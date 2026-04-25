Tottenham và West Ham: Cuộc chiến sinh tử giành suất trụ hạng cuối cùng tại Ngoại hạng Anh Sau chiến thắng 5-0 của Nottingham Forest, cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh hiện chỉ còn là màn đối đầu trực tiếp giữa hai đội bóng thành London với tỷ lệ rủi ro cực cao.

Cuộc đua trụ hạng tại Ngoại hạng Anh đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất với bước ngoặt lớn từ kết quả của Nottingham Forest. Chiến thắng hủy diệt 5-0 của đội bóng này trước Sunderland không chỉ thay đổi cục diện bảng xếp hạng mà còn thu hẹp cuộc chiến sinh tử về màn đối đầu trực diện giữa hai đại diện thành London: Tottenham Hotspur và West Ham United.

Nottingham Forest và bước ngoặt mang tên 39 điểm

Chiến thắng năm sao của Nottingham Forest trước Sunderland được coi là một trong những cú sốc lớn nhất mùa giải. Chỉ trong vòng 6 phút bùng nổ ở hiệp một, đoàn quân của HLV Vitor Pereira đã biến lợi thế mong manh thành sự áp đảo hoàn toàn, tận dụng triệt để những sai lầm từ hàng thủ đối phương. Điểm sáng lớn nhất là Morgan Gibbs-White, người đã ghi tới 7 bàn thắng trong 7 trận gần nhất, cùng sự trở lại kịp thời của tiền đạo Chris Wood.

Với 39 điểm hiện có, Nottingham Forest đã nới rộng khoảng cách với nhóm cầm đèn đỏ lên 8 điểm. Theo thống kê lịch sử trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh 38 vòng đấu, chưa có đội bóng nào đạt mốc 39 điểm sau 34 trận mà phải xuống hạng. Con số trung bình để trụ hạng thường là 34,5 điểm, và thậm chí trong 5 mùa gần đây, con số này chỉ còn 29,6 điểm. Điều này cho thấy Nottingham Forest và Leeds United (40 điểm) gần như đã thực hiện thành công cuộc đào thoát ngoạn mục.

Bi kịch của Tottenham và hy vọng của West Ham

Khi các đối thủ trực tiếp dần an toàn, mọi áp lực đè nặng lên vai Tottenham và West Ham, hiện đang lần lượt xếp thứ 18 và 17. Theo dự báo từ siêu máy tính của Opta, có tới 99% khả năng suất xuống hạng cuối cùng sẽ thuộc về một trong hai cái tên này. Đây là một kịch bản nghiệt ngã cho hai đội bóng có tiềm lực tại thủ đô.

Đáng chú ý, Tottenham dưới sự dẫn dắt của Roberto De Zerbi đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng khi chưa biết đến mùi chiến thắng trong năm 2026. Áp lực tâm lý và sự thiếu gắn kết trong lối chơi đang khiến "Gà trống" thoi thóp ở khu vực nguy hiểm. Trong khi đó, West Ham dù nhỉnh hơn đối thủ 2 điểm nhưng phong độ cũng không hề ổn định, khiến mỗi vòng đấu còn lại đều mang tính chất của một trận chung kết.

Kịch bản cho những vòng đấu cuối

Chặng đường còn lại của cả hai đội đều đầy rẫy khó khăn. Tottenham sẽ phải đối đầu với Wolves, Aston Villa, Chelsea và đặc biệt là trận cầu "sáu điểm" với Leeds United ở vòng cuối cùng. Ngược lại, West Ham cũng gặp những thử thách lớn mang tên Arsenal và Newcastle.

Tuy nhiên, cơ hội vẫn còn nếu một trong hai đội tạo được chuỗi thắng lợi bất ngờ. Nếu Tottenham có thể đánh bại một Wolves đã xuống hạng vào cuối tuần này, ngọn lửa hy vọng sẽ được thắp lại. Ngược lại, nếu tiếp tục sẩy chân, viễn cảnh một đội bóng lớn như Spurs phải xuống chơi tại giải hạng Nhất sẽ chính thức trở thành hiện thực. Cuộc đua giờ đây không chỉ là vấn đề chuyên môn mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho những cái đầu lạnh nhất tại London.