Toyota Innova Cross 2026: Cập nhật giá lăn bánh và thông số kỹ thuật mới nhất Toyota Innova Cross 2026 thu hút khách hàng với mức giá từ 730 triệu đồng, khung gầm TNGA hiện đại cùng tùy chọn động cơ Hybrid tiết kiệm nhiên liệu chỉ 4,92 lít/100 km.

Toyota Innova Cross 2026 hiện được phân phối tại thị trường Việt Nam dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với hai tùy chọn động cơ: xăng truyền thống và Hybrid. Kể từ khi ra mắt thế hệ mới, mẫu xe này đã rũ bỏ hình ảnh MPV thuần túy để chuyển sang phong cách lai SUV mạnh mẽ, đi kèm nền tảng khung gầm TNGA hiện đại.

Toyota Innova Cross 2026 sở hữu ngoại hình tiệm cận các dòng SUV hiện đại.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Toyota Innova Cross tháng 4/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Toyota Innova Cross tại Việt Nam:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Tỉnh/TP khác (triệu VND) Toyota Innova Cross 2.0 G 730 834 819 805 Toyota Innova Cross 2.0 V 825 940 923 910 Toyota Innova Cross 2.0 HEV 960 1.091 1.072 1.058

Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi tại đại lý. Riêng màu Trắng ngọc trai sẽ có giá cao hơn 8 triệu đồng.

Thiết kế lai SUV trên nền tảng khung gầm TNGA

Toyota Innova Cross 2026 được phát triển dựa trên nền tảng TNGA, mang đến kích thước dài x rộng x cao tương ứng 4.755 x 1.845 x 1.790 mm cùng chiều dài cơ sở 2.850 mm. Thiết kế mới giúp xe có diện mạo cơ bắp hơn với lưới tản nhiệt lục giác viền crôm, cụm đèn trước full-LED hiện đại và mâm hợp kim 18 inch thiết kế 5 chấu kép.

Phần đầu xe được thiết kế mạnh mẽ với hệ thống đèn LED sắc sảo.

Chất SUV được thể hiện rõ nét qua các đường gân dập nổi bên hông và vòm bánh xe mở rộng sơn đen. Phía sau, cụm đèn hậu LED mảnh kéo dài theo phương ngang giúp tổng thể xe trở nên thanh thoát và hiện đại hơn so với thế hệ tiền nhiệm.

Không gian nội thất và tiện nghi cao cấp

Cabin của Innova Cross mang đến cảm giác rộng rãi nhờ tối ưu hóa kích thước và trang bị cửa sổ trời toàn cảnh. Vật liệu ghế da kết hợp với táp-lô được bố trí khoa học tạo điểm nhấn cao cấp cho mẫu MPV này.

Khoang lái hiện đại với màn hình giải trí trung tâm 10,1 inch.

Các trang bị tiện nghi nổi bật bao gồm màn hình giải trí 10,1 inch hỗ trợ Apple CarPlay không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và hệ thống điều hòa tự động. Đặc biệt, phiên bản Hybrid (HEV) sở hữu hàng ghế thứ hai dạng thương gia với chức năng chỉnh điện và bệ đỡ chân, mang lại trải nghiệm êm ái tối đa cho hành khách.

Hiệu năng vận hành và công nghệ an toàn

Toyota cung cấp hai cấu hình động cơ cho Innova Cross:

Động cơ xăng 2.0: Công suất 172 mã lực, mô-men xoắn 205 Nm.

Công suất 172 mã lực, mô-men xoắn 205 Nm. Động cơ Hybrid: Kết hợp máy xăng 150 mã lực và mô-tơ điện 111 mã lực, cho tổng công suất hệ thống khoảng 183 mã lực, đi kèm chế độ lái thuần điện tối ưu tiết kiệm.

Về an toàn, phiên bản Hybrid được trang bị gói Toyota Safety Sense với các tính năng: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo tiền va chạm (PCS), cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn (LDA & LTA). Xe cũng sở hữu đầy đủ các hệ thống hỗ trợ như camera 360 độ, cảnh báo điểm mù (BSM) và 6 túi khí.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số Bản 2.0 G Bản 2.0 V Bản 2.0 HEV Số chỗ ngồi 8 8 7 Khoảng sáng gầm (mm) 170 170 167 Hộp số CVT CVT CVT Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) 7,1 7,2 4,92

Nhìn chung, Toyota Innova Cross 2026 là lựa chọn phù hợp cho gia đình cần một mẫu xe rộng rãi, trang bị an toàn hiện đại và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, đặc biệt là với phiên bản Hybrid.