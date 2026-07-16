Tottenham quyết nẫng tay trên Morgan Rogers từ tay Arsenal Cuộc chiến giành chữ ký của tài năng trẻ Morgan Rogers đang nóng lên khi Tottenham bất ngờ gia nhập đường đua, đe dọa phá hỏng kế hoạch chuyển nhượng của Arsenal.

Thị trường chuyển nhượng Premier League đang chứng kiến một chương mới đầy kịch tính trong mối thâm thù giữa hai gã khổng lồ Bắc London. Theo các báo cáo từ Give Me Sport, Tottenham Hotspur đã chính thức nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Morgan Rogers, mục tiêu mà Arsenal đã theo đuổi sát sao từ lâu.

Tottenham gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Rogers. Ảnh: Getty.

Tham vọng của Roberto de Zerbi và đòn trừng phạt cho sự chậm trễ

Kể từ khi tiếp quản Tottenham, huấn luyện viên Roberto de Zerbi đã không giấu giếm ý định xây dựng một đội hình trẻ trung và đầy đột biến. Rogers, ngôi sao sinh năm 2002, được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống tấn công mà chiến lược gia người Ý đang vận hành. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Spurs tìm cách "hớt tay trên" đối thủ cùng thành phố. Trước đó, nửa trắng thành London cũng đã vượt mặt Arsenal để sở hữu chữ ký của tiền vệ Sandro Tonali.

Phía bên kia chiến tuyến, Arsenal dường như đang phải trả giá cho sự thận trọng quá mức. Đội chủ sân Emirates vốn đã đưa Rogers vào tầm ngắm từ lâu nhưng lại dự định chờ đến sau khi World Cup kết thúc mới đưa ra lời đề nghị chính thức. Sự xuất hiện đột ngột của Tottenham buộc ban lãnh đạo "Pháo thủ" phải thay đổi chiến thuật nếu không muốn nhìn mục tiêu hàng đầu rơi vào tay đại kình địch.

Morgan Rogers: Viên ngọc quý của Aston Villa

Lý do khiến cả hai ông lớn Bắc London khao khát Rogers nằm ở màn trình diễn bùng nổ của anh trong màu áo Aston Villa. Tiền đạo cánh này không chỉ là một tài năng trẻ triển vọng mà đã vươn mình trở thành trụ cột quan trọng, góp công lớn giúp đội chủ sân Villa Park đăng quang tại Europa League danh giá.

Lối chơi của Morgan Rogers hội tụ những yếu tố mà mọi huấn luyện viên hàng đầu đều thèm khát:

Tốc độ và đột biến: Khả năng xé toang hàng phòng ngự đối phương bằng những pha bứt tốc dọc hành lang cánh.

Khả năng xé toang hàng phòng ngự đối phương bằng những pha bứt tốc dọc hành lang cánh. Sự đa năng: Có thể chơi tốt ở nhiều vị trí trên hàng công, tạo ra sự linh hoạt trong sơ đồ chiến thuật.

Có thể chơi tốt ở nhiều vị trí trên hàng công, tạo ra sự linh hoạt trong sơ đồ chiến thuật. Bản lĩnh trận mạc: Dù mới 22 tuổi, anh đã chứng minh được năng lực ở những đấu trường đỉnh cao nhất châu Âu.

Bài test cho tham vọng của hai thế lực Bắc London

Thương vụ Morgan Rogers giờ đây không chỉ đơn thuần là một bản hợp đồng chuyển nhượng, mà còn là bài kiểm tra về sức hút và tiềm lực tài chính giữa hai thế lực tại London. Tottenham đang tỏ ra quyết liệt hơn với một lời đề nghị nặng ký và một dự án thể thao rõ ràng dưới thời De Zerbi.

Trong những ngày tới, cuộc đàm phán dự kiến sẽ diễn ra vô cùng căng thẳng. Đội bóng nào đưa ra mức giá thuyết phục hơn cùng một lộ trình phát triển hấp dẫn hơn sẽ nhận được cái gật đầu của ngôi sao trẻ người Anh. Với Arsenal, họ cần hành động ngay lập tức nếu không muốn lặp lại kịch bản thất bại như trong thương vụ Sandro Tonali trước đó.