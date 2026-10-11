Toyota Corolla Altis 2026: Giá từ 725 triệu đồng, 3 phiên bản 1.8 G, 1.8 V và 1.8 HEV hybrid Corolla Altis nhập khẩu Thái Lan có giá niêm yết 725–878 triệu đồng, lăn bánh tạm tính từ 799 triệu đồng; bản hybrid 1.8 HEV tiêu thụ 4,5 lít/100 km đường hỗn hợp.

Toyota Corolla Altis 2026 tại Việt Nam có 3 phiên bản là 1.8 G, 1.8 V và 1.8 HEV, với giá niêm yết lần lượt 725 triệu, 780 triệu và 878 triệu đồng. Xe thuộc phân khúc sedan hạng C, nhập khẩu từ Thái Lan, được phát triển trên nền tảng khung gầm TNGA. Bản hybrid 1.8 HEV là lựa chọn có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất trong dải sản phẩm.

Corolla Altis ra mắt lần đầu năm 1966 tại Nhật Bản. Hiện mẫu xe này được sản xuất ở 16 quốc gia và có mặt tại hơn 154 quốc gia. Tháng 10/2018, xe được bổ sung một số trang bị tiện nghi, an toàn và thêm tùy chọn màu sơn trắng ngọc trai. Đến tháng 3/2022, Corolla Altis thế hệ thứ 12 ra mắt thị trường Việt Nam với thay đổi toàn diện từ khung gầm, ngoại thất đến trang bị tiện nghi, đồng thời có thêm động cơ hybrid và gói an toàn Toyota Safety Sense 2.0 (TSS2). Ngày 4/10/2023, xe nhận thêm đợt nâng cấp nhẹ.

Xe có 5 màu ngoại thất gồm trắng ngọc trai, đỏ, xám, bạc và đen, cùng 2 màu nội thất là đen và be. Riêng màu trắng ngọc trai có giá cao hơn 8 triệu đồng. Đối thủ cùng phân khúc gồm Honda Civic, KIA K3, Mazda3, Hyundai Elantra và Chevrolet Cruze.

Giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Mức giá lăn bánh chênh nhau theo khu vực đăng ký. Bản 1.8 G có giá lăn bánh tạm tính từ 799 triệu đồng tại các tỉnh, thành khác. Bản 1.8 HEV cao nhất có giá lăn bánh tạm tính 999 triệu đồng tại Hà Nội.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tỉnh/thành khác (triệu đồng) Corolla Altis 1.8 G 725 828 813 799 Corolla Altis 1.8 V 780 889 874 860 Corolla Altis 1.8 HEV 878 999 981 968

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy khu vực, trang bị từng xe. Nguồn tin chưa ghi nhận thông tin ưu đãi cho các phiên bản.

Thiết kế TNGA vuông vắn, trẻ trung hơn thế hệ cũ

Corolla Altis thế hệ thứ 12 được phát triển trên nền tảng Toyota New Global Architecture (TNGA), với đường nét vuông vắn, góc cạnh và trẻ trung hơn thế hệ trước. Kích thước dài x rộng x cao của bản 1.8 G và 1.8 V là 4.630 x 1.780 x 1.435 mm, bản 1.8 HEV cao hơn một chút ở mức 1.455 mm. Chiều dài cơ sở cả ba bản là 2.700 mm.

Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt mở rộng, sơn đen và đặt thấp hơn đời trước, tạo cảm giác thể thao. Cụm đèn pha LED có tạo hình chữ J, đèn sương mù được thiết kế liền mạch với lưới tản nhiệt. Các chi tiết mạ crom giúp ngoại hình thêm sang trọng.

Khoảng sáng gầm của bản 1.8 G và 1.8 V là 128 mm, còn bản 1.8 HEV đạt 149 mm. Bản 1.8 G dùng mâm 16 inch, trong khi hai bản còn lại dùng mâm 17 inch. Gương chiếu hậu ngoài đồng màu thân xe, chỉnh điện, có tính năng gập tự động và cảnh báo điểm mù. Tay nắm cửa và viền cửa sổ trên sáng bóng là điểm nhấn khu vực thân xe.

Ở phần đuôi, cặp đèn hậu LED có đường nét thanh mảnh và được nối với nhau bằng dải crom. Cản sau có thiết kế mô phỏng hình chữ C ở hai bên, tương tự cản trước.

Cabin tái thiết kế, tầm nhìn được cải thiện

Khoang cabin được thiết kế lại với vật liệu chất lượng hơn mô hình cũ. Bảng điều khiển được bố trí tốt hơn, cột A thu hẹp và vị trí gương chiếu hậu trong được điều chỉnh, nhờ đó tầm nhìn cải thiện đáng kể.

Màn hình giải trí cảm ứng 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Phía sau vô-lăng 3 chấu là bảng đồng hồ điện tử TFT 12,3 inch, được ghi nhận là lớn nhất phân khúc. Bản 1.8 HEV có thêm màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) và giám sát áp suất lốp. Theo bảng thông số, bản này cũng có phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, sạc không dây và điều hòa tự động hai vùng.

Ghế ngồi bọc da, ghế lái chỉnh 10 hướng, hàng ghế sau gập 60:40 và có cửa gió điều hòa riêng. Cả ba phiên bản đều có chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm và hệ thống 6 loa.

Động cơ xăng 1.8L và tùy chọn hybrid tiết kiệm nhiên liệu

Corolla Altis có hai tùy chọn động cơ, cùng dung tích 1.798 cc, hộp số CVT và dẫn động cầu trước. Bản 1.8 G và 1.8 V dùng động cơ xăng 2ZR-FBE, công suất 138 mã lực tại 6.400 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 172 Nm tại 4.000 vòng/phút.

Bản 1.8 HEV kết hợp động cơ xăng 2ZR-FXE với môtơ điện và ắc quy hybrid Nickel metal. Theo bảng thông số, động cơ xăng cho 97 mã lực tại 6.400 vòng/phút và 142 Nm tại 4.000 vòng/phút, môtơ điện cho 71 mã lực và 163 Nm. Phần mô tả chi tiết trong nguồn nêu bộ số liệu khác, nên người mua cần đối chiếu với thông tin chính thức từ nhà phân phối. Bản này có 3 chế độ lái gồm Bình thường, Thể thao và Eco, trong khi hai bản còn lại có 2 chế độ.

Mức tiêu thụ nhiên liệu là điểm khác biệt rõ nhất giữa các bản, với số liệu như sau:

Mức tiêu thụ (lít/100 km) 1.8 G 1.8 V 1.8 HEV Đường hỗn hợp 5,8 6,8 4,5 Trong đô thị 9 9,4 4,3 Ngoài đô thị 5,6 5,4 4,6

Cả ba bản đều đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 6, dùng hệ thống treo trước MacPherson có thanh cân bằng, treo sau tay đòn kép và phanh đĩa ở cả bốn bánh.

Toyota Safety Sense 2.0 trên bản cao

Bản 1.8 V và 1.8 HEV được trang bị gói Toyota Safety Sense 2.0, gồm cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình chủ động và đèn chiếu xa tự động. Hai bản này cũng có camera 360. Riêng bản 1.8 HEV có thêm cảnh báo áp suất lốp và cảnh báo điểm mù.

Tất cả phiên bản đều có phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang d