Tottenham vung 237 triệu bảng cho De Zerbi: Canh bạc tái thiết và cuộc cách mạng lối chơi Tottenham Hotspur phá vỡ truyền thống thắt lưng buộc bụng khi vung hơn 237 triệu bảng nâng cấp đội hình, quyết tâm hiện thực hóa triết lý tấn công của HLV Roberto De Zerbi.

Tottenham Hotspur đang trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh với một chiến lược mua sắm bùng nổ và dứt khoát. Khác xa với hình ảnh kỳ kèo, cẩn trọng thường thấy trên bàn đàm phán trong quá khứ, ban lãnh đạo đội bóng Bắc London đã quyết định mở rộng kho tiền để hậu thuẫn tối đa cho tân HLV Roberto De Zerbi.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Spurs đã chiêu mộ hàng loạt cái tên đáng chú ý gồm Jan Paul van Hecke, Martin Dubravka, Andy Robertson, Marcos Senesi, Mateus Fernandes và Sandro Tonali. Trong đó, chỉ riêng bộ ba Van Hecke, Fernandes và Tonali đã ngốn của câu lạc bộ tới 237 triệu bảng (tương đương 267 triệu euro).

Thay đổi triết lý: Từ ươm mầm tài năng sang củng cố sức mạnh tức thì

Động thái này thể hiện một bước ngoặt quan trọng trong tư duy phát triển của Spurs. Thay vì kiên nhẫn tích lũy những viên ngọc thô như Archie Gray hay Lucas Bergvall cho thì tương lai, De Zerbi yêu cầu các cầu thủ "dùng được ngay" – những gương mặt giàu bản lĩnh và đã khẳng định được năng lực tại môi trường khắc nghiệt như Premier League.

4 tân binh của Spurs dưới thời De Zerbi vào hè này. (Ảnh: The Analyst)

Giải mã bài toán chiến thuật của Roberto De Zerbi

Mục tiêu cốt lõi của chiến lược gia người Ý khi đặt chân đến London là xóa bỏ triết lý bóng đá thiếu sức sống dưới thời Thomas Frank. Mùa trước, Tottenham rơi xuống thứ 15 tại Ngoại hạng Anh về chỉ số đường chuyền tịnh tiến, trung bình chỉ đạt 19,0 lần mỗi trận. Sự thiếu đột biến này khiến lối chơi của Spurs trở nên chán ngắt và dễ bị bắt bài.

Để khắc phục triệt để căn bệnh "chuyền ngang và chuyền về", De Zerbi đã lập tức đưa về Marcos Senesi – trung vệ dẫn đầu Ngoại hạng Anh mùa qua với 233 đường chuyền tịnh tiến (trung bình 6,3 lần/90 phút). Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Jan Paul van Hecke giúp củng cố khả năng thoát pressing ngay từ phần sân nhà, khi anh là cầu thủ đứng đầu giải đấu ở chỉ số đường chuyền xuyên tuyến với 459 lần.

Ở khu vực trung tuyến, Mateus Fernandes mang đến giải pháp thoát pressing thượng thừa. Các số liệu thống kê ghi nhận tiền vệ này đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 86,5% ngay cả khi bị đối phương áp sát trong bán kính 2 mét. Tân binh này cũng vừa đánh dấu sự hòa nhập nhanh chóng bằng một siêu phẩm ngay trong trận ra mắt.

Bên cạnh Fernandes, sự hiện diện của Sandro Tonali hứa hẹn cung cấp sự bền bỉ, sáng tạo và đẳng cấp hàng đầu để khỏa lấp khoảng trống mà Joao Palhinha để lại.

Fernandes vừa ghi bàn đầu tiên cho Spurs ở trận giao hữu. (Ảnh: Getty Images)

Mặt trái của canh bạc và áp lực ghi bàn

Tuy nhiên, quyết định trao trọn quyền lực cho De Zerbi tiềm ẩn không ít rủi ro về mặt chiến lược. HLV người Ý nổi tiếng là nhân tố có cá tính mạnh mẽ và hiếm khi gắn bó với một đội bóng quá ba mùa giải. Nếu triết lý của ông không đem lại danh hiệu, Tottenham sẽ phải đối mặt với nguy cơ gánh một đội hình đắt đỏ, tuổi tác cao và được thiết kế riêng cho một phong cách duy nhất.

Song song với đó, hàng công vẫn là mối băn khoăn lớn đối với các cổ động viên. Mùa trước, Spurs trải qua chiến dịch săn bàn kém cỏi nhất kể từ năm 2008 khi chỉ ghi vỏn vẹn 48 bàn thắng. Việc đồng ý bán tài năng trẻ Will Lankshear cho Middlesbrough cho thấy De Zerbi không ưu tiên việc đào tạo cầu thủ trẻ, đồng thời mở ra khả năng Spurs sẽ tiếp tục chi tiền trên thị trường chuyển nhượng để theo đuổi những ngôi sao tấn công hàng đầu như Savinho hay Marcus Rashford.

Cuộc đại tu quy mô lớn này đang thổi một luồng sinh khí mới vào niềm tin của người hâm mộ, nhưng đồng thời đặt đội bóng Bắc London vào thế "được ăn cả, ngã về không". Sự thành công của De Zerbi sẽ đưa Tottenham trở lại thế lực hàng đầu, còn nếu thất bại, đây sẽ là bài học tài chính vô cùng đắt giá.