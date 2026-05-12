Tottenham hụt hơi tại sân nhà tỷ bảng: Cơ hội trụ hạng bất ngờ cho West Ham Trận hòa đáng trách của Tottenham trước Leeds United đã trực tiếp ném phao cứu sinh cho West Ham, biến cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh thành một vở kịch kịch tính.

Ngoại hạng Anh một lần nữa chứng minh sự khốc liệt trong kịch bản trụ hạng. Sau trận hòa đầy thất vọng trước Leeds United tại sân vận động Tottenham Hotspur, cục diện ở nhóm cuối bảng đã thay đổi chóng mặt. Kết quả này không chỉ khiến Spurs chìm sâu vào khủng hoảng tâm lý mà còn mở ra con đường sống cho West Ham trong bối cảnh mùa giải đang đi về những vòng đấu cuối.

Sự nghịch lý tại sân vận động 1,5 tỷ bảng

Tottenham vẫn đang giữ khoảng cách 2 điểm so với West Ham, nhưng những con số thống kê đang tố cáo một sự thật nghiệt ngã. Kể từ đầu năm 2026, sân vận động trị giá 1,5 tỷ bảng của Spurs dường như đã trở thành gánh nặng thay vì điểm tựa. Đoàn quân của Roberto De Zerbi đang có thành tích sân nhà tệ hại khi xếp thứ 19 toàn giải, trái ngược hoàn toàn với vị thế thứ 3 về hiệu số khi thi đấu xa nhà.

Tottenham mất 2 điểm quan trọng trước Leeds.

HLV De Zerbi đã thẳng thắn thừa nhận rằng cuộc chiến trụ hạng hiện tại không chỉ nằm ở kỹ thuật hay thể lực, mà là bài kiểm tra bản lĩnh thép. Áp lực tâm lý đè nặng khiến đôi chân của các cầu thủ áo trắng trở nên thanh thoát hơn khi rời xa London, nhưng lại đông cứng ngay tại tổ ấm của mình.

Tâm thế lội ngược dòng của West Ham

Trong khi Tottenham hoang mang, West Ham lại đang biến những bất lợi từ trọng tài và VAR trong trận gặp Arsenal thành động lực chiến đấu. Thất bại của Spurs đã trở thành nhiên liệu quý giá cho "The Hammers". Một tinh thần không còn gì để mất đang lan tỏa khắp Đông London, sẵn sàng cho những cuộc lật đổ ở giai đoạn then chốt.

West Ham còn cơ hội trụ hạng.

Thử thách tiếp theo của West Ham là Newcastle. Một kết quả có lợi sẽ đẩy toàn bộ áp lực ngược lại phía Tottenham, nhất là khi Spurs phải hành quân đến Stamford Bridge. Cần nhớ rằng, trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, Tottenham mới chỉ có duy nhất một chiến thắng tại đây vào năm 2018. Chelsea chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội để dìm đối thủ cùng thành phố xuống sâu hơn dưới vực thẳm.

Kịch bản định mệnh mang tên David Moyes

Nếu cuộc đua sinh tồn kéo dài đến vòng 38, người hâm mộ sẽ được chứng kiến một sự sắp đặt đầy trớ trêu của số phận. David Moyes – người hùng mang về chức vô địch Europa Conference League cho West Ham – sẽ dẫn dắt Everton hành quân đến sân của Tottenham.

Hiện tại, Everton dưới bàn tay Moyes đang chơi cực hay trên sân khách với thành tích đứng thứ 6 toàn giải. Nếu Moyes giúp Everton giành chiến thắng tại Bắc London ở vòng cuối, ông sẽ gián tiếp trở thành vị cứu tinh cho đội bóng cũ West Ham. Quyền tự quyết vẫn nằm trong tay Tottenham, nhưng sự lỳ lợm của West Ham và những biến số từ lịch sử đang khiến vị thế của "Gà trống" trở nên mong manh hơn bao giờ hết.