Tottenham lỡ cơ hội bứt phá: Sai lầm của Mathys Tel và bài toán trụ hạng của De Zerbi Trận hòa Leeds khiến Tottenham chưa thể an tâm trong cuộc đua trụ hạng, cùng phân tích về sai lầm của Mathys Tel và áp lực tâm lý dưới thời Roberto De Zerbi.

Tottenham đã không thể tận dụng cú sảy chân của West Ham để tạo ra khoảng cách an toàn. Trận hòa trước Leeds khiến con đường trụ hạng của đoàn quân Roberto De Zerbi vẫn đầy rẫy những biến số khó lường trong hai vòng đấu cuối cùng của Ngoại hạng Anh.

Tottenham đánh rơi điểm số đáng tiếc trước Leeds.

Bi kịch từ người hùng Mathys Tel

Trong một trận đấu mà áp lực tâm lý bao trùm khắp các khán đài, Mathys Tel đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Phút 50, tài năng trẻ này thắp sáng hy vọng cho Spurs bằng một cú cứa lòng kỹ thuật đưa bóng vào góc cao khung thành, giải tỏa sự căng cứng cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, chính Tel lại là người khiến lợi thế ấy tan biến. Trong một tình huống phòng ngự lúng túng, anh thực hiện pha phá bóng kiểu "xe đạp chổng ngược" bất cẩn, trúng vào đầu Ethan Ampadu trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định lỗi phạt đền và Dominic Calvert-Lewin đã không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho Leeds.

Đây là chi tiết tóm gọn mùa giải đầy bất ổn của Tottenham: những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân thường xuyên bị lu mờ bởi những quyết định thiếu chín chắn. Trước đó trong hiệp một, Tel cũng từng có pha xử lý mạo hiểm ngay trước khung thành đội nhà, buộc Kevin Danso phải vất vả sửa sai.

Áp lực tâm lý tại phía Bắc London

HLV Roberto De Zerbi không giấu giếm nguyên nhân dẫn đến màn trình diễn thiếu ổn định của các học trò. Ông thừa nhận: "Chúng tôi không chơi một trận tuyệt vời, nhưng là một trận tốt. Có lẽ áp lực từ vị trí hiện tại và giai đoạn quan trọng của mùa giải đã ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý đội bóng."

Tottenham hiện đang đứng ở vị trí thứ 17, một vị thế lạ lẫm và đầy áp lực đối với một đội bóng lớn. Khi mỗi đường bóng đều có thể quyết định số phận của cả mùa giải, sự nóng vội và thiếu kiên nhẫn đã trở thành đối thủ nguy hiểm nhất của chính họ.

Dù vậy, vẫn có những tín hiệu lạc quan. Spurs đã giành được 8 điểm trong 4 trận gần nhất, bao gồm những chiến thắng quan trọng trước Wolves và Aston Villa. Cách De Zerbi bảo vệ Mathys Tel sau trận đấu - bằng một cái ôm thay vì những lời chỉ trích - cho thấy nỗ lực giữ vững tinh thần đoàn kết trong phòng thay đồ vào thời điểm nhạy cảm nhất.

De Zerbi vẫn còn rất nhiều điều phải làm.

Kịch bản cho những vòng đấu cuối

Lợi thế 2 điểm trước West Ham là một khoảng cách cực kỳ mong manh. Quyền tự quyết vẫn nằm trong tay Tottenham, nhưng họ không còn quyền được sai lầm. Để trụ lại Ngoại hạng Anh, đoàn quân của De Zerbi cần biến những màn trình diễn ở mức "tốt" thành những chiến thắng thực dụng.

Bài toán lớn nhất lúc này không chỉ là chiến thuật trên sân, mà là khả năng quản trị cảm xúc của các cầu thủ trẻ. Nếu không thể giữ được cái đầu lạnh trong những thời khắc quyết định, Tottenham sẽ phải sống trong sợ hãi cho đến tận vòng đấu cuối cùng.