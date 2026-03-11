Tottenham trước bờ vực thẳm: Vì sao Igor Tudor phá nát đội bóng chỉ sau 4 trận? Thất bại 2-5 trước Atletico Madrid là giọt nước tràn ly cho triều đại thảm họa của Igor Tudor. Tottenham hiện đối mặt nguy cơ rớt hạng và cần thay đổi ngay lập tức.

Tottenham Hotspur đang trải qua một trong những giai đoạn tồi tệ nhất lịch sử hiện đại dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Igor Tudor. Trận thua thảm hại 2-5 trước Atletico Madrid tại lượt đi vòng 1/8 Champions League vừa qua không chỉ là một thất bại về mặt tỷ số, mà còn là minh chứng cho sự sụp đổ toàn diện về mặt hệ thống và tinh thần tại Bắc London.

Igor Tudor gây thất vọng lớn ở Tottenham.

Sự sụp đổ chiến thuật và quyết định tàn nhẫn

Được bổ nhiệm để thay thế Thomas Frank với hy vọng giải cứu đội bóng khỏi nhóm cầm đèn đỏ, nhưng Igor Tudor đã khiến tình hình trở nên bi đát hơn với 4 trận thua liên tiếp. Nhà báo Jay Harris từ The Athletic chỉ trích gay gắt: "Mọi quyết định của Tudor đều phản tác dụng. Ông ta cố chấp với sơ đồ 3-4-3, liên tục xáo trộn vị trí của Archie Gray và bỏ rơi những nhân tố sáng tạo như Xavi Simons hay Conor Gallagher."

Đỉnh điểm của sự bất ổn là quyết định thay người gây sốc trong trận gặp Atletico Madrid. Tudor tung thủ môn trẻ Antonin Kinsky vào bắt chính nhưng lại rút anh ra ngay từ phút 17 sau khi đội nhà nhận 3 bàn thua sớm. Hành động này bị chuyên gia Dan Kilpatrick mô tả là "tàn nhẫn", trực tiếp hủy hoại tâm lý của cầu thủ trẻ và đẩy phòng thay đồ vốn đã mong manh vào trạng thái đổ vỡ.

Tottenham vừa trải qua trận đấu thảm họa.

Nguy cơ rớt hạng hiện hữu

Tại Ngoại hạng Anh, Tottenham hiện đang xếp thứ 16 và chỉ còn cách nhóm rớt hạng đúng 1 điểm. Các chuyên gia bóng đá Anh đồng loạt cho rằng việc giữ chân Tudor lúc này là điều phi lý. Oliver Kay nhấn mạnh: "Đây là hệ quả từ sự thất bại khổng lồ của cả phòng thay đồ lẫn ban lãnh đạo. Tình hình nguy ngập đến mức không thể chờ đợi thêm bất kỳ trận đấu nào nữa."

Thống kê cho thấy, dưới thời Tudor, Tottenham không chỉ mất điểm mà còn mất đi bản sắc chơi bóng. Sự thiếu kết nối giữa các tuyến và những lỗ hổng chết người ở hàng thủ đã biến họ thành "miếng mồi ngon" cho mọi đối thủ tại châu Âu lẫn quốc nội.

Tìm kiếm lối thoát tại Bắc London

Câu hỏi đặt ra lúc này là ai đủ khả năng ngồi vào chiếc ghế nóng để trục vớt con tàu đắm Tottenham. Những cái tên tiềm năng như Andoni Iraola, Oliver Glasner, Marco Silva hay thậm chí là Xabi Alonso và Roberto De Zerbi đã được đưa vào danh sách cân nhắc. Tuy nhiên, để giải quyết cuộc khủng hoảng ngay lập tức, phương án đưa Ryan Mason trở lại vai trò tạm quyền lần thứ 3 được xem là giải pháp an toàn nhất.

Phía trước Tottenham là chuyến làm khách đầy bão táp tới sân Anfield của Liverpool. Nếu không có những thay đổi mang tính đột phá trên băng ghế huấn luyện, vận mệnh của biểu tượng Bắc London tại Ngoại hạng Anh có thể sẽ bị định đoạt theo kịch bản tồi tệ nhất. Thời gian không còn đứng về phía họ, và mỗi quyết định lúc này đều mang tính sống còn đối với tương lai CLB.