Tottenham và kịch bản trụ hạng đầy rủi ro trước sức ép từ West Ham Dù nắm lợi thế 2 điểm, Tottenham Hotspur đang đối diện với tương lai bất định tại Ngoại hạng Anh khi phải hành quân đến vùng đất chết Stamford Bridge và dớp sân nhà trước Everton.

Cuộc đua trụ hạng tại Ngoại hạng Anh đang tiến vào giai đoạn khốc liệt nhất với một kịch bản nghẹt thở giữa hai người hàng xóm thành London: Tottenham Hotspur và West Ham United. Khi Leeds United và Nottingham Forest đã chính thức cập bến an toàn, tấm vé cuối cùng xuống chơi tại Championship giờ đây là cuộc đấu tay đôi đầy rủi ro.

West Ham và Tottenham đang nỗ lực giành suất trụ hạng cuối cùng.

Lợi thế mong manh của Roberto De Zerbi

Dựa trên các phân tích từ siêu máy tính của Opta, Tottenham hiện là đội có xác suất trụ hạng cao hơn. Với 38 điểm, nhiều hơn West Ham 2 điểm và sở hữu hiệu số bàn thắng bại tốt hơn đáng kể (-9 so với -20), quyền tự quyết hoàn toàn nằm trong tay thầy trò Roberto De Zerbi. Spurs chỉ cần giành thêm hai kết quả hòa trong hai vòng đấu cuối là gần như chắc chắn ở lại với giải đấu danh giá nhất xứ sương mù.

Kể từ khi chiến lược gia người Ý tiếp quản chiếc ghế nóng, bộ mặt của đội bóng đã thay đổi tích cực. Từ vị thế của một hàng thủ lỏng lẻo nhất giải, Tottenham đang duy trì chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp. Các thông số thống kê chỉ ra rằng Spurs là đội phải nhận ít cú sút trúng đích nhất dưới thời De Zerbi. Trong đó, sự ổn định của thủ thành Antonin Kinsky đã trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho hàng phòng ngự.

Nỗi ám ảnh Stamford Bridge và kịch bản bị lật đổ

Mặc dù nắm ưu thế về điểm số, lịch thi đấu lại đang trở thành rào cản lớn cho Tottenham. Cuối tuần này, West Ham sẽ có chuyến làm khách đến St James' Park của Newcastle – nơi họ từng giành chiến thắng 2 trong 4 trận gần nhất. Ngược lại, Tottenham phải đối mặt với thử thách cực đại tại Stamford Bridge.

Lịch sử cho thấy sân nhà của Chelsea là một "vùng đất chết" đối với Spurs. Trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, đội bóng Bắc London chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng sau 33 lần viếng thăm sân đấu này. Áp lực càng lớn hơn khi cựu danh thủ Jamie Carragher dự báo Chelsea sẽ nỗ lực tối đa để đẩy đối thủ kình địch xuống hạng.

Tuy nhiên, một tia hy vọng nhỏ cho De Zerbi là việc Chelsea vừa trải qua trận chung kết FA Cup căng thẳng với Manchester City chỉ 4 ngày trước. Sự bào mòn về thể lực của các ngôi sao The Blues có thể là cơ hội để Tottenham hiện thực hóa mục tiêu giành điểm tại Tây London.

Lịch thi đấu của Spurs được đánh giá là khó nhằn hơn so với West Ham.

Biến số từ các đối thủ không còn mục tiêu

Ở vòng đấu cuối cùng, Tottenham sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Everton. Đây tưởng chừng là một lợi thế, nhưng thực tế lại là một gánh nặng tâm lý. Spurs đã trải qua chuỗi 10 trận liên tiếp không thắng tại sân vận động mới của mình – thành tích tệ nhất của câu lạc bộ kể từ năm 1994. Áp lực từ khán giả nhà có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu họ sớm phải nhận bàn thua.

Trong khi đó, West Ham lại có lịch trình thuận lợi hơn khi đối đầu với một Leeds United đã chính thức trụ hạng. Khi đối thủ không còn động lực chiến đấu rõ rệt, thầy trò huấn luyện viên Nuno Santo hoàn toàn có thể hy vọng vào một chiến thắng dễ dàng để tạo ra cuộc lật đổ ngoạn mục vào phút chót.

Có thể thấy, dù sở hữu hàng thủ lỳ lợm dưới thời De Zerbi, Tottenham vẫn đang đi trên dây. Một sai sót nhỏ về mặt chiến thuật hoặc một khoảnh khắc mất tập trung tại Stamford Bridge có thể khiến SVĐ tỷ bảng của họ phải chứng kiến cảnh đội nhà chơi bóng tại Championship mùa tới.