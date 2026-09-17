Toyota Corolla Cross 2026 bản 1.8V và 1.8HEV: Giá lăn bánh cùng ưu đãi 50% phí trước bạ Mẫu SUV đô thị Toyota Corolla Cross 2026 phân phối hai phiên bản 1.8V và 1.8HEV với diện mạo mới mẻ, tiện nghi bổ sung và gói hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Toyota Corolla Cross 2026 tiếp tục khẳng định vị thế mẫu xe gầm cao đô thị chủ lực của thương hiệu Nhật Bản khi duy trì hai cấu hình động cơ xăng 1.8V và hybrid 1.8HEV nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mẫu xe định vị giữa phân khúc C-HR và RAV4 trong chuỗi sản phẩm toàn cầu của Toyota, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Honda HR-V, KIA Seltos hay Hyundai Creta tại thị trường Việt Nam.

Ở đợt nâng cấp mới, Toyota Corolla Cross mang đến 7 tùy chọn màu ngoại thất bao gồm Trắng ngọc trai (White Pearl), Bạc (Silver Metallic), Đen (Black Mica), Đỏ (Red Mica Metallic), Nâu (Chestnut Brown), Xanh đậm (Nebula Blue), Xám (Metal Stream Metallic), cùng hai tông màu nội thất đen hoặc đỏ thể thao.

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh Toyota Corolla Cross 2026

Bên cạnh mức giá bán lẻ đề xuất cạnh tranh từ 820 triệu đồng, khách hàng mua xe Toyota Corolla Cross trong giai đoạn hiện tại còn nhận được chính sách hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ, giúp giảm đáng kể chi phí ban đầu khi hoàn tất thủ tục đăng ký.

Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tỉnh khác (triệu đồng) Ưu đãi Corolla Cross 1.8V Tiêu chuẩn 820 934 918 904 Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ Trắng ngọc trai 828 943 926 913 Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ Corolla Cross 1.8HEV Tiêu chuẩn 865 985 967 954 Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ Trắng ngọc trai 873 994 976 962 Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại riêng tại hệ thống đại lý và có thể thay đổi tùy trang bị cụ thể.

Thiết kế ngoại thất: Đột phá với mặt ca-lăng tổ ong tràn viền

Toyota Corolla Cross 2026 tiếp tục phát triển trên nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA vững chắc. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao của xe đạt 4.460 x 1.825 x 1.620 mm, trục cơ sở 2.640 mm và khoảng sáng gầm xe 161 mm, tạo nên tỷ lệ cân đối giữa tính linh hoạt đô thị và khả năng vượt địa hình nhẹ.

Thay đổi đáng chú ý nhất ở phần đầu xe là cụm lưới tản nhiệt dạng tổ ong tràn viền hoàn toàn mới, mang hơi hướng thiết kế tương đồng dòng xe sang Lexus RX. Hệ thống chiếu sáng phía trước được làm mới với cụm đèn LED Crystalized tích hợp dải đèn báo rẽ dạng dòng chảy mượt mà.

Thân xe sở hữu đường gân dập nổi dứt khoát, đi kèm bộ mâm hợp kim kích thước 18 inch kết hợp lốp 225/50R18 và vòm bánh ốp viền đen khỏe khoắn. Thanh giá nóc thể thao phía trên không chỉ tăng nét việt dã mà còn hỗ trợ chở đồ tiện ích. Phía sau xe, cụm đèn hậu LED sắc sảo kết hợp cánh lướt gió và tính năng mở cốp rảnh tay tiện lợi.

Không gian cabin và tiện nghi hiện đại

Khoang lái của Corolla Cross 2026 tập trung cải thiện trải nghiệm người dùng với chất liệu hoàn thiện chỉn chu cùng hai tông màu tùy chọn. Trung tâm táp-lô trang bị màn hình cảm ứng giải trí 9 inch trên bản 1.8V và 10,1 inch trên bản 1.8HEV, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay cùng Android Auto.

Bảng đồng hồ tài xế kỹ thuật số 12,3 inch hiển thị đa thông tin sắc nét sau vô-lăng bọc da 3 chấu tích hợp phím điều khiển. Loạt tiện ích nâng cấp bao gồm phanh tay điện tử, tự động giữ phanh Auto Hold, cổng sạc USB-C và trần kính toàn cảnh trên bản hybrid. Thể tích khoang hành lý đạt 440 lít và có thể cơi nới không gian tối ưu cho những chuyến hành trình dài nhờ hàng ghế sau gập tỷ lệ 60:40.

Khả năng vận hành: Sự khác biệt từ hệ truyền động Hybrid

Toyota trang bị cho Corolla Cross 2026 hai cấu hình động cơ tối ưu cho từng nhu cầu:

Phiên bản 1.8V: Động cơ xăng 2ZR-FE 1.8L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 138 mã lực tại 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 172 Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT cùng hệ dẫn động cầu trước FWD. Mức tiêu hao nhiên liệu chu trình hỗn hợp đạt 7,55 lít/100 km.

Động cơ xăng 2ZR-FE 1.8L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 138 mã lực tại 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 172 Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT cùng hệ dẫn động cầu trước FWD. Mức tiêu hao nhiên liệu chu trình hỗn hợp đạt 7,55 lít/100 km. Phiên bản 1.8HEV: Hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 2ZR-FXE 1.8L (công suất 97 mã lực, mô-men xoắn 142 Nm) phối hợp cùng mô-tơ điện công suất 72 mã lực và mô-men xoắn 163 Nm. Cấu hình này mang đến khả năng tiết kiệm vượt trội với mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình hỗn hợp chỉ 3,67 lít/100 km, thậm chí hạ xuống 3,01 lít/100 km trong đô thị.

Hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense

Về mặt an toàn, Corolla Cross 2026 được bảo vệ toàn diện với 7 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử VSC, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, cảnh báo điểm mù BSM và camera 360 độ quan sát toàn cảnh.

Gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS) là điểm cộng lớn trên mẫu xe này với các tính năng: cảnh báo tiền va chạm (PCS), hỗ trợ giữ làn đường (LTA), cảnh báo lệch làn đường (LDA) và đèn chiếu xa tự động thích ứng (AHB). Những công nghệ hỗ trợ lái xe chuẩn mực này giúp Corolla Cross bảo toàn sự an tâm tối đa cho mọi hành khách trên các cung đường.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết Toyota Corolla Cross 2026