Tottenham và cuộc chiến trụ hạng: Thống kê chỉ ra cơ hội thoát hiểm cuối cùng Dù đang trải qua chuỗi trận không thắng dài nhất trong gần một thế kỷ, Tottenham vẫn nắm giữ hy vọng trụ hạng nhờ lịch thi đấu thuận lợi và dự đoán tích cực từ siêu máy tính Opta.

Tottenham Hotspur, từ một thế lực thường xuyên cạnh tranh tấm vé dự Champions League, hiện đang đối mặt với thực tại tàn khốc khi rơi tự do về phía khu vực xuống hạng tại Ngoại hạng Anh. Xét trên phương diện an toàn tài chính và kỳ vọng thể thao, giới chuyên môn đánh giá đây là mùa giải thảm họa nhất của một câu lạc bộ trong lịch sử bóng đá Anh hiện đại.

Khủng hoảng toàn diện tại bắc London

Sự sa sút của "Gà trống" không phải là một tai nạn nhất thời, mà là hệ quả từ chuỗi sai lầm mang tính hệ thống. Mọi thứ bắt đầu từ những bất ổn ở thượng tầng khi gia đình Lewis lật đổ Daniel Levy ngay đầu mùa giải, kéo theo sự thiếu ổn định trong định hướng phát triển. Sai lầm trong việc bổ nhiệm nhân sự, tiêu biểu là triều đại ngắn ngủi chỉ kéo dài 44 ngày của HLV Igor Tudor, đã khiến đội bóng mất phương hướng hoàn toàn.

Bên cạnh đó, cơn bão chấn thương đã tàn phá đội hình của Tottenham. Việc mất đi những trụ cột quan trọng nhất trong hệ thống vận hành đã khiến sức mạnh của đội bóng bị suy giảm nghiêm trọng, đẩy họ vào thế khó trong cuộc đua sinh tồn.

Những con số "biết nói" về thực tại báo động

Các thống kê hiện tại phản ánh một bộ mặt rệu rã của đội chủ sân Tottenham Hotspur Stadium. Trong 40 trận gần nhất tại giải đấu hàng đầu xứ sở sương mù, họ chỉ giành được vỏn vẹn 34 điểm. Nếu xét phong độ ngắn hạn, tình hình còn tồi tệ hơn khi Spurs chỉ kiếm được duy nhất 1 điểm sau 7 vòng đấu vừa qua.

Spurs đang ở gần nhóm đèn đỏ.

Đáng chú ý, Tottenham đang trải qua chuỗi 13 trận không thắng tại giải Ngoại hạng Anh, cột mốc buồn nhất của câu lạc bộ kể từ năm 1935. Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2026, họ vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng. Lịch sử giải đấu chỉ ra rằng, ba đội bóng từng có khởi đầu năm dương lịch tệ hại tương tự là Derby (2008), Sunderland (2003) và Middlesbrough (2017) đều đã phải nhận vé xuống chơi tại Championship.

Sự bế tắc của hệ thống chiến thuật

Dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Frank, hàng công của Spurs đang rơi vào tình trạng bế tắc cùng cực. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của đội bóng đã chạm đáy trong các trận derby quan trọng: chỉ đạt 0,05 xG trước Chelsea và 0,07 xG trước Arsenal. Sự vắng mặt của hai nhạc trưởng James Maddison và Dejan Kulusevski do chấn thương đầu gối đã triệt tiêu hoàn toàn khả năng sáng tạo.

Khó khăn thêm chồng chất khi những nhân tố bền bỉ nhất như thủ thành Guglielmo Vicario và tiền đạo trẻ Mathys Tel cũng đã gia nhập danh sách bệnh binh. Điều này buộc ban huấn luyện phải sử dụng những phương án chắp vá trong giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải.

Ánh sáng cuối đường hầm từ dữ liệu Opta

Dù đang chìm trong khủng hoảng, Tottenham vẫn nắm giữ một "khe cửa hẹp" để tự cứu lấy mình. Lý do quan trọng nhất nằm ở lịch thi đấu giai đoạn cuối mùa. Trong khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Nottingham Forest phải đối đầu với một loạt ông lớn như Chelsea, Newcastle và Man Utd, thì đối thủ của Spurs được đánh giá là nhẹ ký hơn, bao gồm Brighton, Wolves, Leeds và Everton.

Dự đoán từ siêu máy tính của Opta.

Siêu máy tính của Opta cũng đưa ra những phân tích lạc quan dựa trên thuật toán sức mạnh đội hình. Tỷ lệ xuống hạng của Tottenham hiện được dự báo là 26,41%, thấp hơn đáng kể so với mức 57,85% của West Ham. Theo tính toán, mốc điểm an toàn mùa này sẽ rơi vào khoảng 36 đến 38 điểm.

Với dữ liệu lịch sử từ 30 mùa giải Ngoại hạng Anh trước đó, 36 điểm thường là con số đủ để trụ hạng. Điều này đồng nghĩa với việc Cristian Romero và các đồng đội cần giành thêm ít nhất 6 điểm trong 7 vòng đấu cuối cùng. Quyền tự quyết vẫn nằm trong tay Tottenham, nhưng liệu đội hình rệu rã này có đủ bản lĩnh để tận dụng lịch thi đấu thuận lợi và thoát khỏi thảm họa xuống hạng hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn.