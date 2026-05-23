Tottenham vs Everton: Nhiệm vụ sinh tồn của Gà trống tại vòng hạ màn Premier League Chỉ cần giành thêm một điểm trước Everton, Tottenham sẽ chính thức ở lại Ngoại hạng Anh, chấm dứt cơn ác mộng xuống hạng bủa vây thầy trò HLV Roberto De Zerbi.

Vòng đấu hạ màn Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 chứng kiến một kịch bản khó tin nhất trong lịch sử giải đấu: Tottenham Hotspur phải chiến đấu để giành giật sự sống. Trận thua bạc nhược 1-2 trước Chelsea hồi giữa tuần đã tước đi quyền tự quyết sớm của đội bóng Bắc London, đẩy họ vào thế chân tường trong cuộc tiếp đón Everton tại sân nhà.

Tottenham cần 1 điểm để chính thức trụ hạng.

Thống kê đáng báo động tại "vùng đất chết"

Sân vận động Tottenham Hotspur Stadium, vốn là niềm tự hào và pháo đài của câu lạc bộ, mùa này lại đang trở thành một "vùng đất chết". Dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto De Zerbi, Tottenham chỉ giành được vỏn vẹn 12 điểm trên sân nhà — một con số thấp kỷ lục, ngang bằng với đội bóng đã xuống hạng là Burnley. Nếu không thể cải thiện bộ mặt bạc nhược này trong 90 phút sắp tới, thảm họa xuống hạng sẽ chính thức trở thành hiện thực.

Ngược lại, Everton đang ở trong trạng thái tâm lý thoải mái hơn khi đã chính thức trụ hạng thành công. Dù phong độ của "The Toffees" đang báo động với chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng, nhưng đội bóng vùng Merseyside lại cực kỳ nguy hiểm khi hành quân xa nhà. Với 26 điểm giành được trên sân khách mùa này, đoàn quân của David Moyes chỉ kém hai ứng cử viên vô địch là Arsenal và Man City về chỉ số này.

Tình hình lực lượng và những sự vắng mặt gây tranh cãi

Khó khăn thêm chồng chất cho Tottenham khi danh sách bệnh binh kéo dài với những cái tên quan trọng như Ben Davies, Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski và Wilson Odobert. Đáng chú ý nhất là trường hợp của trung vệ Cristian Romero. Cầu thủ người Argentina đã gây phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ khi quyết định trở về quê nhà thay vì ở lại sát cánh cùng đồng đội trong trận chiến sinh tử này.

Điểm sáng hiếm hoi cho đội chủ nhà là sự trở lại của tiền đạo Dominic Solanke sau chấn thương gân kheo. Bên phía Everton, họ cũng thiếu vắng các trụ cột Jarrad Branthwaite và Jack Grealish. Tiền vệ Idrissa Gueye vẫn đang bỏ ngỏ khả năng ra sân sau một tháng dưỡng thương.

Phân tích chiến thuật: Sự thực dụng hay bản sắc?

HLV Roberto De Zerbi dự kiến vẫn sẽ trung thành với triết lý kiểm soát bóng và phát triển từ tuyến dưới. Tuy nhiên, trước một Everton chơi thực dụng, Tottenham cần sự quyết đoán hơn trong các pha dứt điểm. Trong khi đó, David Moyes chắc chắn sẽ giăng ra một khối đội hình lùi sâu, ưu tiên sự chắc chắn và chờ đợi cơ hội từ các tình huống bóng chết hoặc phản công nhanh.

Khu vực trung tuyến sẽ là điểm nóng quyết định kết quả trận đấu. Joao Palhinha cần thể hiện đẳng cấp đánh chặn để kiềm tỏa một James Garner đầy năng nổ. Ngoài ra, cuộc đối đầu ở hành lang cánh giữa Pedro Porro và Ndiaye cũng mang tính then chốt. Porro thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công, và đây là khoảng trống mà Everton sẽ tập trung khai thác.

Nhân tố định đoạt: Richarlison và Kinsky

Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về Richarlison trong màn tái ngộ đội bóng cũ. Trong bối cảnh hàng công Spurs đang sa sút, bản năng sát thủ của tiền đạo người Brazil (người đã có 11 bàn mùa này) là chìa khóa mở ra cánh cửa trụ hạng. Anh chỉ cần thêm một lần ghi dấu giày vào bàn thắng để cân bằng kỷ lục cá nhân tốt nhất trong một mùa giải tại Premier League.

Ở đầu sân bên kia, thủ thành Antonin Kinsky đang dần lấy lại niềm tin sau những sai lầm trong quá khứ. Những pha cứu thua xuất thần của anh trong các vòng đấu gần đây đã giúp Spurs nuôi hy vọng. Trong một trận cầu mà áp lực đè nặng lên hàng thủ, sự tập trung của Kinsky sẽ quyết định vận mệnh của cả một câu lạc bộ.

Dù lịch sử đối đầu đang ủng hộ Tottenham (thắng 3-0 ở lượt đi và ghi 13 bàn trong 4 lần tiếp đón Everton gần nhất), nhưng tính chất của một trận "quyết tử" sẽ khiến mọi con số thống kê trở nên mong manh. Với thực lực hiện có, một kết quả hòa là mục tiêu khả thi nhưng cũng đầy rẫy rủi ro cho đại diện Bắc London.

Dự đoán tỷ số: Tottenham 1-1 Everton

Đội hình dự kiến