spurs sẽ tăng lên đáng kể, nhất là khi các đối thủ trực tiếp như Leeds United và Forest vẫn còn những lịch trình thi đấu khó khăn.

Đội bóng Điểm số hiện tại Vị trí Khoảng cách an toàn Nottingham Forest 39 16 +5 West Ham 36 17 +2 Tottenham 34 18 -

Nhìn chung, cục diện tại cúp châu Âu đang vô tình sắp đặt một lộ trình thuận lợi cho Tottenham. Vấn đề còn lại nằm ở khả năng tận dụng thời cơ của HLV Roberto De Zerbi. Một chiến thắng trước một Aston Villa mệt mỏi không chỉ giúp Spurs thu hẹp khoảng cách về điểm số mà còn tạo ra cú hích tinh thần cực lớn cho chiến dịch trụ hạng đầy cam go phía trước.