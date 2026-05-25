Tottenham thoát hiểm ngoạn mục: Bài học đắt giá từ sự ảo tưởng của giới thượng tầng Từ mục tiêu vô địch Champions League đến cuộc chiến trụ hạng nghẹt thở, Tottenham chỉ lách qua khe cửa hẹp nhờ Roberto De Zerbi sau một mùa giải hỗn loạn.

Tottenham Hotspur vừa khép lại một mùa giải Ngoại hạng Anh đầy biến động, nơi ranh giới giữa tham vọng vô địch và vực thẳm xuống hạng chỉ được định đoạt ở vòng đấu cuối cùng. Sự xuất hiện của chiến lược gia Roberto De Zerbi đã giúp Spurs trụ lại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù, khép lại một chương đen tối xuất phát từ chính sự ảo tưởng của bộ máy lãnh đạo.

Ảo tưởng từ những tuyên bố viển vông

Khẩu hiệu "To dare is to do" (Táo bạo là làm) của Tottenham đã bị đặt dưới sự nghi ngờ lớn nhất trong lịch sử CLB. Mọi rắc rối bắt nguồn từ sự tự tin thái quá của cựu Chủ tịch Daniel Levy và Giám đốc điều hành Vinai Venkatesham. Vào tháng 6/2025, cả hai tuyên bố mục tiêu vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League, bất chấp thực trạng đội hình còn nhiều lỗ hổng.

Tottenham trải qua một mùa bóng thăng trầm.

Sự sụp đổ từ phòng thay đồ

Việc bổ nhiệm Thomas Frank được xem là nước đi sai lầm đầu tiên. Dù là một nhà cầm quân tài năng, Frank lại không tìm được tiếng nói chung với các học trò. Đỉnh điểm của sự lạc nhịp là khi ông dùng hình ảnh đối thủ không đội trời chung Arsenal làm hình mẫu học tập, thậm chí cầm chiếc cốc có logo Pháo thủ trước trận đấu. Sự rạn nứt trở nên không thể hàn gắn khi trung vệ Cristian Romero công khai gọi ban lãnh đạo là "những kẻ dối trá" sau thất bại trước Bournemouth.

Sau khi Frank bị sa thải, Igor Tudor được đưa lên làm HLV tạm quyền nhưng tình hình càng tồi tệ hơn. Sự cứng nhắc của Tudor khiến tinh thần đội bóng chạm đáy, tiêu biểu là việc thay thủ môn trẻ Antonin Kinsky chỉ sau 17 phút trong trận thua 5-2 trước Atletico Madrid tại Champions League. Trong khi đó, thượng tầng Spurs rơi vào cảnh đấu đá nội bộ khi các thành viên tìm cách đổ lỗi cho nhau trước người hâm mộ.

"Phép màu" mang tên Roberto De Zerbi

Trong bối cảnh Spurs chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm sau 44 ngày dưới thời Tudor, Roberto De Zerbi đã được bổ nhiệm với toàn quyền quyết định chuyên môn. Chiến lược gia người Ý không chỉ thay đổi chiến thuật mà còn thực hiện một cuộc cách mạng tâm lý. Ông yêu cầu các cầu thủ xem lại những khoảnh khắc thăng hoa nhất trong sự nghiệp của họ trên YouTube để tìm lại bản ngã.

Tottenham đúng khi bổ nhiệm Roberto De Zerbi.

Thành quả lớn nhất của De Zerbi là sự hồi sinh của thủ thành Antonin Kinsky. Từ một cầu thủ bị vùi dập bởi người tiền nhiệm, Kinsky đã trở thành người hùng với hàng loạt pha cứu thua xuất thần trước Wolverhampton và Leeds. Đặc biệt, màn trình diễn chói sáng của anh trong trận thắng Everton ở vòng đấu cuối cùng đã chính thức giữ lại suất dự Ngoại hạng Anh cho Tottenham.

Dù đã thoát hiểm ngoạn mục, bài học cho gia đình nhà Lewis và Vinai Venkatesham vẫn còn nguyên giá trị. Sự thiếu nhất quán trong chuyển nhượng — điển hình là việc bỏ lỡ Ademola Lookman khi Mohammed Kudus chấn thương — cùng những quyết định nhân sự cảm tính đã suýt đẩy CLB xuống Championship. Để tái thiết, Tottenham cần nhìn thẳng vào thực tế thay vì bám víu vào những ảo tưởng danh hiệu khi nền tảng chưa vững chắc.