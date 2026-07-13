Tottenham và canh bạc 230 triệu bảng: Cuộc đại tu đầy rủi ro dưới thời De Zerbi Từ chính sách thắt lưng buộc bụng đến việc vung tiền không tiếc tay, Tottenham đang thực hiện cuộc cách mạng nhân sự trị giá 230 triệu bảng nhằm tìm lại vị thế tại Ngoại hạng Anh.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè thường là giai đoạn để các câu lạc bộ tinh chỉnh đội hình, nhưng tại North London, Tottenham Hotspur đang thực hiện một cuộc "đại phẫu" với quy mô chưa từng thấy. Với con số chi tiêu chạm mốc 230 triệu bảng, Spurs không chỉ phá vỡ các kỷ lục chuyển nhượng của chính mình mà còn gửi đi một thông điệp đanh thép về tham vọng trở lại vị thế đỉnh cao. Tuy nhiên, đằng sau những con số khổng lồ là một chiến lược đầy mạo hiểm, đánh đổi sự ổn định lâu dài lấy thành công tức thì.

Tonali là bản hợp đồng bom tấn mới nhất của Spurs. Ảnh: CLB Tottenham.

Sự giải phóng khỏi "xiềng xích" tài chính của Daniel Levy

Trong hơn hai thập kỷ, bản sắc của Tottenham gắn liền với phong cách quản trị của cựu chủ tịch Daniel Levy: thắt lưng buộc bụng, cò kè từng đồng trên bàn đàm phán và ưu tiên sự an toàn tài chính. Chính sách này dù giúp đội bóng sở hữu một trong những sân vận động hiện đại nhất thế giới và duy trì nền tảng tài chính lành mạnh, nhưng lại khiến họ thường xuyên hụt hơi trong các cuộc đua danh hiệu quan trọng.

Sự ra đi của Levy vào tháng 9 năm ngoái đã đánh dấu một kỷ nguyên mới. Việc đội bóng liên tục lặn ngụp ở nửa dưới bảng xếp hạng và nguy cơ đánh mất vị thế tại Ngoại hạng Anh đã buộc giới thượng tầng phải thay đổi tư duy. Dưới sự tác động mạnh mẽ từ huấn luyện viên Roberto De Zerbi, Tottenham đã rũ bỏ hình ảnh "nhà nghèo vượt khó" để trở thành một tay chơi thực thụ trên thị trường chuyển nhượng.

Spurs có đủ điều kiện để chi "tiền tấn" trên thị trường chuyển nhượng. Ảnh: Getty Images.

Chiến thuật "thắng ngay lập tức" và những sự đánh đổi

Điểm đáng chú ý nhất trong chiến dịch mua sắm lần này là sự ưu tiên tuyệt đối cho những mục tiêu có thể mang lại hiệu quả ngay lập tức. Quyết định bán tài năng trẻ đầy triển vọng Luka Vuskovic cho Brighton với giá 46 triệu bảng là một ví dụ điển hình. Spurs sẵn sàng hy sinh tương lai để dọn đường cho Jan Paul van Hecke – một học trò cưng của De Zerbi, người được kỳ vọng sẽ thích nghi ngay lập tức với hệ thống chiến thuật phức tạp của vị chiến lược gia người Ý.

Bên cạnh đó, việc chiêu mộ các cựu binh như Andrew Robertson (32 tuổi), Marcos Senesi và Martin Dubravka cho thấy Tottenham không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi các cầu thủ trẻ trưởng thành. Với mức lương lên tới 180.000 bảng/tuần dành cho Robertson, Spurs đang chấp nhận một gánh nặng tài chính lớn để đổi lấy kinh nghiệm và đẳng cấp ở những vị trí trọng yếu.

Cặp bài trùng 177 triệu bảng tại tuyến giữa

Xương sống trong kế hoạch của De Zerbi chính là bộ đôi Sandro Tonali và Mateus Fernandes. Để sở hữu hai tiền vệ này, Tottenham đã phải chi ra tổng cộng 177,5 triệu bảng (92,5 triệu bảng cho Tonali và 85 triệu bảng cho Fernandes). Đây là những con số vượt xa định giá ban đầu của nhiều chuyên gia, thậm chí đánh bại cả những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Manchester United hay Arsenal.

Sự xuất hiện của Tonali hứa hẹn mang lại khả năng điều tiết và chất thép cho tuyến giữa, trong khi Fernandes cung cấp sự sáng tạo cần thiết để kết nối các tuyến. Đây là những mảnh ghép bắt buộc để vận hành triết lý kiểm soát bóng và pressing tầm cao mà De Zerbi đang xây dựng.

Những lỗ hổng chưa được lấp đầy

Mặc dù đã vung ra hơn 200 triệu bảng, đội hình của Tottenham vẫn chưa thực sự hoàn thiện. Bài toán ghi bàn vẫn là một dấu hỏi lớn khi hiệu suất của Dominic Solanke chưa ổn định, còn Xavi Simons thường xuyên gặp vấn đề về thể lực. Việc những trụ cột như Cristian Romero hay Guglielmo Vicario có thể ra đi cũng đang đặt ra những thách thức lớn về mặt nhân sự.

Chiến lược "all-in" của Tottenham trong mùa giải 2026/27 là một canh bạc thực sự. Nếu thành công, họ sẽ trở lại nhóm dẫn đầu và tận hưởng thành quả từ những khoản đầu tư khổng lồ. Ngược lại, nếu không thể giành vé dự Champions League, gánh nặng tài chính từ những bản hợp đồng lương cao và độ tuổi trung bình đội hình tăng lên sẽ là một bài toán hóc búa cho tương lai của đội bóng thành London.

Có thể thấy, 230 triệu bảng mới chỉ là bước đệm. Để thực sự hồi sinh một đế chế, De Zerbi và các học trò cần nhiều hơn là những bản hợp đồng đắt giá; họ cần sự gắn kết và bản lĩnh để vượt qua những áp lực khủng khiếp tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh.