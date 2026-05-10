Toyota Corolla Altis 1.8G, 1.8V và 1.8 HEV: Đánh giá chi tiết kèm giá lăn bánh mới nhất Toyota Corolla Altis thế hệ mới nhập khẩu Thái Lan với 3 phiên bản gồm 1.8G, 1.8V và hybrid 1.8 HEV, sở hữu khung gầm TNGA cùng gói an toàn TSS 2.0 vượt trội.

Toyota Corolla Altis là dòng sedan hạng C mang tính biểu tượng toàn cầu của hãng xe Nhật Bản kể từ lần đầu ra mắt năm 1966. Trải qua 12 thế hệ cải tiến, mẫu xe hiện diện tại hơn 154 quốc gia và được sản xuất ở 16 nhà máy trên khắp thế giới. Tại thị trường Việt Nam, Corolla Altis thế hệ thứ 12 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, đánh dấu sự chuyển mình toàn diện về nền tảng khung gầm, thiết kế ngoại hình lẫn các trang bị công nghệ an toàn chủ động.

Bảng giá niêm yết và giá lăn bánh Toyota Corolla Altis

Mẫu sedan hạng C nhà Toyota phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản: 1.8G, 1.8V và bản trang bị động cơ xăng lai điện 1.8 HEV. Xe mang tới 5 lựa chọn màu sơn ngoại thất gồm Đỏ, Xám, Bạc, Đen và Trắng ngọc trai (tùy chọn màu trắng ngọc trai có giá cao hơn 8 triệu đồng), đi kèm 2 tông màu nội thất Đen hoặc Be. Dưới đây là bảng giá niêm yết cùng chi phí lăn bánh tạm tính tại các địa phương:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh các tỉnh/TP khác (triệu đồng) Corolla Altis 1.8 G 725 828 813 799 Corolla Altis 1.8 V 780 889 874 860 Corolla Altis 1.8 HEV 878 999 981 968

Mức giá lăn bánh nêu trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình giảm giá hay khuyến mại trực tiếp tại đại lý, đồng thời có thể biến động tùy theo trang bị cụ thể của từng xe.

Ngôn ngữ thiết kế TNGA hiện đại và sắc sảo

Bước sang thế hệ thứ 12, Toyota Corolla Altis được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA (Toyota New Global Architecture). Cấu trúc khung gầm mới giúp hạ thấp trọng tâm xe, cải thiện độ cứng vững xoắn và tối ưu hóa tầm nhìn của người lái từ bên trong khoang lái.

Kích thước tổng thể dài x rộng x cao của xe đạt 4.630 x 1.780 x 1.435 mm trên bản 1.8G và 1.8V, trong khi bản hybrid 1.8 HEV có chiều cao nhỉnh hơn ở mức 1.455 mm. Chiều dài cơ sở duy trì ở mức 2.700 mm. Khoảng sáng gầm xe bản 1.8G và 1.8V đạt 128 mm, còn biến thể 1.8 HEV sở hữu khoảng sáng gầm 149 mm giúp xe vượt địa hình mấp mô thuận tiện hơn.

Diện mạo phía trước gây ấn tượng với lưới tản nhiệt hình thang mở rộng sơn đen đặt thấp. Cụm đèn pha Bi-LED tạo hình chữ J sắc cạnh, tích hợp tính năng tự động bật/tắt và đèn pha thích ứng thông minh trên hai bản cao. Thân xe trang bị bộ mâm hợp kim 16 inch cho bản 1.8G và mâm 17 inch thể thao trên bản 1.8V cùng 1.8 HEV. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED thanh mảnh được liên kết bằng dải trang trí mạ crôm tinh tế, kết hợp cản sau tạo hình chữ C cân xứng.

Không gian nội thất tối ưu công năng

Cabin của Corolla Altis được làm mới theo hướng tinh giản, mở rộng tầm quan sát nhờ cột chữ A thu hẹp và gương chiếu hậu dịch chuyển vị trí hợp lý. Bảng táp-lô thiết kế đa tầng với chất liệu hoàn thiện cao cấp hơn đời trước.

Trung tâm giải trí là màn hình cảm ứng 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, kết hợp dàn âm thanh 6 loa. Phía sau vô-lăng bọc da 3 chấu là bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT 12,3 inch hiển thị sắc nét các thông số hành trình. Riêng phiên bản 1.8 HEV được bổ sung tính năng hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), sạc không dây và hệ thống giám sát áp suất lốp.

