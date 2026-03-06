Tottenham thua ngược Crystal Palace 1-3: Thảm họa thẻ đỏ và nỗi lo xuống hạng tại Ngoại hạng Anh Dù vươn lên dẫn trước nhờ công Solanke, tấm thẻ đỏ của Van de Ven đã khiến Tottenham sụp đổ và thua ngược 1-3 trước Crystal Palace, đẩy đội bóng áp sát nhóm cầm đèn đỏ.

Tottenham Hotspur tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng sau thất bại 1-3 trước Crystal Palace ngay trên sân nhà tại vòng đấu mới nhất của Ngoại hạng Anh. Trận đấu chứng kiến những kịch bản điên rồ chỉ trong hiệp một, từ niềm hy vọng dẫn bàn cho đến thảm họa thẻ đỏ và màn lội ngược dòng chóng vánh của đội khách, khiến chiếc ghế của HLV Igor Tudor lung lay dữ dội.

Bi kịch hiệp một: Từ bàn dẫn đến tấm thẻ đỏ tai hại

Ngay từ những phút đầu tiên, Crystal Palace đã chủ động dồn ép chủ nhà. Adam Wharton suýt mở tỷ số ở phút thứ nhất nếu thủ thành Vicario không phản xạ xuất thần. Tottenham nhập cuộc lúng túng với tỉ lệ kiểm soát bóng cực thấp, chỉ đạt khoảng 10.5% trong quãng thời gian đầu trận. Phút 29, Ismaila Sarr đưa bóng vào lưới Spurs nhưng VAR đã từ chối bàn thắng do lỗi việt vị.

Tận dụng sự xao nhãng của Palace sau bàn thắng bị khước từ, Tottenham bất ngờ vượt lên. Phút 34, Archie Gray thực hiện pha xử lý đẳng cấp bên cánh phải trước khi kiến tạo dọn cỗ cho Dominic Solanke đệm bóng cận thành, mở tỷ số 1-0 cho Gà trống.

Tuy nhiên, niềm vui của cổ động viên chủ nhà chỉ kéo dài đúng 4 phút. Phút 38, trung vệ trụ cột Micky van de Ven mắc sai lầm tai hại khi phá hỏng bóng, buộc anh phải phạm lỗi thô bạo với Sarr để ngăn chặn tình huống đối mặt. Trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Van de Ven và cho Palace hưởng phạt đền.

Sự sụp đổ hệ thống và cuộc lội ngược dòng của Crystal Palace

Trên chấm 11m, Ismaila Sarr lạnh lùng đánh bại Vicario ở phút 40, quân bình tỷ số 1-1. Việc mất người khiến hệ thống phòng ngự của Spurs tan vỡ hoàn toàn. Dù HLV Tudor đã rút Kolo Muani và Souza ra nghỉ để vá víu hàng thủ, nhưng Crystal Palace đã tận dụng triệt để 8 phút bù giờ của hiệp một để định đoạt trận đấu.

Phút 45+1, Adam Wharton chọc khe tinh tế cho Jorgen Strand Larsen dứt điểm tung lưới Vicario, nâng tỷ số lên 2-1. Đến phút 45+7, lại là Wharton kiến tạo để Ismaila Sarr thoát xuống dứt điểm tinh tế, hoàn tất cú đúp cá nhân và nâng tỷ số lên 3-1. Một hiệp đấu phản ánh đúng phong độ tồi tệ của Spurs: thiếu kỷ luật, phòng ngự hớ hênh và tâm lý yếu kém.

Nỗ lực bất thành và tương lai mờ mịt của Igor Tudor

Bước vào hiệp hai, Tottenham nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm nhen nhóm hy vọng. Phút 46, Kevin Danso đánh đầu hiểm hóc từ quả phạt góc của Mathys Tel, nhưng thủ thành Dean Henderson đã cản phá xuất thần. Phút 68, Solanke có cơ hội đối mặt ở góc hẹp nhưng một lần nữa không thắng được đôi chân của Henderson.

Càng về cuối trận, Palace càng thong dong luân chuyển bóng nhờ lợi thế hơn người, khiến các cầu thủ Tottenham kiệt sức trong việc đuổi bóng. Trận đấu kết thúc trong tiếng la ó và những hàng ghế trống khi người hâm mộ Spurs bỏ về sớm.

Thống kê trận đấu Tottenham Crystal Palace Tỷ số 1 3 Bàn thắng Solanke (34') Sarr (40' Pen, 45+7'), Strand Larsen (45+1') Thẻ đỏ Van de Ven (38') 0

Với kết quả này, Tottenham dậm chân ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng, chỉ còn hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm. Thất bại này đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng cầm quân của HLV Igor Tudor tại đội bóng Bắc London trong thời gian tới.