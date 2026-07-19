Tottenham quyết chiêu mộ Savinho, Real Madrid từ chối bom tấn Rodri Thị trường chuyển nhượng dậy sóng khi Tottenham Hotspur nỗ lực sở hữu chữ ký của Savinho, trong khi Real Madrid khẳng định không theo đuổi Rodri bất chấp phong độ đỉnh cao của tiền vệ này.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những bước đi chiến lược từ các ông lớn châu Âu. Tâm điểm đổ dồn về London và Madrid, nơi những kế hoạch nhân sự quan trọng đang dần lộ diện, định hình lại tương lai của các ngôi sao hàng đầu Premier League.

Tottenham và tham vọng mang tên Savinho

Tottenham Hotspur đang thể hiện quyết tâm cao độ trong việc nâng cấp sức mạnh hành lang cánh. Mục tiêu hàng đầu mà huấn luyện viên Roberto De Zerbi nhắm tới là Savinho, ngôi sao 22 tuổi thuộc biên chế Manchester City. Sau một mùa giải bùng nổ, cầu thủ người Brazil đã lọt vào mắt xanh của ban lãnh đạo Spurs nhờ bộ kỹ năng đột phá và khả năng tạo đột biến ấn tượng.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Tottenham đang nỗ lực đẩy nhanh quá trình đàm phán. Đội bóng thành London tin rằng sự góp mặt của Savinho sẽ là mảnh ghép hoàn hảo để hoàn thiện triết lý bóng đá tấn công mà De Zerbi đang xây dựng. Thương vụ này được kỳ vọng sẽ sớm hoàn tất để cầu thủ trẻ người Brazil kịp hội quân cho giai đoạn tiền mùa giải.

Tottenham săn đón Savinho. (Ảnh: Getty Images)

Nút thắt Phil Foden và Rafael Leao tại AC Milan

Tại Italy, AC Milan đang ấp ủ một kế hoạch chuyển nhượng đầy táo bạo mang tên Phil Foden. Đội bóng áo sọc đỏ đen coi ngôi sao 26 tuổi của Manchester City là mục tiêu trong mơ để nâng tầm đội hình, sẵn sàng cạnh tranh các danh hiệu lớn. Tuy nhiên, rào cản tài chính là bài toán khó đối với đại diện Serie A.

Để có đủ ngân sách thực hiện thương vụ đắt đỏ này, AC Milan buộc phải cân nhắc bán đi trụ cột Rafael Leao. Tiền đạo 27 tuổi người Bồ Đào Nha hiện đang là món hàng hot trên thị trường và có giá trị chuyển nhượng rất cao. Việc bán Leao không chỉ giúp Milan thu về khoản kinh phí khổng lồ mà còn giải phóng quỹ lương để dọn đường đón Phil Foden về sân San Siro.

Real Madrid chốt tương lai Rodri, nhắm đá tảng Cristian Romero

Trái ngược với những tin đồn trước đó, Real Madrid đã chính thức rút lui khỏi cuộc đua giành chữ ký của Rodri. Dù tiền vệ 30 tuổi vừa trải qua một mùa giải đại thành công cùng Manchester City và đội tuyển Tây Ban Nha, nhà đương kim vô địch La Liga quyết định không chiêu mộ anh trong hè này. Thay vào đó, ban lãnh đạo đội bóng hoàng gia muốn tập trung ngân sách cho các vị trí ưu tiên khác.

Real Madrid từ bỏ thương vụ Rodri. (Ảnh: Getty Images)

Đáng chú ý, Real Madrid cùng với Barcelona và Atletico Madrid đang tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành chữ ký của trung vệ Cristian Romero từ Tottenham. Ngôi sao 28 tuổi người Argentina được đánh giá là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới hiện nay nhờ lối chơi mạnh mẽ và quyết liệt. Các ông lớn La Liga sẵn sàng chi đậm để thuyết phục Spurs nhả trụ cột hàng phòng ngự.

Liverpool và Arsenal ưu tiên những viên ngọc thô

Trong khi các đối thủ chạy đua với những ngôi sao thành danh, Liverpool và Arsenal lại tập trung vào công tác đào tạo và chiêu mộ tài năng trẻ. Liverpool đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ 17 tuổi Samuel Martinez từ Atletico Nacional với mức phí khoảng 750.000 bảng. Cầu thủ người Colombia được quy hoạch sẽ rèn luyện tại đội trẻ trước khi được đôn lên đội một.

Tại London, Arsenal cũng đang tiến gần đến việc sở hữu Elijah Upson từ kình địch Tottenham. Hậu vệ 18 tuổi này đã từ chối ký hợp đồng mới với Spurs để tìm kiếm thử thách tại sân Emirates. Đây được xem là một bước đi chiến lược của Pháo thủ trong việc thu hút những tài năng triển vọng từ các đối thủ trực tiếp.

Các chuyển động khác trên thị trường

Bên cạnh những thương vụ lớn, nhiều cầu thủ khác cũng đang tìm cách thay đổi bến đỗ. Ben Nelson đã bày tỏ nguyện vọng rời Leicester City để tìm kiếm cơ hội đá chính thường xuyên hơn, với sự quan tâm từ Manchester United và West Ham. Trong khi đó, Juventus đang dẫn đầu cuộc đua giành Folarin Balogun từ Monaco, vượt qua những đối thủ như Borussia Dortmund và Sunderland.

Tại Đức, Bayern Munich đã dập tắt những tin đồn về tương lai của Joao Palhinha. Tiền vệ 31 tuổi người Bồ Đào Nha vẫn nằm trong kế hoạch của ban huấn luyện và sẽ sớm trở lại tập luyện, bác bỏ mọi thông tin liên quan đến việc chuyển sang Aston Villa.