Tottenham rơi vào nhóm xuống hạng: Cuộc chiến sinh tử tại Ngoại hạng Anh 2025/26 Thất bại trước Sunderland khiến Tottenham lần đầu rơi vào nhóm cầm đèn đỏ sau hơn 10 năm, mở ra kịch bản trụ hạng khắc nghiệt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 đang chứng kiến một trong những biến động lớn nhất lịch sử giải đấu. Sự hiện diện của Tottenham Hotspur trong nhóm ba đội cuối bảng không chỉ là một cú sốc đơn thuần mà còn báo hiệu một cuộc thanh trừng khốc liệt tại sân chơi cao nhất xứ sở sương mù. Với sự trỗi dậy của các đội bóng tầm trung và lịch thi đấu nghẹt thở phía trước, ranh giới giữa vinh quang và vực thẳm chưa bao giờ mỏng manh đến thế.

Tottenham Hotspur đang đối mặt với thực tế nghiệt ngã nhất trong hơn một thập kỷ qua.

Cơn địa chấn tại Bắc London: Tottenham rơi xuống đáy vực

Cú sốc lớn nhất của vòng đấu vừa qua chính là việc Tottenham Hotspur chính thức rơi vào nhóm 3 đội cuối bảng. Đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm, đội bóng Bắc London phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã này. Bước ngoặt đến từ chiến thắng hủy diệt 4-0 của West Ham trước đội bét bảng Wolves, trực tiếp đẩy thầy trò Roberto De Zerbi vào thế chân tường.

Dù kỳ vọng vào một sự thay đổi mạnh mẽ sau khi bổ nhiệm tân HLV Roberto De Zerbi, nhưng "Gà trống" vẫn không thể tìm thấy ánh sáng trong chuyến làm khách tới sân của Sunderland. Bàn thắng từ pha dứt điểm đổi hướng của Nordi Mukiele khiến Tottenham phải nhận thất bại thứ hai liên tiếp. Đáng lo ngại hơn, chuỗi trận không thắng của đội bóng này đã kéo dài từ tận ngày 28/12 năm ngoái. Một tập thể vốn quen với việc cạnh tranh vé dự Champions League giờ đây đang phải run rẩy trước viễn cảnh xuống chơi tại Championship.

Cục diện ngàn cân treo sợi tóc của nhóm cuối bảng

Trận hòa quả cảm trước Aston Villa giúp Nottingham Forest tích lũy thêm điểm số quan trọng.

Trong khi Tottenham khủng hoảng, các đối thủ trực tiếp của họ đang có những bước đi toan tính đầy thực dụng. Nottingham Forest đã giành được một điểm quý giá sau trận hòa quả cảm trước Aston Villa. Ở một diễn biến khác, Leeds United đang chuẩn bị tâm thế cho trận derby rực lửa với Manchester United.

Hiện tại, khoảng cách giữa các đội bóng trong nhóm nguy hiểm cực kỳ sít sao. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi bàn thắng, mỗi sai lầm trong 6 vòng đấu cuối cùng đều có thể dẫn đến một cuộc hoán đổi vị trí định mệnh. Sau khi vòng đấu này khép lại, mỗi câu lạc bộ sẽ chỉ còn đúng 6 trận đấu để tự cứu lấy mình khỏi "bản án" xuống hạng. Áp lực tâm lý đang đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ, khi chỉ một sơ sẩy nhỏ cũng có thể khiến họ phải trả giá bằng cả mùa giải.

Lịch thi đấu giông bão và trận chung kết ngược

Nhìn vào lịch thi đấu sắp tới, lộ trình của các đội bóng đang nằm trong vòng xoáy tử thần đầy rẫy giông bão. Tottenham sẽ bắt đầu hành trình trụ hạng bằng việc tiếp đón Brighton, trước khi phải làm khách trên sân của Wolves, Sunderland và đặc biệt là trận đại chiến với Aston Villa.

Tuy nhiên, tâm điểm của mọi sự chú ý sẽ dồn vào ngày 12/5, khi Tottenham đối đầu trực tiếp với Leeds United tại sân vận động Tottenham Hotspur. Đây được coi là trận "chung kết ngược" thực sự, nơi kẻ thắng sẽ nhen nhóm hy vọng sống sót, còn kẻ bại gần như sẽ đặt một chân xuống vực thẳm. Lịch thi đấu của Leeds cũng không hề dễ dàng khi họ phải đối đầu với Wolves, Bournemouth và kết thúc mùa giải bằng chuyến làm khách tới sân của West Ham.

Về phía West Ham, HLV Nuno Espirito Santo sẽ phải đưa các học trò vượt qua những thử thách cực đại như Crystal Palace, Everton và đặc biệt là chuyến hành quân tới sân Emirates của đội đầu bảng Arsenal. Đây là trận đấu có thể quyết định cả ngôi vương lẫn suất xuống hạng của giải đấu.

Gánh nặng từ các đấu trường Cup: Con dao hai lưỡi

Leeds United đang phải phân phối sức lực cho cả mặt trận đấu Cup lẫn cuộc chiến trụ hạng.

Một yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thể lực và sự tập trung của các đội bóng chính là lịch thi đấu tại các giải đấu Cup. Nottingham Forest, dưới sự dẫn dắt của Vitor Pereira, vẫn phải căng sức tại Europa League với trận tứ kết lượt về gặp Porto. Việc phải di chuyển và thi đấu tại châu Âu có thể khiến họ kiệt sức trong giai đoạn nước rút tại Ngoại hạng Anh.

Tương tự, Leeds United đang đối mặt với nỗi lo từ trận bán kết FA Cup với Chelsea tại Wembley. Dù đây là cơ hội để giành danh hiệu, nhưng việc phải dồn sức cho một trận cầu đỉnh cao có thể khiến họ thiếu đi sự thanh thoát và thể lực khi trở lại cuộc đua trụ hạng khốc liệt. Việc phải xuống hạng đối với bất kỳ câu lạc bộ nào trong nhóm này đều sẽ là một thảm họa về cả danh tiếng lẫn tài chính. Doanh thu sụt giảm nghiêm trọng cùng nguy cơ chảy máu chất xám là điều khó tránh khỏi, và không có bất kỳ sự đảm bảo nào cho việc có thể thăng hạng ngay lập tức từ Championship.

Trong một mùa giải mà khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục chỉ là 3 điểm, tinh thần chiến đấu và bản lĩnh trong những thời khắc sinh tử sẽ là yếu tố quyết định. Với sự góp mặt của những tên tuổi lớn như Tottenham hay West Ham trong vòng xoáy trụ hạng, Ngoại hạng Anh 2025/26 hứa hẹn sẽ có một đoạn kết kịch tính, nước mắt và những bất ngờ không tưởng cho tới tận ngày hạ màn vào cuối tháng Năm.