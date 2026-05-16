Tottenham săn chữ ký Eduardo Camavinga, Liverpool biến động nhân sự nơi khung gỗ Kỳ chuyển nhượng hè nóng dần khi Tottenham Hotspur muốn giải cứu Eduardo Camavinga khỏi Real Madrid. Trong khi đó, Liverpool ráo riết tìm người hỗ trợ Alexander Isak và phương án thay thế Alisson Becker.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những bước đi chiến lược từ các ông lớn Ngoại hạng Anh. Tâm điểm đổ dồn về Bắc London khi Tottenham Hotspur đang nỗ lực tận dụng biến động nhân sự tại Real Madrid để gia cố tuyến giữa, trong khi Liverpool bắt đầu công cuộc tái thiết sâu rộng dưới triều đại Arne Slot.

Tottenham và tham vọng sở hữu Eduardo Camavinga

Tottenham Hotspur đang theo dõi sát sao tình hình của Eduardo Camavinga sau khi tiền vệ này bất ngờ bị loại khỏi danh sách đội tuyển Pháp tham dự World Cup 2026. Ở tuổi 23, Camavinga đang đứng trước ngã tam đường trong sự nghiệp. Dù sở hữu tài năng thiên bẩm, việc không được đảm bảo suất đá chính thường xuyên tại Real Madrid dưới thời Carlo Ancelotti được cho là nguyên nhân chính khiến anh mất điểm trong mắt ban huấn luyện đội tuyển quốc gia.

Eduardo Camavinga nằm trong tầm ngắm của Tottenham Hotspur.

Theo nguồn tin từ Teamtalk, đội bóng thành London sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán một lời đề nghị chính thức nếu phía Real Madrid chấp nhận mở cửa cho một thương vụ chuyển nhượng. Sự đa năng của Camavinga — người có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ mỏ neo, tiền vệ trung tâm lẫn hậu vệ cánh trái — được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho triết lý bóng đá của Tottenham. Việc chuyển đến Ngoại hạng Anh có thể là bàn đạp giúp cầu thủ người Pháp lấy lại vị thế vốn có.

Liverpool tái thiết hàng công và bài toán hậu Alisson Becker

Tại vùng Merseyside, huấn luyện viên Arne Slot đang thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào tiền đạo Alexander Isak. Tuy nhiên, để tối ưu hóa hiệu suất của chân sút người Thụy Điển, Liverpool đang ráo riết tìm kiếm những đối tác tấn công chất lượng. Các mục tiêu hàng đầu đã được khoanh vùng bao gồm Yan Diomande, tài năng trẻ Antonio Nusa của RB Leipzig và ngôi sao Bradley Barcola từ Paris Saint-Germain. Việc nhắm đến những cầu thủ giàu tốc độ và khả năng xuyên phá cho thấy Liverpool muốn xây dựng một hệ thống tấn công linh hoạt hơn xung quanh Isak.

Ở vị trí khung gỗ, một cuộc chuyển giao quyền lực có thể sắp diễn ra. Alisson Becker hiện là mục tiêu hàng đầu của Juventus cho kỳ chuyển nhượng mùa hè. Để chuẩn bị cho kịch bản thiếu vắng thủ thành người Brazil, Liverpool đã đưa Robin Roefs của Sunderland vào danh sách ưu tiên. Đây được xem là bước đi chủ động nhằm duy trì sự ổn định cho hàng phòng ngự The Kop trong giai đoạn chuyển giao lực lượng.

Inter Milan ra phán quyết về tương lai Denzel Dumfries

Tại Serie A, Inter Milan đã có những động thái cụ thể về trường hợp của Denzel Dumfries. Đội bóng thành Milan được cho là sẵn sàng chia tay hậu vệ cánh người Hà Lan với mức phí giải phóng hợp đồng trị giá 25 triệu euro. Điều khoản này chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian giới hạn vào tháng 7 tới, tạo ra áp lực về mặt thời gian cho các câu lạc bộ đang theo đuổi.

Inter Milan có thể bán Denzel Dumfries hè này.

Việc Inter chấp nhận mức phí này được lý giải bởi những ràng buộc trong hợp đồng hiện tại và nhu cầu cân đối tài chính. Dumfries vẫn là một trong những hậu vệ cánh tấn công hàng đầu châu Âu, và mức giá 25 triệu euro được coi là một món hời cho các đội bóng lớn tại Ngoại hạng Anh vốn đã theo đuổi anh từ lâu.

Sự ổn định tại Brentford và Nottingham Forest

Trái ngược với những tin đồn ra đi, Michael Kayode đã lên tiếng khẳng định cam kết tương lai lâu dài với Brentford. Hậu vệ trẻ người Ý cho biết anh đang cảm thấy hạnh phúc và muốn tập trung hoàn toàn vào việc phát triển sự nghiệp tại sân Gtech Community thay vì chạy theo những lời mời gọi từ các đội bóng lớn. Đây là thông tin cực kỳ tích cực cho kế hoạch nhân sự của "Bầy Ong".

Trong khi đó, trên băng ghế chỉ đạo, Nottingham Forest đang chuẩn bị trọng thưởng cho huấn luyện viên Vitor Pereira một bản hợp đồng dài hạn. Sau chiến tích giúp đội bóng trụ hạng thành công tại Ngoại hạng Anh, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ ban lãnh đạo. Việc gia hạn hợp đồng không chỉ là sự ghi nhận năng lực mà còn là bước đi chiến lược nhằm xây dựng sự ổn định bền vững cho Forest trong các mùa giải tới.

Cuối cùng, huấn luyện viên Roberto De Zerbi đang thúc đẩy kế hoạch chiêu mộ Maghnes Akliouche từ AS Monaco. Tiền vệ người Pháp được đánh giá cao bởi nhãn quan chiến thuật và sự sáng tạo, những yếu tố mà De Zerbi tin rằng sẽ nâng cấp đáng kể chất lượng tuyến giữa của đội bóng mà ông đang dẫn dắt.