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Toulouse 3-2 Le Havre: Toulouse giành chiến thắng

Văn Thể20/09/2026 00:06

Cùng sở hữu 2 điểm và chôn chân ở nhóm cuối bảng xếp hạng, màn chạm trán giữa Toulouse và Le Havre tại Stadium Municipal hứa hẹn diễn ra vô cùng căng thẳng.

Toulouse3 - 2Le HavreKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Toulouse tiếp đón Le Havre.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Toulouse 55% - 45% Le Havre, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Toulouse 56% - 44% Le Havre, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 2 - 1.

  • 34'Thẻ vàng

    Phút 34': Christ Tape (Toulouse) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 36'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Toulouse 55% - 45% Le Havre, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 2 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'BÀN THẮNG! Toulouse (1-0)

    Phút 49': Casper Tengstedt (Toulouse) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

  • 49'Le Havre ép sân

    Cầm bóng: Toulouse 54% - 46% Le Havre, dứt điểm 5 - 11 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 5, cứu thua 3 - 1.

  • 51'BÀN THẮNG! Toulouse (2-0)

    Phút 51': Casper Tengstedt (Toulouse) lập công (kiến tạo: Thomas Jorgensen). Tỷ số: 2 - 0.

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': Niko Sigur (Toulouse) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 61'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Toulouse 55% - 45% Le Havre, dứt điểm 9 - 12 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 4 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 14 - 8, cứu thua 3 - 1.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Le Havre): Enzo Koffi vào sân thay Rayan Fofana.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Le Havre): Sota Nakamura vào sân thay Djibril Ouziad.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Le Havre): Junior Mwanga vào sân thay Vincent Sasso.

  • 71'BÀN THẮNG! Le Havre (2-1)

    Phút 71': Josh Maja (Le Havre) lập công (kiến tạo: Sota Nakamura). Tỷ số: 2 - 1.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Toulouse): Santiago Hidalgo vào sân thay Casper Tengstedt.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Toulouse): Sion Oppong vào sân thay Ilyas Azizi.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Toulouse): Alexis Vossah vào sân thay Rafik Messali.

  • 73'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Toulouse 53% - 47% Le Havre, dứt điểm 12 - 13 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 5 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 16 - 9, cứu thua 3 - 2.

  • 74'Thẻ vàng

    Phút 74': Seny Koumbassa (Toulouse) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 79'BÀN THẮNG! Toulouse (3-1)

    Phút 79': Thomas Jorgensen (Toulouse) lập công (kiến tạo: Cristian Casseres). Tỷ số: 3 - 1.

  • 81'Thẻ vàng

    Phút 81': Sota Nakamura (Le Havre) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Le Havre): Ismail Bouneb vào sân thay Josh Maja.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Le Havre): Rassoul Ndiaye vào sân thay Amir Richardson.

  • 85'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Toulouse 54% - 46% Le Havre, dứt điểm 13 - 15 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 5 - 5; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 17 - 12, cứu thua 3 - 2.

  • 88'BÀN THẮNG! Le Havre (3-2)

    Phút 88': Mbwana Ally Samatta (Le Havre) lập công. Tỷ số: 3 - 2.

  • KTKết thúc: Toulouse 3-2 Le Havre

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 03:38 20/09/2026

Đội hình chính thức
Toulouse
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jens Berthel Askou
Le Havre
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. Digard
16
G. Restes
14
N. Sigur
3
M. McKenzie
5
S. Koumbassa
12
C. Tapé
23
C. Cásseres
20
C. Tengstedt
22
R. Messali
8
T. Jørgensen
37
Y. Azizi
13
Russell-Rowe
93
G. Gallon
23
V. Sasso
15
A. Seko
5
A. Touba
12
E. Jelert
26
S. Ebonog
7
A. Richardson
20
D. Ouziad
38
R. Fofana
9
J. Maja
25
M. Samatta
Dự bị
Toulouse
18 M. Amougou15 A. Dønnum9 S. Hidalgo60 M. Niflore19 D. Odogu11 S. Oppong31 N. Schmidt7 Julián Vignolo6 A. Vossah
Le Havre
16 A. Bodart44 I. Bouneb17 K. Mizuta78 D. Mosengo6 J. Mwanga30 S. Nakamura14 R. Ndiaye27 Koffi Vinette97 M. Ndiaye
Cập nhật đội hình lúc 01:19 20/09/2026
ToulouseThống kêLe Havre
53%
Kiểm soát bóng
47%
14
Dứt điểm
18
5
Trúng đích
7
6
Phạt góc
7
17
Phạm lỗi
15
3
Việt vị
1
5
Thủ môn cứu thua
2

