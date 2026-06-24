Tottenham sẵn sàng phá két 85 triệu bảng cho Mateus Fernandes: Canh bạc của De Zerbi Vượt mặt Manchester United, Tottenham tiến gần thỏa thuận bom tấn 85 triệu bảng cho tiền vệ Mateus Fernandes từ West Ham, mở màn cho kỷ nguyên của Roberto De Zerbi.

Trong nỗ lực tái thiết đội hình chuẩn bị cho mùa giải mới, Tottenham Hotspur đang thực hiện một bước đi táo bạo trên thị trường chuyển nhượng. Đội bóng thành London đã đặt lên bàn đàm phán con số 85 triệu bảng nhằm thuyết phục West Ham United nhả người, biến tiền vệ trẻ Mateus Fernandes trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu của tân huấn luyện viên Roberto De Zerbi.

Tottenham đang đẩy nhanh thương vụ Mateus Fernandes.

Sự quyết liệt vượt mặt Manchester United

Theo các báo cáo từ The Independent, Tottenham hiện đã chiếm ưu thế tuyệt đối trong cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao 21 tuổi người Bồ Đào Nha. Dù Manchester United cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho Fernandes, nhưng sự chậm chạp trong quá trình đàm phán đã khiến đội bóng này bị tụt lại phía sau.

Sức mạnh tài chính của Spurs được thể hiện qua một gói đãi ngộ lương bổng vượt trội dành cho cá nhân cầu thủ, kết hợp với cấu trúc thanh toán hấp dẫn gửi tới West Ham. Ban lãnh đạo đội bóng bắc London đang thể hiện quyết tâm chốt hạ thương vụ này ngay trong giai đoạn đầu của kỳ chuyển nhượng để ổn định bộ khung nhân sự.

Mảnh ghép hoàn hảo cho triết lý của De Zerbi

Việc chiêu mộ Mateus Fernandes không đơn thuần là một bản hợp đồng thương mại, mà là yêu cầu chiến thuật trực tiếp từ Roberto De Zerbi. Chiến lược gia người Ý, vốn nổi tiếng với phong cách bóng đá tấn công áp đặt, coi Fernandes là hạt nhân lý tưởng để vận hành tuyến giữa của Spurs.

Dù West Ham vừa phải trải qua một mùa giải đáng quên khi xuống chơi tại Championship, màn trình diễn cá nhân của Fernandes vẫn là điểm sáng rực rỡ. Tiền vệ này sở hữu nhãn quan chiến thuật nhạy bén cùng khả năng thoát pressing ấn tượng – những tố chất then chốt để thích nghi với hệ thống của De Zerbi. Bản thân cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng bày tỏ mong muốn được làm việc cùng ông thầy người Ý để nâng tầm sự nghiệp.

Áp lực tài chính tại West Ham

Về phía West Ham United, việc xuống hạng buộc họ phải đối mặt với thực tế kinh tế khắc nghiệt. Đội bóng này đang yêu cầu nhận một phần lớn phí chuyển nhượng 85 triệu bảng bằng tiền mặt ngay lập tức. Đây là điều kiện tiên quyết để họ có thể tái cấu trúc đội hình và giải quyết các khoản nợ tồn đọng trước khi bắt đầu hành trình tại giải hạng Nhất.

Với ngân sách chuyển nhượng lên tới 200 triệu bảng trong tay, De Zerbi đang có toàn quyền quyết định để đưa về những gương mặt phù hợp nhất. Việc sở hữu một tiền vệ đa năng như Fernandes sẽ là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng trở lại vị thế cạnh tranh danh hiệu của Tottenham. Nếu các điều khoản thanh toán sớm được thống nhất, một thông báo chính thức dự kiến sẽ được đưa ra trong vài ngày tới.