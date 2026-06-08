Tottenham tiến sát thỏa thuận 50 triệu bảng chiêu mộ Savinho từ Manchester City Thương vụ chiêu mộ Savinho của Tottenham nhận cú hích lớn khi Manchester City nhắm Iliman Ndiaye làm phương án thay thế, mở đường cho cuộc đại tu hàng công tại Bắc London.

Thương vụ chuyển nhượng tiền đạo cánh Savinho từ Manchester City sang Tottenham Hotspur đang bước vào giai đoạn quyết định với mức giá dự kiến 50 triệu bảng Anh. Động thái này được thúc đẩy bởi hiệu ứng domino khi đội chủ sân Etihad bắt đầu tìm kiếm những nhân tố mới để thay thế ngôi sao người Brazil.

Savinho có nhiều liên kết chuyển đến Tottenham Hotspur.

Hiệu ứng domino từ kế hoạch của Manchester City

Tương lai của Savinho tại Manchester City đã thay đổi đáng kể sau một mùa giải không duy trì được phong độ bùng nổ. Dù từng được xem là nhân tố tiềm năng, cầu thủ chạy cánh người Brazil hiện không còn nằm trong kế hoạch không thể thay thế của HLV tại Etihad. Theo chuyên gia tin chuyển nhượng @szyexcl, Tottenham và Manchester City hiện chỉ còn thảo luận về các điều khoản phụ phí để hoàn tất thương vụ.

Chìa khóa giúp thương vụ này tiến triển nhanh chóng là việc Manchester City đang nhắm tới Iliman Ndiaye của Everton. Dù Ndiaye không phải là mẫu cầu thủ bám biên thuần túy như Savinho, nhưng sự đa năng của tuyển thủ Senegal được đánh giá cao trong việc tăng cường chiều sâu đội hình cho nhà đương kim vô địch Anh. Việc Manchester City chủ động tìm người thay thế là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy họ sẵn sàng để Savinho ra đi, tạo điều kiện thuận lợi cho Spurs.

Lời giải cho bài toán hàng công của Tottenham

Quyết định chi đậm cho Savinho phản ánh nhu cầu cấp thiết của Tottenham trong việc giảm bớt sự phụ thuộc vào các cá nhân trên hàng công. Mùa giải 2025/26 vừa qua, mặt trận tấn công biên của đội bóng Bắc London chịu áp lực nặng nề khi Mohammed Kudus thường xuyên phải cày ải, trong khi Dejan Kulusevski không đảm bảo được nền tảng thể lực ổn định.

Chiêu mộ Savinho là thương vụ đáng mong đợi dành cho Tottenham.

Sức trẻ và khả năng tạo đột biến của Savinho được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho hệ thống chiến thuật của Tottenham trong chiến dịch 2026/27. Dù vẫn được xem là một cầu thủ ở dạng tiềm năng, nhưng mức định giá 50 triệu bảng cho thấy niềm tin lớn của ban lãnh đạo Spurs vào khả năng tạo đột biến của ngôi sao người Brazil.

Cuộc thanh lọc lực lượng tại Bắc London trong mùa hè 2026

Bên cạnh việc nâng cấp hàng công, Tottenham đang triển khai một kế hoạch tái thiết toàn diện đội hình để xoa dịu những phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ. Ở hành lang trái, đội bóng đã có sự phục vụ của lão tướng Andy Robertson theo dạng chuyển nhượng tự do và đang tiến gần đến việc sở hữu Marcos Senesi.

Đặc biệt, thương vụ Jan Paul van Hecke từ Brighton & Hove Albion với giá 50 triệu bảng được xem là nước đi dọn đường cho sự ra đi của trung vệ chủ lực Cristian Romero sau kỳ World Cup. Sự quyết liệt trên thị trường chuyển nhượng cho thấy tham vọng của Tottenham trong việc lấp đầy những lỗ hổng nhân sự và chuẩn bị cho một chu kỳ thành công mới.