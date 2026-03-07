Toyota Corolla Altis 2026: Chi tiết giá lăn bánh và thông số kỹ thuật mới nhất Mẫu sedan hạng C Toyota Corolla Altis 2026 thu hút người dùng với tùy chọn động cơ Hybrid tiết kiệm nhiên liệu và gói an toàn TSS2. Giá niêm yết hiện từ 725 triệu đồng.

Toyota Corolla Altis 2026 tiếp tục là một trong những lựa chọn hàng đầu trong phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam nhờ danh tiếng về sự bền bỉ, khả năng vận hành ổn định và các công nghệ an toàn tiên tiến. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, mẫu xe này cung cấp 3 tùy chọn phiên bản chính cùng đa dạng màu sắc ngoại thất, đáp ứng nhu cầu khắt khe của khách hàng về một chiếc xe gia đình hiện đại.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Toyota Corolla Altis tháng 3/2026

Dưới đây là bảng tổng hợp giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Toyota Corolla Altis tại các khu vực trọng điểm:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Hà Nội (triệu VND) TP.HCM (triệu VND) Tỉnh/TP khác (triệu VND) Toyota Corolla Altis 1.8 G 725 834 819 800 Toyota Corolla Altis 1.8 V 780 895 880 861 Toyota Corolla Altis 1.8 HEV 878 1.005 987 968

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể.

Toyota Corolla Altis 2026 với diện mạo lột xác toàn diện

Nền tảng khung gầm TNGA và thiết kế ngoại thất hiện đại

Bước sang thế hệ thứ 12, Toyota Corolla Altis được phát triển trên nền tảng khung gầm toàn cầu Toyota New Global Architecture (TNGA). Thay đổi này không chỉ giúp xe có trọng tâm thấp hơn mà còn cải thiện độ cứng vững và khả năng quan sát cho người lái.

Kích thước tổng thể của xe đạt 4.630 x 1.780 x 1.455 (mm). Điểm nhấn ở đầu xe là hệ lưới tản nhiệt mở rộng sơn đen thể thao, kết hợp cùng cụm đèn pha Bi-LED tạo hình chữ J sắc sảo. Trên hai phiên bản cao cấp (1.8V và 1.8HEV), hệ thống đèn pha có thêm tính năng thích ứng thông minh.

Cụm đèn pha Bi-LED và lưới tản nhiệt sơn đen tạo vẻ thể thao

Thân xe nổi bật với bộ mâm có kích thước 16 inch trên bản G và 17 inch trên hai bản cao cấp hơn. Gương chiếu hậu ngoài đồng màu thân xe, tích hợp đầy đủ tính năng chỉnh/gập điện tự động và cảnh báo điểm mù trên gương.

Nội thất thông minh và tiện nghi cao cấp

Khoang cabin của Corolla Altis 2026 được tái thiết kế theo phong cách tối giản nhưng tinh tế. Tầm nhìn phía trước được cải thiện nhờ cột chữ A thu hẹp và vị trí gương chiếu hậu được điều chỉnh hợp lý.

Hệ thống giải trí trung tâm bao gồm màn hình cảm ứng 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Đáng chú ý, bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô-lăng có kích thước lên tới 12,3 inch – lớn nhất trong phân khúc. Riêng phiên bản hybrid 1.8HEV còn được trang bị thêm màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD và hệ thống sạc không dây tiện dụng.

Khoang lái với màn hình kỹ thuật số 12,3 inch lớn nhất phân khúc

Động cơ Hybrid và công nghệ an toàn Toyota Safety Sense 2.0

Toyota cung cấp hai tùy chọn cấu hình động cơ cho dòng xe này. Phiên bản 1.8G và 1.8V sử dụng động cơ xăng 1.8L sản sinh công suất 138 mã lực. Trong khi đó, tâm điểm chú ý dồn vào bản 1.8HEV sử dụng hệ truyền động Hybrid, kết hợp giữa động cơ xăng 1.8L và mô-tơ điện, mang lại tổng công suất ấn tượng cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu (chỉ khoảng 4,5 lít/100 km đường hỗn hợp).

Về an toàn, hai phiên bản 1.8V và 1.8HEV sở hữu gói công nghệ Toyota Safety Sense 2.0 (TSS2) bao gồm: cảnh báo tiền va chạm (PCS), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, cảnh báo chệch làn đường (LDA) và hỗ trợ giữ làn đường (LTA). Ngoài ra, xe vẫn trang bị đầy đủ các tính năng cơ bản như 7 túi khí, cân bằng điện tử (VSC) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC).

Hệ truyền động Hybrid giúp tiết kiệm nhiên liệu vượt trội

Thông số kỹ thuật chi tiết Toyota Corolla Altis 2026

Thông số 1.8 G 1.8 V 1.8 HEV Kích thước D x R x C (mm) 4.630 x 1.780 x 1.435 4.630 x 1.780 x 1.435 4.630 x 1.780 x 1.455 Chiều dài cơ sở (mm) 2.700 2.700 2.700 Khoảng sáng gầm (mm) 128 128 149 Động cơ Xăng 1.8L Xăng 1.8L Hybrid 1.8L Hộp số CVT CVT CVT Tiêu thụ nhiên liệu (hỗn hợp) 5,8 lít/100 km 6,8 lít/100 km 4,5 lít/100 km Túi khí 7 7 7

Nhìn chung, Toyota Corolla Altis 2026 vẫn là mẫu xe đại diện cho sự trung tính, bền bỉ nhưng đã được bổ sung thêm các yếu tố công nghệ và an toàn mạnh mẽ để cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ như Honda Civic, Mazda3 hay Hyundai Elantra.