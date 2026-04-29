Tottenham nhắm Marcus Rashford, Arsenal quyết chiêu mộ Victor Osimhen Thị trường chuyển nhượng hè nóng dần với kế hoạch gây sốc của Tottenham dành cho Marcus Rashford và động thái cử giám đốc thể thao theo dõi Victor Osimhen từ Arsenal.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những diễn biến đầy bất ngờ khi các câu lạc bộ lớn tại Ngoại hạng Anh bắt đầu kích hoạt các kế hoạch nhân sự quan trọng. Tâm điểm chú ý đổ dồn về Bắc London, nơi cả Tottenham Hotspur và Arsenal đều đang nỗ lực gia tăng sức mạnh hàng công bằng những cái tên đình đám.

Tottenham Hotspur tham vọng sở hữu Marcus Rashford

Tottenham Hotspur vừa gây bất ngờ khi bày tỏ sự quan tâm nghiêm túc đến việc ký hợp đồng với tiền đạo Marcus Rashford của Manchester United. Chân sút người Anh hiện đang thi đấu cho Barcelona theo dạng cho mượn, nhưng tương lai của anh vẫn chưa được đội bóng Tây Ban Nha xác định rõ ràng. Đáng chú ý, thương vụ này được cho là phụ thuộc lớn vào việc "Gà trống" có đảm bảo được suất trụ hạng tại giải đấu hàng đầu xứ sở sương mù hay không.

Marcus Rashford được Tottenham Hotspur quan tâm.

Sự hiện diện của Rashford được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho hàng công của Tottenham. Tuy nhiên, mức phí chuyển nhượng và mức lương của tiền đạo này sẽ là rào cản không nhỏ mà ban lãnh đạo đội bóng cần tính toán kỹ lưỡng trước khi đưa ra lời đề nghị chính thức.

Arsenal đẩy mạnh thương vụ Victor Osimhen

Trong một diễn biến khác, Arsenal đang thể hiện quyết tâm rất cao trong việc sở hữu chữ ký của Victor Osimhen. Giám đốc thể thao Andrea Berta của đội bóng thành London đã trực tiếp có mặt tại Istanbul để theo dõi phong độ của tiền đạo người Nigeria trong màu áo Galatasaray. Osimhen đang duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng tại Thổ Nhĩ Kỳ, điều này càng củng cố niềm tin cho ban huấn luyện "Pháo thủ" về một phương án nâng cấp hỏa lực tối ưu.

Arsenal xem giò Victor Osimhen ở trận đấu mới đây.

Arsenal hiện đang đẩy mạnh quá trình đàm phán với câu lạc bộ chủ quản Napoli để sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết. Nếu thành công, đây sẽ là một trong những bản hợp đồng bom tấn giúp Arsenal cạnh tranh sòng phẳng các danh hiệu lớn trong mùa giải tới.

Jose Mourinho và khả năng tái xuất Real Madrid

Bên cạnh những tin đồn về cầu thủ, băng ghế huấn luyện cũng nóng lên với thông tin Jose Mourinho có thể trở lại dẫn dắt Real Madrid lần thứ hai. Chủ tịch Florentino Perez được cho là coi chiến lược gia người Bồ Đào Nha là ứng cử viên hàng đầu để thay thế vị trí hiện tại tại Bernabeu. Kinh nghiệm và bản lĩnh của Mourinho tại đấu trường châu Âu là yếu tố then chốt khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cân nhắc sự trở lại này.

Các chuyển động khác trên thị trường

Thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận nhiều thương vụ tiềm năng khác. Cụ thể, Anthony Gordon đang đứng trước khả năng chia tay Newcastle United để tìm kiếm thử thách mới tại các đội bóng lớn hơn. Điều này buộc Newcastle phải cân nhắc bán ngôi sao sáng giá nhất nhằm đảm bảo các quy tắc cân bằng tài chính.

Tại khu vực phòng ngự, Everton đã đưa Nathan Ake của Manchester City vào danh sách mục tiêu hàng đầu. Hậu vệ người Hà Lan đang tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên hơn khi không còn giữ được suất đá chính cố định dưới thời Pep Guardiola. Trong khi đó, Liverpool cũng đang tận dụng mối quan hệ đối tác với RB Leipzig để hy vọng sớm có được chữ ký của tài năng trẻ Yan Diomande.

Cuối cùng, Chelsea đã có những liên hệ ban đầu với huấn luyện viên Andoni Iraola của Bournemouth. Ban lãnh đạo The Blues đánh giá cao tư duy chiến thuật của chiến lược gia người Tây Ban Nha và coi ông là phương án phù hợp cho dự án dài hạn tại Stamford Bridge. Ngoài ra, cả Newcastle và Aston Villa đều đang cạnh tranh quyết liệt để giành chữ ký của cầu thủ đa năng Maxi Araujo từ Sporting Lisbon.