Toàn bộ ghế ngồi trên cả 3 phiên bản đều bọc da êm ái, trong đó ghế lái hỗ trợ chỉnh điện 10 hướng. Hệ thống điều hòa tự động với cửa gió cho hàng ghế sau đảm bảo nhiệt độ đồng đều trong toàn bộ cabin; phiên bản cao cấp nhất 1.8 HEV sử dụng hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập.

Hiệu năng vận hành và tùy chọn hệ truyền động Hybrid

Corolla Altis cung cấp cho người tiêu dùng hai cấu hình động cơ đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng:

Động cơ xăng 1.8L (mã 2ZR-FBE): Trang bị trên phiên bản 1.8G và 1.8V, sản sinh công suất tối đa 138 mã lực tại 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 172 Nm tại 4.000 vòng/phút. Cỗ máy này đi kèm hộp số vô cấp CVT cùng hệ dẫn động cầu trước, tiêu hao khoảng 6,8 lít/100 km đường hỗn hợp trên bản 1.8V và 5,8 lít/100 km trên bản 1.8G.

Trang bị trên phiên bản 1.8G và 1.8V, sản sinh công suất tối đa 138 mã lực tại 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 172 Nm tại 4.000 vòng/phút. Cỗ máy này đi kèm hộp số vô cấp CVT cùng hệ dẫn động cầu trước, tiêu hao khoảng 6,8 lít/100 km đường hỗn hợp trên bản 1.8V và 5,8 lít/100 km trên bản 1.8G. Hệ truyền động Hybrid (mã 2ZR-FXE): Trang bị trên bản 1.8 HEV, kết hợp giữa động cơ xăng 1.8L công suất 97 mã lực, mô-men xoắn 142 Nm và một mô-tơ điện công suất 71 mã lực, mô-men xoắn 163 Nm (đạt tổng công suất kết hợp 159 mã lực tại 5.200 vòng/phút và mô-men xoắn điện tức thời lên đến 305 Nm). Xe sử dụng bộ pin nickel-metal, mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng chỉ 4,3 lít/100 km trong đô thị và 4,5 lít/100 km trên đường hỗn hợp.

Cả ba phiên bản đều sử dụng hệ thống treo trước kiểu MacPherson với thanh cân bằng và treo sau dạng tay đòn kép, mang lại khả năng dập tắt dao động nhanh chóng, đầm chắc khi vận hành ở dải tốc độ cao.

Công nghệ an toàn Toyota Safety Sense 2.0

Điểm nâng cấp giá trị nhất trên Corolla Altis 1.8V và 1.8 HEV là hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense 2.0 (TSS 2), bao gồm hàng loạt tính năng hỗ trợ lái đắc lực:

Cảnh báo tiền va chạm (PCS)

Hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDA) và hỗ trợ giữ làn đường (LTA)

Hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC)

Đèn chiếu xa chủ động thông minh (AHB)

Camera 360 độ hỗ trợ đỗ xe dễ dàng

Bên cạnh đó, phiên bản 1.8 HEV có thêm hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) và cảm biến áp suất lốp (TPWS). Các trang bị an toàn tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản gồm có 7 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (VSC), kiểm soát lực kéo (TRC) cùng tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC).

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số 1.8 G 1.8 V 1.8 HEV Kích thước D x R x C (mm) 4.630 x 1.780 x 1.435 4.630 x 1.780 x 1.435 4.630 x 1.780 x 1.455 Chiều dài cơ sở (mm) 2.700 2.700 2.700 Khoảng sáng gầm xe (mm) 128 128 149 Trọng lượng không tải (kg) 1.330 1.345 1.430 Dung tích bình xăng (lít) 50 50 43 Động cơ Xăng 1.8L (2ZR-FBE) Xăng 1.8L (2ZR-FBE) Xăng 1.8L kết hợp mô-tơ điện Hộp số Vô cấp CVT Vô cấp CVT Vô cấp CVT Tiêu thụ đường hỗn hợp (lít/100 km) 5,8 6,8 4,5 Kích thước mâm lốp 205/55 R16 225/45 R17 225/45 R17 Số túi khí 7 7 7

Tổng kết đánh giá

Toyota Corolla Altis thế hệ mới ghi điểm nhờ diện mạo trẻ trung, nội thất hiện đại và sự bổ sung đáng giá của phiên bản hybrid 1.8 HEV tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc sedan hạng C. Dù giá bán có phần cao hơn một số đối thủ trực tiếp như Mazda3, KIA K3 hay Hyundai Elantra, Corolla Altis vẫn là lựa chọn đáng tin cậy nhờ độ bền bỉ, chi phí vận hành hợp lý và gói an toàn TSS 2.0 vượt trội.