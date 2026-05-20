Tottenham lâm nguy trong cuộc đua trụ hạng sau thất bại trước Chelsea tại Stamford Bridge Tottenham buộc phải sinh tử ở vòng cuối sau trận thua Chelsea, hiện chỉ còn hơn nhóm xuống hạng 2 điểm khi sự bế tắc nơi hàng công khiến họ trả giá đắt.

Tottenham đã đánh mất quyền tự quyết trụ hạng sớm sau thất bại tại Stamford Bridge, đẩy câu lạc bộ vào thế chân tường trước vòng đấu hạ màn. Dù chỉ cần một kết quả hòa để đảm bảo sự an toàn, sự kém cỏi trong khâu dứt điểm và những lỗ hổng kỹ thuật đã khiến thầy trò Roberto De Zerbi trắng tay.

Tottenham đã không thể nắm bắt cơ hội của mình.

Sự bế tắc của hàng công và bài toán hiệu quả

Trận derby London một lần nữa phơi bày sự yếu kém toàn diện của Tottenham trong việc chuyển hóa thế trận thành bàn thắng. Xuyên suốt trận đấu, Spurs không thiếu những khoảnh khắc đưa bóng vào khu vực nguy hiểm, nhưng chất lượng ở những đường chuyền cuối cùng luôn dưới mức trung bình. Cả Randal Kolo Muani bên cánh phải và Mathys Tel bên cánh trái đều tỏ ra lúng túng khi đối mặt với hàng thủ Chelsea.

Sự vắng mặt của Dominic Solanke từ ngày 25/04 đã để lại một khoảng trống không thể khỏa lấp. Spurs hiện tại thiếu đi một "sản phẩm thực tế" là bàn thắng để cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng. Sự sáng tạo chỉ thực sự xuất hiện khi James Maddison vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai, nhưng bấy nhiêu là không đủ để xuyên thủng hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà.

Nỗi ám ảnh Stamford Bridge và gánh nặng tâm lý

Thất bại này tiếp tục kéo dài thành tích tồi tệ của Tottenham tại Stamford Bridge, nơi họ chỉ giành được duy nhất một chiến thắng kể từ năm 1990. Nhiệm vụ của Roberto De Zerbi là phá vỡ rào cản tâm lý này, nhưng thực tế sân cỏ cho thấy vấn đề của Spurs nằm nhiều hơn ở khả năng thực thi kỹ thuật và sự tập trung.

De Zerbi thất vọng với màn trình diễn của các học trò.

Đáng chú ý, Chelsea bước vào trận đấu này với tâm thế không quá ổn định khi HLV tạm quyền Calum McFarlane đang ở những ngày cuối nhiệm kỳ. Tuy nhiên, việc Conor Gallagher và Joao Palhinha dễ dàng bắt bài các hướng tấn công của Spurs đã khiến đội khách hoàn toàn bế tắc. Kịch bản này lặp lại y hệt trận gặp Leeds United trước đó: áp đảo về thời gian kiểm soát nhưng không thể kết liễu đối thủ.

Cuộc chiến sinh tử ở vòng đấu hạ màn

Trận thua này khiến Tottenham chỉ còn hơn West Ham – đội đang đứng thứ 18 – đúng 2 điểm. Tương lai của toàn đội giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả của 90 phút cuối cùng. Nếu Richarlison không thể tận dụng những cơ hội vàng như pha bỏ lỡ trong hiệp hai, viễn cảnh xuống hạng sẽ trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết.

Nhìn chung, Tottenham đã chọn con đường gian nan nhất để tự cứu lấy chính mình. Thay vì một trận đấu thủ tục vào Chủ nhật tới, họ sẽ phải thi đấu dưới áp lực khủng khiếp để giữ lại suất tham dự giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Mọi sai lầm ở thời điểm này đều sẽ không có cơ hội để sửa chữa.