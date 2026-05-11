Tottenham lột xác dưới thời Roberto De Zerbi: Công thức hồi sinh từ sự thực dụng Chiến lược gia người Italia đang thổi luồng sinh khí mới vào Tottenham bằng lối chơi pressing cường độ cao và sự ổn định nơi tuyến giữa, giúp Spurs thắp lại hy vọng trong cuộc đua trụ hạng.

Roberto De Zerbi chưa thể biến Tottenham thành một cỗ máy hoàn hảo ngay lập tức, nhưng ông đã thực hiện được nhiệm vụ cấp thiết nhất: trục vớt đội bóng khỏi vũng lầy tuyệt vọng. Sau giai đoạn khủng hoảng dưới thời Igor Tudor, Spurs bắt đầu tìm lại năng lượng và niềm tin trong cuộc chiến sinh tồn đầy cam go tại Ngoại hạng Anh năm 2026.

De Zerbi mang đến luồng sinh khí mới cho Tottenham.

Dấu ấn chiến thuật và cường độ pressing

Chiến thắng trước Aston Villa không chỉ đơn thuần mang về 3 điểm quý giá. Đây mới là lần thứ hai Tottenham giành chiến thắng tại giải đấu quốc nội trong năm 2026, đồng thời đánh dấu mạch thắng liên tiếp đầu tiên của đội bóng kể từ tháng 8. Đối với một tập thể từng trượt dài trong bất ổn, cột mốc này mang ý nghĩa tinh thần cực lớn.

Thay đổi dễ nhận thấy nhất dưới triều đại De Zerbi chính là cường độ chơi bóng. Ông yêu cầu các học trò thực hiện pressing tầm cao, chủ động săn đuổi bóng và duy trì nhịp độ năng lượng ở mức quyết liệt nhất. Hình ảnh này gợi nhớ đến một Marseille rực lửa của chính De Zerbi trong chiến thắng trước Aston Villa hồi tháng 8, khi đội bóng Pháp bóp nghẹt đối thủ bằng sức ép liên tục.

Dù Tottenham đã tận dụng tốt một ngày thi đấu dưới sức của Aston Villa, nhưng việc biết chắt chiu cơ hội cho thấy De Zerbi đang xây dựng một nền tảng thực dụng hơn. Trong cuộc đua trụ hạng, khả năng thắng các pha bóng hai và bảo vệ khu trung tuyến quan trọng hơn nhiều so với việc kiểm soát bóng đẹp mắt nhưng thiếu hiệu quả.

Sự ưu tiên cho kinh nghiệm nơi tuyến giữa

Lý giải cho sự thay đổi này, De Zerbi đã đặt niềm tin vào những cái tên dày dạn kinh nghiệm thay vì các tài năng trẻ. Trong khi Archie Gray hay Lucas Bergvall là những điểm sáng cho tương lai, chiến lược gia người Italia lại lựa chọn Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur, Yves Bissouma và João Palhinha cho giai đoạn căng thẳng hiện tại.

Đây là những cầu thủ sở hữu khả năng chịu áp lực, không ngại va chạm và thấu hiểu giá trị của từng điểm số trong bối cảnh sống còn. Sự cứng cáp của hàng tiền vệ đang trở thành điểm tựa vững chắc để Tottenham triển khai lối chơi theo ý đồ của tân thuyền trưởng.

Hồi phục tinh thần và sự trở lại của các trụ cột

Bên cạnh những điều chỉnh chuyên môn, De Zerbi còn tập trung hàn gắn tâm lý cho toàn đội. Trường hợp của thủ thành Antonin Kinsky là minh chứng rõ nét. Sau những sai lầm dẫn đến việc bị thay ra sớm trong trận gặp Atletico Madrid trước đây, Kinsky đã được De Zerbi tin tưởng tuyệt đối khi Guglielmo Vicario dính chấn thương. Sự khích lệ từ HLV giúp thủ môn này tìm lại sự tự tin và khẳng định cá tính chuyên nghiệp trên sân.

Maddison trở lại là tín hiệu tích cực cho Tottenham.

Tín hiệu lạc quan tiếp tục đến khi Dejan Kulusevski và James Maddison đã bắt đầu trở lại tập luyện cùng đội một. Tuy nhiên, De Zerbi cho thấy sự thận trọng trong việc sử dụng họ. Trong giai đoạn mà mỗi trận đấu đều là một trận chung kết, mọi quyết định nhân sự đều phải phục vụ cho mục tiêu thực dụng nhất: giành điểm.

Dù vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt là phong độ nghèo nàn trên sân nhà N17 khi chưa biết mùi chiến thắng từ tháng 12, nhưng Tottenham hiện tại đã có một kế hoạch rõ ràng. Pressing cường độ cao, tuyến giữa vững chãi và tinh thần chiến đấu được khôi phục đang là ba trụ cột để Spurs tự cứu lấy mình trong chặng đường còn lại.