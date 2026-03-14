Tottenham rơi tự do sát nhóm cầm đèn đỏ, cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh đảo chiều Thất bại trước Crystal Palace đẩy Tottenham vào cuộc khủng hoảng trầm trọng khi chỉ còn hơn nhóm xuống hạng 1 điểm, đối mặt với sự trỗi dậy mạnh mẽ từ West Ham và Wolves.

Tottenham Hotspur đang đối mặt với kịch bản tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại khi rơi vào vòng xoáy của cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh. Theo dữ liệu từ siêu máy tính Opta, sự trượt dốc của "Gà trống" kết hợp với phong độ khởi sắc của West Ham và Wolves đã khiến cục diện ở đáy bảng xếp hạng biến động dữ dội.

Khủng hoảng trầm trọng tại Bắc London

Chỉ trong vài tuần, vị thế an toàn của Tottenham đã biến mất hoàn toàn. Đội bóng dưới quyền HLV Igor Tudor đang giữ thành tích đáng buồn: đội duy nhất tại giải đấu chưa giành được chiến thắng nào trong năm 2026. Trận thua 1-3 ngay tại sân nhà trước Crystal Palace đã kéo Tottenham xuống vị trí sát nhóm nguy hiểm, hiện chỉ còn hơn đội xếp thứ 18 là West Ham đúng 1 điểm.

Tottenham trượt dốc không phanh trong tay Igor Tudor.

Khó khăn thêm chồng chất khi lực lượng của Spurs bị sứt mẻ nghiêm trọng. Micky van de Ven đang thực hiện án treo giò, trong khi hai trụ cột hàng thủ là Cristian Romero và Joao Palhinha đều dính chấn thương nặng ở vùng đầu sau trận đấu tại Champions League. HLV Igor Tudor thừa nhận toàn đội đang ở trong tình thế "mọi thứ đều chống lại chúng tôi" trước thềm chuyến hành quân đến sân Anfield của Liverpool.

Sự hồi sinh của các đối thủ trực tiếp

Trái ngược với vẻ u ám của Tottenham, West Ham United đang cho thấy những tín hiệu tích cực dưới thời HLV Nuno Espirito Santo. Với chiến thắng 1-0 trước Fulham, "Búa tạ" không chỉ thu hẹp khoảng cách với nhóm an toàn mà còn cải thiện đáng kể các chỉ số phòng ngự. Thống kê cho thấy chỉ số bàn thua kỳ vọng (xG) của họ hiện chỉ đứng sau các đội bóng trong top đầu như Arsenal hay Chelsea.

Tại Nottingham Forest, HLV Vitor Pereira cũng đang chứng minh sự kiên cường. Trận hòa 2-2 đầy kịch tính trên sân Etihad của Manchester City là minh chứng cho tinh thần không bỏ cuộc. Sự tỏa sáng của Morgan Gibbs-White và Elliot Anderson đã giúp Forest giữ được lợi thế điểm số quan trọng trong cuộc chiến sinh tồn.

Elliot Anderson sẽ giúp Forest trụ hạng?

Dự báo từ siêu máy tính Opta

Wolves, dù đang đứng cuối bảng, cũng đang tạo nên những cú sốc khi lần lượt đánh bại Aston Villa, Liverpool và cầm hòa Arsenal. Dù siêu máy tính chỉ đánh giá khả năng trụ hạng của "Bầy sói" ở mức 0,02%, nhưng lịch thi đấu thuận lợi phía trước với các đối thủ như Leeds và Sunderland đang thắp lại hy vọng mong manh cho thầy trò Rob Edwards.

Dưới đây là xác suất dựa trên thuật toán mới nhất của Opta về cuộc đua trụ hạng:

Đội bóng Cơ hội trụ hạng (%) Nguy cơ xuống hạng (%) Leeds United 92,2% 7,8% Tottenham 82,0% 18,0% Nottingham Forest 74,2% 25,8% West Ham 51,2% 48,8% Wolves / Burnley <1% >99%

Những vòng đấu tới sẽ đóng vai trò như những trận chung kết sống còn. Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào Tottenham để xem liệu đội bóng này có thể tìm lại bản lĩnh của một câu lạc bộ lớn hay sẽ trở thành nạn nhân của một trong những mùa giải biến động nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.