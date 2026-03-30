Toyota bZ 2026: Nâng cấp hiệu năng mạnh mẽ nhưng vẫn hụt hơi về phần mềm Phiên bản Toyota bZ 2026 cải thiện đáng kể phạm vi hoạt động lên tới 505 km và tích hợp chuẩn sạc NACS của Tesla. Dù sở hữu mức giá cạnh tranh từ 36.350 USD, mẫu xe này vẫn gây tiếc nuối khi thiếu hệ thống lập kế hoạch hành trình chuyên dụng.

Toyota bZ 2026 là bước đi chiến lược mới nhất của hãng xe Nhật Bản trong nỗ lực xoay chuyển tình thế tại thị trường xe điện toàn cầu. Đây được xem là phiên bản nâng cấp toàn diện từ chiếc bZ4X, tập trung vào việc khắc phục những hạn chế về pin, công suất và khả năng sạc vốn từng gây nhiều tranh cãi ở thế hệ tiền nhiệm.

Cải tiến mạnh mẽ về hiệu năng và phạm vi hoạt động

So với thế hệ cũ, Toyota bZ 2026 ghi nhận sự thay đổi lớn về phần cứng cốt lõi. Xe cung cấp hai tùy chọn dung lượng pin bao gồm 57,7 kWh và 74,7 kWh. Trong điều kiện tối ưu, mẫu crossover này có thể đạt phạm vi hoạt động tối đa khoảng 505 km (tương đương 314 dặm), giúp Toyota thu hẹp khoảng cách đáng kể với các đối thủ cùng phân khúc.

Về sức mạnh vận hành, công suất của xe cũng được tinh chỉnh để mang lại trải nghiệm lái ấn tượng hơn. Cụ thể:

Thông số Phiên bản dẫn động cầu trước (FWD) Phiên bản dẫn động bốn bánh (AWD) Công suất tối đa 221 mã lực 338 mã lực Tùy chọn pin 57,7 kWh / 74,7 kWh 74,7 kWh Chuẩn sạc NACS (Tesla Supercharger) NACS (Tesla Supercharger)

Đáng chú ý, Toyota đã chính thức chuyển sang sử dụng chuẩn sạc NACS. Việc này cho phép người dùng bZ 2026 tiếp cận trực tiếp mạng lưới trạm sạc Tesla Supercharger rộng khắp, giải quyết bài toán sạc nhanh vốn là điểm yếu của các dòng xe điện ngoài hệ sinh thái Tesla trước đây.

Trải nghiệm lái thực dụng và không gian nội thất

Toyota bZ 2026 duy trì triết lý thiết kế hướng tới sự đơn giản và dễ tiếp cận. Cảm giác lái được đánh giá là nhẹ nhàng và linh hoạt, phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị. Điểm cộng lớn của khoang cabin nằm ở việc duy trì nhiều nút bấm vật lý thay vì tích hợp tất cả vào màn hình cảm ứng, giúp người lái thao tác nhanh và an toàn hơn.

Tuy nhiên, không gian nội thất vẫn là một điểm cần cân nhắc. Dù cách bố trí đã được cải thiện, dung tích chứa đồ và độ rộng rãi của hàng ghế sau vẫn chưa thực sự vượt trội khi đặt cạnh các đối thủ sừng sỏ như Tesla Model Y hay Hyundai Ioniq 5.

Hạn chế về phần mềm và bài toán cạnh tranh

Dù có những bước tiến dài về phần cứng, Toyota bZ 2026 vẫn tồn tại một "mảnh ghép" còn thiếu: hệ thống lập kế hoạch hành trình (EV route planner). Trong khi hầu hết các mẫu xe điện hiện nay đều tích hợp sẵn tính năng gợi ý trạm sạc và tối ưu lộ trình dựa trên lượng pin còn lại, người dùng bZ 2026 vẫn phải phụ thuộc vào các ứng dụng bên thứ ba thông qua Apple CarPlay.

Với mức giá khởi điểm khoảng 36.350 USD (tương đương 900 triệu đồng), Toyota bZ 2026 đang tạo ra áp lực cạnh tranh nhất định về chi phí. Tuy nhiên, để thực sự thuyết phục nhóm khách hàng công nghệ, Toyota cần đầu tư mạnh mẽ hơn vào trải nghiệm phần mềm thay vì chỉ tập trung vào khả năng vận hành thuần túy.