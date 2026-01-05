Toyota Corolla Altis 2026: Giá lăn bánh mới nhất và đánh giá thông số chi tiết Toyota Corolla Altis 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc sedan hạng C với 3 phiên bản nhập khẩu, nổi bật là tùy chọn động cơ Hybrid và hệ thống an toàn Toyota Safety Sense 2.0.

Toyota Corolla Altis 2026 tại thị trường Việt Nam hiện được phân phối dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mẫu sedan hạng C này ghi điểm nhờ sự lột xác về thiết kế trên nền tảng khung gầm TNGA toàn cầu, đi kèm các nâng cấp công nghệ mạnh mẽ nhằm cạnh tranh với Mazda3, Honda Civic và Hyundai Elantra.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Toyota Corolla Altis tháng 5/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Toyota Corolla Altis tại các khu vực chính:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tỉnh khác (triệu đồng) Toyota Corolla Altis 1.8 G 725 828 813 799 Toyota Corolla Altis 1.8 V 780 889 874 860 Toyota Corolla Altis 1.8 HEV 878 999 981 968

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý. Phiên bản màu Trắng ngọc trai sẽ có giá cao hơn 8 triệu đồng so với các màu sắc khác.

Toyota Corolla Altis 2026 sở hữu ngoại thất trẻ trung và hiện đại hơn

Thiết kế ngoại thất và nền tảng khung gầm TNGA

Toyota Corolla Altis thế hệ thứ 12 được phát triển dựa trên nền tảng Toyota New Global Architecture (TNGA), giúp tối ưu hóa trọng tâm và cải thiện tầm quan sát cho người lái. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.630 x 1.780 x 1.455 mm, với chiều dài cơ sở 2.700 mm mang lại không gian nội thất ổn định.

Đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt mở rộng sơn đen đặt thấp, kết hợp cùng cụm đèn pha Bi-LED tạo hình chữ J sắc sảo. Thân xe nổi bật với mâm xe hợp kim kích thước 16 inch trên bản 1.8 G và 17 inch trên các bản cao cấp hơn. Đuôi xe đồng nhất với dải crom kết nối cụm đèn hậu LED thanh mảnh, tạo nên diện mạo sang trọng và cân đối.

Cụm đèn pha Bi-LED và lưới tản nhiệt mới trên Toyota Corolla Altis

Không gian nội thất và tiện nghi hiện đại

Bên trong cabin, Toyota Corolla Altis 2026 hướng đến sự tối giản nhưng tinh tế với vật liệu chất lượng cao. Điểm nhấn lớn nhất là bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT 12,3 inch hiển thị sắc nét các thông số vận hành. Màn hình giải trí trung tâm 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây tiện lợi.

Tất cả các phiên bản đều được trang bị ghế bọc da cao cấp, trong đó ghế lái có khả năng chỉnh điện 10 hướng. Hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập và cửa gió hàng ghế sau đảm bảo sự thoải mái cho mọi hành khách trên xe.

Nội thất Toyota Corolla Altis với màn hình điện tử lớn nhất phân khúc

Vận hành mạnh mẽ và công nghệ Hybrid tiết kiệm

Mẫu sedan này cung cấp hai tùy chọn động cơ đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng:

Động cơ xăng 1.8L (2ZR-FBE): Sản sinh công suất tối đa 138 mã lực và mô-men xoắn 172 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT, mang lại khả năng vận hành mượt mà trong đô thị.

Sản sinh công suất tối đa 138 mã lực và mô-men xoắn 172 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT, mang lại khả năng vận hành mượt mà trong đô thị. Động cơ Hybrid (1.8 HEV): Kết hợp giữa động cơ xăng 1.798 cc (97 mã lực) và mô-tơ điện (71 mã lực). Hệ thống này không chỉ giúp xe vận hành êm ái mà còn cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ chỉ khoảng 4,3 lít/100 km trong đô thị.

Khối động cơ Hybrid giúp tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu trên bản 1.8 HEV

Hệ thống an toàn Toyota Safety Sense 2.0

Toyota trang bị cho Corolla Altis gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense 2.0 trên hai phiên bản 1.8 V và 1.8 HEV. Các tính năng nổi bật bao gồm: cảnh báo tiền va chạm (PCS), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo chệch làn đường (LDA) và hỗ trợ giữ làn đường (LTA). Bên cạnh đó, xe vẫn duy trì các trang bị an toàn tiêu chuẩn như 7 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử (VSC) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC).

Thông số kỹ thuật cơ bản

Thông số 1.8 G 1.8 V 1.8 HEV Công suất (mã lực) 138 138 97 (Xăng) + 71 (Điện) Mô-men xoắn (Nm) 172 172 142 (Xăng) + 163 (Điện) Hộp số CVT CVT CVT Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km hỗn hợp) 5,8 6,8 4,5

Toyota Corolla Altis 2026 là lựa chọn sedan hạng C bền bỉ và hiện đại

Nhìn chung, Toyota Corolla Altis 2026 là sự lựa chọn phù hợp cho những khách hàng tìm kiếm một mẫu sedan bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn đầy đủ công nghệ an toàn hiện đại. Dù mức giá có phần nhỉnh hơn một số đối thủ, nhưng giá trị thương hiệu và chi phí vận hành thấp của bản Hybrid vẫn là ưu thế lớn của dòng xe này.