Toyota Fortuner 2026: Cập nhật giá lăn bánh và thông số kỹ thuật mới nhất Toyota Fortuner 2026 duy trì vị thế trong phân khúc SUV 7 chỗ với giá bán từ 1,055 tỷ đồng. Mẫu xe sở hữu động cơ đạt chuẩn Euro 5 cùng gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense tiên tiến.

Toyota Fortuner là dòng SUV cỡ trung (mid-size SUV) xây dựng trên nền tảng khung gầm vững chắc của Toyota Hilux. Mẫu xe sở hữu cấu hình 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi, cung cấp hai tùy chọn hệ dẫn động cầu sau (RWD) hoặc hai cầu chủ động (AWD), đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển từ đô thị đến địa hình phức tạp.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Toyota Fortuner tháng 4/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Toyota Fortuner đang được phân phối chính hãng. Đáng chú ý, phiên bản mới đã được tinh chỉnh danh mục sản phẩm, loại bỏ bản số sàn và giảm giá niêm yết từ 63-120 triệu đồng so với trước đây.

Mẫu xe Nhiên liệu Giá niêm yết (tỷ VND) Lăn bánh Hà Nội (tỷ VND) Lăn bánh TP.HCM (tỷ VND) Toyota Fortuner 2.4 AT 4x2 Dầu 1,055 1,198 1,176 Toyota Fortuner 2.4 AT 4x2 Legender Dầu 1,185 1,343 1,319 Toyota Fortuner 2.8 AT 4x4 Legender Dầu 1,350 1,528 1,501 Toyota Fortuner 2.7 AT 4x2 Xăng 1,155 1,310 1,286 Toyota Fortuner 2.7 AT 4x2 Legender Xăng 1,290 1,461 1,435 Toyota Fortuner 2.7 AT 4x4 Xăng 1,395 1,578 1,550

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị thực tế của từng xe.

Thiết kế ngoại thất và trang bị hiện đại

Toyota Fortuner 2026 mang diện mạo cứng cáp với các đường nét thiết kế sắc sảo. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình sóng lượn đi kèm hệ thống chiếu sáng full-LED, bao gồm đèn pha, đèn định vị ban ngày và đèn sương mù. Đặc biệt, tất cả phiên bản đều có tính năng tự động cân bằng góc chiếu và đèn chờ dẫn đường.

Thân xe nhấn mạnh vẻ khỏe khoắn bằng những đường gân dập nổi cơ bắp. Xe trang bị mâm đúc thiết kế thể thao phối hai tông màu đen - bạc với kích thước 17-18 inch tùy phiên bản. Bên cạnh đó, các bản Legender còn có thêm tùy chọn phối màu ngoại thất nóc đen thể thao (Trắng ngọc trai nóc đen hoặc Nâu đồng nóc đen).

Không gian nội thất và tiện nghi cao cấp

Khoang cabin của Fortuner 2026 được tối ưu hóa sự rộng rãi và sang trọng. Vô lăng 3 chấu bọc da ốp gỗ mạ bạc tích hợp đầy đủ các nút bấm điều khiển và lẫy chuyển số. Hàng ghế trước hỗ trợ chỉnh điện 8 hướng, trong khi hàng ghế thứ hai có thể gập một chạm linh hoạt để tối ưu không gian hành lý.

Về công nghệ giải trí, hai phiên bản Legender được nâng cấp màn hình cảm ứng lên 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây hiện đại. Hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập cùng cửa gió cho tất cả các hàng ghế giúp đảm bảo sự thoải mái tối đa cho hành khách.

Thông số kỹ thuật và khả năng vận hành

Toyota Fortuner 2026 cung cấp ba tùy chọn động cơ, trong đó các bản máy dầu hiện đã đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Cụ thể:

Động cơ Diesel 2.4L: Công suất 147 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm.

Động cơ Xăng 2.7L: Công suất 164 mã lực, mô-men xoắn 245 Nm.

Động cơ Diesel 2.8L: Công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm.

Thông số 2.4 4x2 AT 2.7 4x2 AT 2.8 4x4 AT Legender Kích thước D x R x C (mm) 4.795 x 1.855 x 1.835 4.795 x 1.855 x 1.835 4.795 x 1.855 x 1.835 Khoảng sáng gầm (mm) 279 279 279 Hộp số Tự động 6 cấp Tự động 6 cấp Tự động 6 cấp Dung tích bình nhiên liệu (L) 80 80 80 Tiêu chuẩn khí thải Euro 5 Euro 5 Euro 5

Công nghệ an toàn tiên tiến

Bên cạnh các trang bị an toàn cơ bản như ABS, EBD, HAC, TRC và VSC, hai phiên bản Fortuner 2.8L cao cấp nhất được tích hợp gói công nghệ Toyota Safety Sense. Hệ thống này bao gồm các tính năng hỗ trợ người lái quan trọng như cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm và kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go.

Nhìn chung, Toyota Fortuner 2026 vẫn là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV bền bỉ, chi phí vận hành hợp lý và giữ giá tốt. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý về kích thước gầm cao có thể tạo cảm giác chòng chành khi di chuyển tốc độ cao hoặc xử lý các tình huống va chạm mạnh.