Toyota Innova Cross 2026: Chi tiết giá lăn bánh và thông số kỹ thuật mới nhất Toyota Innova Cross 2026 duy trì sức hút với hai tùy chọn động cơ xăng và Hybrid. Mẫu MPV lai SUV sở hữu không gian rộng rãi, công nghệ an toàn hiện đại cùng giá bán từ 730 triệu đồng.

Toyota Innova Cross 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc MPV 7-8 chỗ tại Việt Nam với sự thay đổi toàn diện từ khung gầm đến công nghệ vận hành. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, mẫu xe này cung cấp hai lựa chọn động cơ xăng và Hybrid (HEV), đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng về hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Toyota Innova Cross tháng 5/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Toyota Innova Cross tại các khu vực trọng điểm. Đáng chú ý, khách hàng mua xe trong thời điểm này có thể hưởng ưu đãi lãi suất vay từ 6,99%/năm.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Tỉnh/Thành khác (triệu VND) Innova Cross 2.0 G 730 834 819 805 Innova Cross 2.0 V 825 940 923 910 Innova Cross 2.0 HEV 960 1.091 1.072 1.058

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi tại đại lý. Phiên bản màu Trắng ngọc trai sẽ có giá cao hơn 8 triệu đồng so với các màu sắc khác.

Thiết kế ngoại thất: Tinh thần SUV hiện đại

Bước sang thế hệ mới, Toyota Innova Cross rũ bỏ hình ảnh MPV thuần túy để chuyển mình sang phong cách lai SUV năng động. Xe được phát triển trên nền tảng khung gầm TNGA, mang lại kích thước tổng thể 4.755 x 1.850 x 1.790 mm cùng chiều dài cơ sở 2.850 mm, giúp diện mạo trở nên vững chãi hơn.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt hình lục giác viền crôm, kết nối liền mạch cụm đèn trước full-LED. Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi cơ bắp và mâm hợp kim 18 inch thiết kế 5 chấu kép mạ bạc. Phía sau, cụm đèn hậu LED mảnh kéo dài theo phương ngang tạo cảm giác hiện đại và rộng rãi.

Nội thất và tiện nghi cao cấp

Cabin của Innova Cross 2026 mang đến trải nghiệm cao cấp nhờ vật liệu bọc da và cách bố trí tinh tế. Điểm nhấn lớn nhất là cửa sổ trời toàn cảnh, tạo không gian thoáng đãng cho hành khách. Xe được trang bị màn hình giải trí 10,1 inch hỗ trợ Apple CarPlay không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và điều hòa tự động.

Phiên bản Hybrid (HEV) đặc biệt sở hữu cấu hình 7 chỗ với hàng ghế thứ hai dạng thương gia, tích hợp chức năng chỉnh điện và đệm đỡ chân. Hàng ghế thứ ba có khả năng gập phẳng, tối ưu không gian chứa đồ khi cần thiết.

Vận hành và công nghệ an toàn

Toyota cung cấp hai cấu hình động cơ cho mẫu xe này. Động cơ xăng 2.0L sản sinh công suất 172 mã lực, trong khi hệ truyền động Hybrid cho tổng công suất khoảng 183 mã lực, đi kèm chế độ lái thuần điện giúp tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu xuống chỉ còn 4,92 lít/100 km đường hỗn hợp.

Về an toàn, phiên bản Hybrid được trang bị gói Toyota Safety Sense với các tính năng: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo tiền va chạm (PCS), hỗ trợ giữ làn đường và đèn chiếu xa tự động. Ngoài ra, xe còn sở hữu 6 túi khí, camera 360 độ và hệ thống cảnh báo điểm mù.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số Bản 2.0 G Bản 2.0 V Bản 2.0 HEV Số chỗ ngồi 8 8 7 Động cơ M20A-FKS 2.0 M20A-FKS 2.0 Xăng 2.0 + Điện Công suất (mã lực) 172 172 150 (xăng) + 111 (điện) Mô-men xoắn (Nm) 205 205 188 (xăng) + 206 (điện) Hộp số CVT CVT CVT Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) 7,1 7,2 4,92

Nhìn chung, Toyota Innova Cross 2026 là lựa chọn cân bằng giữa công năng sử dụng của một mẫu MPV và phong cách thời thượng của SUV. Với sự góp mặt của động cơ Hybrid và hệ thống an toàn thông minh, mẫu xe này tiếp tục là đối thủ đáng gờm đối với các dòng xe cùng tầm giá như Hyundai Custin hay Mitsubishi Xpander.