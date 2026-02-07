Tottenham phá kỷ lục chuyển nhượng với Sandro Tonali giá 100 triệu bảng Tottenham Hotspur hoàn tất thương vụ bom tấn Sandro Tonali từ Newcastle, đồng thời Atletico Madrid khẳng định không bán Julian Alvarez trước sự quan tâm của Barcelona.

Thị trường chuyển nhượng hè chứng kiến một cơn địa chấn khi Tottenham Hotspur chính thức đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Sandro Tonali từ Newcastle United. Với tổng mức phí lên tới 100 triệu bảng, đây không chỉ là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử đội bóng Bắc London mà còn là lời khẳng định đanh thép về tham vọng cạnh tranh danh hiệu của "Gà trống" trong mùa giải mới.

Sandro Tonali và tham vọng hóa rồng của Tottenham

Thỏa thuận cụ thể bao gồm 92,5 triệu bảng phí cố định kèm theo 7,5 triệu bảng phụ phí dựa trên hiệu suất. Sandro Tonali, tuyển thủ Ý với lối chơi thông minh và khả năng điều tiết trận đấu xuất sắc, đã đồng ý các điều khoản cá nhân để chuyển đến sân Tottenham Hotspur Stadium. Sự hiện diện của Tonali được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán tuyến giữa, trở thành hạt nhân trong sơ đồ chiến thuật mà ban huấn luyện đang xây dựng.

Sandro Tonali chuẩn bị chuyển tới Tottenham Hotspur. Ảnh: Getty Images

Không dừng lại ở Tonali, Tottenham đang tiếp tục càn quét thị trường khi nhắm tới Crysencio Summerville của West Ham. Sau khi đã sở hữu thành công Mateus Fernandes, đại diện Bắc London coi tuyển thủ Hà Lan là mục tiêu trọng điểm để nâng cấp sức mạnh hành lang cánh, tạo nên một hàng công biến ảo và giàu tốc độ hơn.

Atletico Madrid xây 'bức tường lửa' quanh Julian Alvarez

Tại Tây Ban Nha, Atletico Madrid đã dội gáo nước lạnh vào tham vọng của Barcelona khi tuyên bố Julian Alvarez là cầu thủ "không thể chạm tới". Bất chấp những nỗ lực chèo kéo từ đội chủ sân Camp Nou, ban lãnh đạo Atletico khẳng định sẽ không xem xét bất kỳ lời đề nghị nào dành cho nhà vô địch World Cup 2022.

Atletico Madrid không muốn bán Julian Alvarez. Ảnh: Getty Images

Julian Alvarez hiện đóng vai trò không thể thay thế trong kế hoạch dài hạn của đội bóng thủ đô. Sự kiên định này cho thấy quyết tâm của Atletico trong việc duy trì sức mạnh đội hình để cạnh tranh tại La Liga và đấu trường châu lục.

Biến động tại Juventus và các đội bóng Ngoại hạng Anh

Trong nỗ lực tìm kiếm phương án dự phòng cho hàng công, Juventus đang đưa Brian Brobbey của Sunderland vào tầm ngắm. Dù Randal Kolo Muani (PSG) vẫn là ưu tiên số một, nhưng sự thăng tiến của Brobbey tại Anh đã thuyết phục được các tuyển trạch viên của "Bà đầm già".

Tại Premier League, Aston Villa đang đẩy nhanh tiến độ chiêu mộ Ilaix Moriba từ Celta Vigo với mức giá dự kiến 15 triệu bảng. Tiền vệ 23 tuổi này được đánh giá cao nhờ nền tảng thể lực dồi dào, phù hợp với triết lý bóng đá giàu năng lượng mà đội chủ sân Villa Park đang theo đuổi.

Ở chiều ngược lại, Liverpool đón tin vui khi tiền vệ Curtis Jones quyết định từ chối Nottingham Forest để ở lại Anfield cạnh tranh vị trí. Sự trung thành của Jones là điểm tựa quan trọng cho tuyến giữa của "The Kop" trong bối cảnh Inter Milan cũng từng đánh tiếng quan tâm đến cầu thủ này.

Cú hích từ băng ghế huấn luyện

Một thông tin đáng chú ý khác liên quan đến tương lai của Jurgen Klopp. Cựu thuyền trưởng Liverpool được cho là đang sẵn sàng tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Đức. Nếu Julian Nagelsmann rời ghế sau kết quả không như ý tại World Cup, Klopp sẽ là ứng viên hàng đầu nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ người hâm mộ xứ sở lục lăng để tái thiết "Die Mannschaft".

Trong khi đó, tân binh của Ngoại hạng Anh là Coventry City cũng đã bắt đầu chiến dịch tăng cường lực lượng bằng việc chiêu mộ hậu vệ Aurele Amenda từ Eintracht Frankfurt, nhằm gia cố hệ thống phòng ngự cho cuộc chiến trụ hạng khốc liệt sắp tới.