Cuộc chạm trán giữa Toulouse và Le Havre diễn ra lúc 01h45 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Stadium Municipal mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả hai câu lạc bộ. Đang cùng góp mặt ở nhóm cuối bảng xếp hạng, từng điểm số giành được vào thời điểm này đều có giá trị vô cùng to lớn cho mục tiêu trụ hạng của đôi bên.

Áp lực đè nặng từ chuỗi trận không thắng

Cả Toulouse lẫn Le Havre đều bước vào vòng đấu này với phong độ đáng lo ngại. Đội chủ nhà Toulouse trải qua chuỗi 4 trận gần nhất chỉ biết đến hòa và thua, cụ thể là hòa 2 trận và thua 2 trận. Sự thiếu ổn định khiến họ chỉ mới tích lũy được vỏn vẹn 2 điểm, qua đó ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, bức tranh phong độ của Le Havre cũng ảm đạm không kém. Đội khách sở hữu thông số tương đồng khi hòa 2 trận và thua 2 trận trong 4 lần ra sân gần nhất. Hiện tại, Le Havre đứng ở vị trí thứ 16 với 2 điểm, chỉ xếp ngay phía trên đội chủ sân Stadium Municipal.

Lịch sử đối đầu cân bằng và toan tính chiến thuật

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, sự cân bằng gần như tuyệt đối được thể hiện rõ nét. Trong 5 lần so tài gần nhất, Toulouse giành 2 chiến thắng, hai đội hòa nhau 1 trận và Le Havre cũng có 2 lần ca khúc khải hoàn. Những con số này cho thấy khoảng cách trình độ giữa đôi bên là không đáng kể, mỗi trận đấu đều diễn ra với thế trận giằng co quyết liệt.

Với việc cùng đang trải qua giai đoạn khan hiếm chiến thắng, ưu tiên hàng đầu của cả Toulouse và Le Havre là củng cố sự chắc chắn nơi hậu phương. Một thất bại trực tiếp trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp sẽ đẩy tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Do đó, sự thận trọng cùng lối chơi đặt nặng tính an toàn nhiều khả năng sẽ chi phối toàn bộ cục diện trên sân.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Toulouse · 2 thắng1 hòaLe Havre · 2 thắng
15/02/2026
Le Havre
2 - 1
Toulouse
LH
02/11/2025
Toulouse
0 - 0
Le Havre
Hòa
23/02/2025
Le Havre
1 - 4
Toulouse
TOU
15/09/2024
Toulouse
2 - 0
Le Havre
TOU
10/03/2024
Le Havre
1 - 0
Toulouse
LH
Toulouse
5 trận gần nhất
HBHBB
4
Trận
0-2-2
T-H-B
4
Ghi (TB 1.0)
7
Thủng lưới
Le Havre
5 trận gần nhất
HBHBT
4
Trận
0-2-2
T-H-B
2
Ghi (TB 0.5)
4
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Monaco5410+513THTTT
2Lille4310+510TTHT
3Rennes4310+310TTTH
15Auxerre4103-63TBBB
16Le Havre4022-22HBHB
17Toulouse4022-32HBHB
18Nice4022-42BHBH
Tình hình lực lượng
Toulouse
A. Francis (Muscle Injury)
R. Nicolaisen (Calf Injury)
A. Francis (Muscle Injury)
R. Nicolaisen (Calf Injury)
Le Havre
P. Argney (Injury)
F. Mambimbi (Injury)
L. Mpasi-Nzau (Injury)
T. Pembele (Inactive)
A. Toure (Knee Injury)
S. Zagadou (Injury)
J. Mwanga (Groin Injury)
R. Ndiaye (Groin Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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