Toyota đầu tư 1 tỷ USD vào Mỹ: Hé lộ mẫu SUV điện 3 hàng ghế hoàn toàn mới Toyota rót 1 tỷ USD vào các nhà máy tại Mỹ nhằm đẩy nhanh tiến độ sản xuất mẫu SUV điện 3 hàng ghế hoàn toàn mới, khẳng định tham vọng dẫn đầu kỷ nguyên xe xanh.

Toyota vừa công bố khoản đầu tư khổng lồ trị giá 1 tỷ USD vào các cơ sở sản xuất tại Mỹ, trong đó trọng tâm là việc phát triển một mẫu xe thuần điện hoàn toàn mới. Động thái này khẳng định quyết tâm của hãng xe Nhật Bản trong việc thu hẹp khoảng cách và bứt tốc trong cuộc đua xe điện toàn cầu.

Mở rộng quy mô sản xuất tại Kentucky và Indiana

Trong tổng ngân sách 1 tỷ USD, Toyota dành riêng 800 triệu USD cho nhà máy Georgetown tại Kentucky. Đây sẽ là nơi xuất xưởng mẫu xe thuần điện thứ hai của hãng tại Mỹ, sau dòng SUV điện ba hàng ghế được phát triển dựa trên nền tảng của Toyota Highlander.

Toyota đang tập trung nguồn lực khổng lồ để biến Mỹ thành trung tâm sản xuất xe điện quan trọng của hãng.

Bên cạnh đó, 200 triệu USD còn lại được đầu tư vào nhà máy tại Indiana. Khoản chi này nhằm mục đích tối ưu hóa dây chuyền cho các dòng xe chủ lực như Toyota Grand Highlander cùng các biến thể hybrid và động cơ đốt trong truyền thống khác, đảm bảo tính linh hoạt trong quá trình chuyển đổi năng lượng.

Những ứng viên tiềm năng cho mẫu xe điện thế hệ mới

Mặc dù danh tính chính xác của mẫu xe điện mới vẫn chưa được công bố chính thức, giới chuyên gia đang đổ dồn sự chú ý vào một số cái tên tiềm năng dựa trên các mẫu concept từng ra mắt:

Land Cruiser Se: Một mẫu SUV điện 3 hàng ghế với phong cách off-road đặc trưng, hứa hẹn là quân bài chiến lược của Toyota trong phân khúc xe điện địa hình.

RAV4 phiên bản điện: Với vị thế là mẫu SUV bán chạy hàng đầu toàn cầu, việc điện hóa RAV4 tại thị trường Mỹ được xem là bước đi thực dụng và mang lại giá trị thương mại cao.

SUV điện hạng sang Lexus: Dựa trên chiến lược "Beyond Zero", Toyota có thể ưu tiên phát triển một mẫu SUV cỡ lớn hạng sang để cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ cao cấp.

Dự án hợp tác với Subaru: Một khả năng khác là phiên bản điện hóa của dòng SUV 3 hàng ghế tương tự Subaru Ascent, tập trung vào nhu cầu di chuyển của các gia đình đông người.

Bước chuyển mình chiến lược của Toyota

Khoản đầu tư tỷ đô này cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy của Toyota. Từ một hãng xe vốn giữ thái độ thận trọng, Toyota đang liên tục mở rộng danh mục sản phẩm EV với các dòng bZ, C-HR hay phiên bản wagon bZ Woodland. Tại phân khúc cao cấp, Lexus cũng đang tăng tốc hoàn thiện hệ sinh thái điện hóa với các mẫu RZ và ES chạy điện, sẵn sàng cho giai đoạn bùng nổ của thị trường xe không phát thải.