Tottenham phá kỷ lục chuyển nhượng với bom tấn 100 triệu bảng Sandro Tonali Đội bóng Bắc London chính thức đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Sandro Tonali từ Newcastle United. Với tổng giá trị lên tới 100 triệu bảng, ngôi sao người Ý sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử CLB.

Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh vừa chứng kiến một cơn địa chấn khi Tottenham Hotspur chính thức đạt được thỏa thuận chiêu mộ Sandro Tonali từ Newcastle United. Theo chuyên gia tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, đây là thương vụ mang tính bước ngoặt, khẳng định tham vọng cực lớn của đội bóng Bắc London trong kỷ nguyên mới.

Sandro Tonali chuẩn bị chuyển tới Tottenham Hotspur. Ảnh: Getty Images

Thương vụ phá vỡ mọi giới hạn tài chính

Cụ thể, Tottenham đã đồng ý chi trả mức phí chuyển nhượng ban đầu là 92,5 triệu bảng. Con số này sẽ tăng thêm 7,5 triệu bảng phụ phí tùy thuộc vào việc đội bóng giành quyền tham dự Champions League trong tương lai. Khi các điều khoản bổ sung được kích hoạt, tổng giá trị hợp đồng chạm mốc 100 triệu bảng.

Mức giá này chính thức biến Sandro Tonali trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Tottenham Hotspur, vượt xa kỷ lục 85 triệu bảng từng được thiết lập bởi Mateus Fernandes. Động thái này cho thấy sự ủng hộ tuyệt đối của ban lãnh đạo dành cho kế hoạch nâng cấp đội hình toàn diện.

Trục xương sống mới tại Bắc London

Việc chiêu mộ Tonali không phải là một quyết định bộc phát. Đây là mảnh ghép quan trọng nhất trong chiến dịch tái thiết hàng tiền vệ của "Gà Trống". Trước đó, đội bóng đã âm thầm hoàn tất các bản hợp đồng chất lượng như Andrew Robertson, Marco Senesi (dưới dạng chuyển nhượng tự do) và trung vệ Jan Paul van Hecke với giá 52 triệu bảng.

Sự xuất hiện của tuyển thủ Ý đến vào thời điểm vô cùng nhạy cảm. Tài năng trẻ Lucas Bergvall vừa bày tỏ nguyện vọng rời đi để tìm kiếm thử thách mới. Trong bối cảnh đó, Tonali sẽ cùng với những cái tên như Conor Gallagher và Rodrigo Bentancur tạo nên một tuyến giữa giàu sức chiến đấu, đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng tại các đấu trường lớn.

Sự hồi sinh sau những biến cố

Để có được chữ ký của Tonali, Tottenham chắc chắn đã phân tích rất kỹ hành trình đầy biến động của anh tại Newcastle. Tiền vệ này từng phải đối mặt với quãng nghỉ cưỡng bức 10 tháng vào tháng 10/2023 do vi phạm các quy định về cá cược. Tuy nhiên, kể từ khi trở lại vào tháng 8/2024, Tonali đã chứng minh đẳng cấp vượt trội của mình.

Số liệu thống kê không biết nói dối: anh đã có tổng cộng 110 lần ra sân cho đội chủ sân St James' Park, đóng góp 10 bàn thắng và 10 đường kiến tạo. Khả năng điều tiết nhịp độ, nhãn quan chiến thuật sắc bén và tâm lý thép là những yếu tố khiến Tottenham quyết tâm phá két để đưa anh về London.

Kế hoạch hội quân sớm

Do đội tuyển Ý không giành được quyền tham dự World Cup mùa hè này, Sandro Tonali có lợi thế lớn về mặt thời gian. Anh sẽ tập trung hoàn toàn vào việc hoàn tất các thủ tục kiểm tra y tế và ký kết hợp đồng chính thức. Dự kiến, tân binh đắt giá nhất lịch sử CLB sẽ hội quân cùng các đồng đội mới ngay từ đầu giai đoạn tiền mùa giải để làm quen với triết lý chiến thuật mới.