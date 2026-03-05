Toyota Highlander EV: Liệu có đủ sức cạnh tranh với Hyundai Ioniq 9 và Kia EV9? Toyota Highlander EV gia nhập phân khúc SUV điện 3 hàng ghế với sức mạnh động cơ tiêu chuẩn vượt trội, nhưng vẫn đứng sau các đối thủ Hàn Quốc về tốc độ sạc và không gian chứa đồ.

Sự xuất hiện của Toyota Highlander EV cho thấy hãng xe Nhật Bản đang nghiêm túc hơn trong việc thâm nhập phân khúc xe điện gia đình. Mẫu SUV ba hàng ghế này được định vị cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Ioniq 9 và Kia EV9, hai đại diện Hàn Quốc đang dẫn dắt thị trường phổ thông bên dưới nhóm xe cao cấp như Rivian R1S hay Tesla Model X.

Tối ưu không gian và kích thước tổng thể

Trong cuộc đua về kích thước, Hyundai Ioniq 9 hiện là mẫu xe lớn nhất nhóm với chiều dài khoảng 506 cm và chiều dài cơ sở đạt 313 cm. Toyota Highlander EV xếp ở vị trí tiếp theo với chiều dài khoảng 503 cm, trong khi Kia EV9 dài khoảng 500 cm. Đáng chú ý, Highlander EV có chiều dài cơ sở ngắn nhất trong ba xe, đạt mức 305 cm.

Sự khác biệt về kích thước ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng chứa đồ. Dung tích khoang hành lý phía sau hàng ghế thứ ba của Highlander EV nhỏ nhất, chỉ đạt khoảng 450 lít. Trong khi đó, Kia EV9 và Hyundai Ioniq 9 đạt lần lượt khoảng 620 lít và hơn 600 lít. Khi gập hàng ghế thứ ba, Ioniq 9 tiếp tục dẫn đầu phân khúc với dung tích lên tới hơn 1.320 lít.

Công nghệ pin và bài toán sạc nhanh

Về khả năng lưu trữ năng lượng, Hyundai Ioniq 9 sử dụng bộ pin tiêu chuẩn 110,3 kWh, cung cấp tầm hoạt động tối đa khoảng 539 km đối với bản dẫn động cầu sau (RWD). Kia EV9 mang đến hai tùy chọn pin gồm 76,1 kWh (tầm hoạt động khoảng 370 km) và 99,8 kWh (khoảng 491 km).

Toyota Highlander EV dự kiến sẽ trang bị pin dung lượng 77 kWh và 95,8 kWh. Theo số liệu sơ bộ, phiên bản cao nhất của mẫu xe Nhật Bản ước tính đạt tầm hoạt động khoảng 515 km.

Lợi thế công nghệ rõ rệt nhất của bộ đôi Hàn Quốc nằm ở nền tảng 800V, cho phép sạc từ 10% đến 80% chỉ trong khoảng 20–24 phút. Ngược lại, Highlander EV sử dụng kiến trúc 400V truyền thống, khiến thời gian sạc cho cùng mức dung lượng dự kiến kéo dài khoảng 30 phút.

Hiệu năng vận hành và sức mạnh động cơ

Mặc dù thua thiệt về công nghệ sạc, Toyota Highlander EV lại chiếm ưu thế ở phiên bản tiêu chuẩn. Cụ thể, bản dẫn động cầu trước (FWD) của Highlander EV có công suất 221 mã lực, nhỉnh hơn mức 201 mã lực của EV9 và 215 mã lực của Ioniq 9.

Tuy nhiên, ở cấu hình hai động cơ cao cấp hơn, các đại diện từ Hyundai và Kia lại cho thấy sức mạnh vượt trội. Highlander EV đạt mức 338 mã lực, trong khi Kia EV9 đạt 379 mã lực và Hyundai Ioniq 9 dẫn đầu với công suất lên tới 422 mã lực.