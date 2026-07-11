Toyota Corolla Altis 2026: Đánh giá chi tiết, thông số và giá lăn bánh mới nhất Toyota Corolla Altis 2026 tiếp tục khẳng định vị thế sedan hạng C với nền tảng TNGA hiện đại, tùy chọn động cơ Hybrid tiết kiệm nhiên liệu và gói an toàn Toyota Safety Sense 2.0 tiên tiến.

Kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 1966, Toyota Corolla Altis đã trở thành biểu tượng toàn cầu về sự bền bỉ và tính thực dụng. Tại Việt Nam, thế hệ thứ 12 của mẫu sedan này đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ với ngôn ngữ thiết kế trẻ trung, khung gầm TNGA mới và đặc biệt là sự xuất hiện của biến thể Hybrid.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Toyota Corolla Altis 2026

Hiện tại, Toyota Corolla Altis được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 phiên bản chính. Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tại các khu vực trong tháng 7/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tại Tỉnh khác (triệu VND) Toyota Corolla Altis 1.8 G 725 828 813 799 Toyota Corolla Altis 1.8 V 780 889 874 860 Toyota Corolla Altis 1.8 HEV 878 999 981 968

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi tại đại lý.

Thiết kế ngoại thất: Sự lột xác dựa trên nền tảng TNGA

Toyota Corolla Altis 2026 được phát triển trên nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA, giúp hạ thấp trọng tâm và tăng độ cứng vững cho thân xe. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.630 x 1.780 x 1.455 (mm) cùng chiều dài cơ sở 2.700 mm mang lại dáng vẻ thanh thoát nhưng vẫn đảm bảo không gian nội thất rộng rãi.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt mở rộng sơn đen đặt thấp, kết hợp cùng cụm đèn pha Bi-LED tạo hình chữ J sắc sảo. Trên các bản cao cấp, hệ thống đèn pha có tính năng thích ứng thông minh. Thân xe nổi bật với bộ mâm hợp kim 16 inch trên bản G và 17 inch trên bản V và HEV. Đuôi xe hài hòa với cụm đèn hậu LED thanh mảnh, nối liền bởi dải crom sang trọng.

Nội thất thông minh và tiện nghi cao cấp

Khoang cabin của Altis 2026 mang hơi thở hiện đại với táp-lô được tối giản hóa và sử dụng vật liệu chất lượng cao. Điểm nhấn lớn nhất là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch lớn nhất phân khúc, hiển thị sắc nét các thông số vận hành. Màn hình giải trí trung tâm 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp, trong đó ghế lái chỉnh điện 10 hướng. Tầm nhìn của người lái được cải thiện đáng kể nhờ cột chữ A thu hẹp và gương chiếu hậu được tái thiết kế vị trí lắp đặt. Các tiện nghi khác bao gồm điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa gió hàng ghế sau, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động.

Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản

Thông số Bản 1.8 G Bản 1.8 V Bản 1.8 HEV Động cơ 1.8L Xăng 1.8L Xăng 1.8L Hybrid Công suất (hp) 138 138 97 (Xăng) + 71 (Điện) Mô-men xoắn (Nm) 172 172 142 (Xăng) + 163 (Điện) Hộp số CVT CVT CVT Tiêu thụ hỗn hợp (lít/100 km) 5,8 6,8 4,5

Khả năng vận hành và Công nghệ an toàn

Toyota cung cấp hai lựa chọn động cơ cho Corolla Altis. Các phiên bản 1.8 G và 1.8 V sử dụng động cơ xăng 1.8L truyền thống, trong khi bản 1.8 HEV sử dụng hệ thống Hybrid kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, mang lại khả năng tăng tốc mượt mà và mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng chỉ 4,5 lít/100 km đường hỗn hợp.

Về an toàn, gói công nghệ Toyota Safety Sense 2.0 là điểm cộng lớn trên hai phiên bản cao cấp với các tính năng: cảnh báo tiền va chạm (PCS), cảnh báo chệch làn đường (LDA), hỗ trợ giữ làn đường (LTA), và kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go. Riêng bản HEV còn được trang bị thêm hệ thống cảnh báo điểm mù và hiển thị thông tin trên kính lái HUD.

Đánh giá chung

Toyota Corolla Altis 2026 vẫn là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng ưu tiên sự bền bỉ, an toàn và giá trị thương hiệu. Dù mức giá có phần nhỉnh hơn một số đối thủ cùng phân khúc như KIA K3 hay Hyundai Elantra, nhưng những nâng cấp về khung gầm TNGA và công nghệ Hybrid giúp Altis duy trì sức cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc sedan hạng C.