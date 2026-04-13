Toyota Corolla Altis 2026: Chi tiết giá lăn bánh và thông số kỹ thuật mới nhất Toyota Corolla Altis 2026 tiếp tục khẳng định vị thế với nền tảng TNGA và tùy chọn động cơ Hybrid. Mẫu sedan hạng C có giá niêm yết từ 725 triệu đồng cùng gói công nghệ an toàn TSS 2.0.

Toyota Corolla Altis 2026 tại thị trường Việt Nam hiện được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 phiên bản chính: 1.8 G, 1.8 V và 1.8 HEV. Mẫu xe này không chỉ thay đổi về diện mạo mà còn tập trung mạnh mẽ vào công nghệ vận hành bền bỉ và tính năng an toàn vượt trội, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Honda Civic, Mazda3 hay Hyundai Elantra.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Toyota Corolla Altis tháng 4/2026

Dưới đây là chi phí dự tính để xe lăn bánh tại các khu vực, bao gồm các loại thuế và phí bắt buộc theo quy định hiện hành.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tỉnh khác (triệu VND) Toyota Corolla Altis 1.8 G 725 828 813 799 Toyota Corolla Altis 1.8 V 780 889 874 860 Toyota Corolla Altis 1.8 HEV 878 999 981 968

*Lưu ý: Giá trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi tại đại lý. Phiên bản màu Trắng ngọc trai sẽ có giá cao hơn 8 triệu đồng.

Toyota Corolla Altis 2026 mang diện mạo trẻ trung và hiện đại hơn

Nền tảng TNGA và ngôn ngữ thiết kế mới

Bước sang thế hệ thứ 12, Toyota Corolla Altis được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA (Toyota New Global Architecture). Cấu trúc này giúp trọng tâm xe thấp hơn, cải thiện độ ổn định khi vào cua và mở rộng tầm nhìn cho người lái nhờ việc thu hẹp cột A.

Về kích thước, xe sở hữu các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.630 x 1.780 x 1.455 mm. Khoảng sáng gầm xe có sự khác biệt giữa các phiên bản, trong đó bản 1.8 G và 1.8 V là 128 mm, còn bản Hybrid 1.8 HEV đạt 149 mm, giúp xe linh hoạt hơn trên nhiều điều kiện đường sá.

Cụm đèn pha Bi-LED với dải định vị tạo hình chữ J sắc sảo

Đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt mở rộng sơn đen thể thao. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ Bi-LED trên cả 3 phiên bản, tích hợp tính năng tự động bật/tắt. Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi và bộ mâm hợp kim kích thước 16 inch (bản G) hoặc 17 inch (bản V và HEV).

Không gian nội thất hiện đại và tiện nghi

Khoang cabin của Toyota Corolla Altis 2026 được tối ưu hóa theo hướng tối giản nhưng sang trọng. Táp-lô sử dụng vật liệu mềm kết hợp với các đường chỉ khâu tinh tế. Điểm nhấn lớn nhất là bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT 12,3 inch hiển thị sắc nét, đi kèm màn hình giải trí trung tâm 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Khoang lái được tái thiết kế với tầm nhìn rộng rãi và vật liệu cao cấp

Ghế ngồi bọc da toàn bộ, trong đó ghế lái chỉnh điện 10 hướng là trang bị tiêu chuẩn. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập kết hợp cửa gió hàng ghế sau đảm bảo sự thoải mái cho mọi vị trí ngồi. Riêng bản cao cấp nhất 1.8 HEV còn sở hữu thêm hệ thống sạc không dây và hiển thị thông tin trên kính lái (HUD).

Khả năng vận hành và công nghệ Hybrid tiết kiệm

Toyota cung cấp hai lựa chọn động cơ cho Corolla Altis 2026. Các bản thuần xăng sử dụng động cơ 1.8L (mã 2ZR-FBE) sản sinh công suất 138 mã lực và mô-men xoắn 172 Nm. Trong khi đó, bản 1.8 HEV là sự kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện, mang lại tổng công suất hệ thống mạnh mẽ hơn nhưng lại cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, chỉ khoảng 4,3 lít/100 km trong đô thị.

Công nghệ Hybrid giúp xe vận hành êm ái và tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu

Tất cả phiên bản đều sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT cùng hệ dẫn động cầu trước, mang lại cảm giác lái mượt mà và linh hoạt.

Hệ thống an toàn Toyota Safety Sense 2.0

An toàn là thế mạnh cốt lõi của Toyota Corolla Altis 2026. Hai phiên bản 1.8 V và 1.8 HEV được trang bị gói Toyota Safety Sense thế hệ thứ 2 với các tính năng: cảnh báo tiền va chạm (PCS), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường (LTA) và đèn chiếu xa tự động (AHB). Ngoài ra, xe vẫn duy trì 7 túi khí và đầy đủ các hệ thống hỗ trợ phanh, cân bằng điện tử cơ bản.

Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản

Thông số 1.8 G 1.8 V 1.8 HEV Kiểu động cơ Xăng 1.8L Xăng 1.8L Hybrid 1.8L Công suất cực đại (hp) 138 138 97 (xăng) + 71 (điện) Mô-men xoắn (Nm) 172 172 142 (xăng) + 163 (điện) Hộp số CVT CVT CVT Tiêu hao hỗn hợp (lít/100km) 5,8 6,8 4,5 Túi khí 7 7 7 Gói an toàn TSS 2.0 Không Có Có

Nhìn chung, Toyota Corolla Altis 2026 là sự lựa chọn phù hợp cho những khách hàng tìm kiếm một mẫu sedan bền bỉ, an toàn và có giá trị bán lại cao. Dù mức giá có phần nhỉnh hơn một số đối thủ, nhưng những nâng cấp về khung gầm TNGA và công nghệ Hybrid là những điểm cộng xứng đáng để cân nhắc.