Toyota Innova Cross 2026: Đánh giá chi tiết từng phiên bản và biểu giá lăn bánh mới nhất Toyota Innova Cross chuyển mình ấn tượng với khung gầm TNGA, động cơ hybrid tiết kiệm xăng vượt trội cùng trang bị an toàn hiện đại trong tầm giá 730 triệu đồng.

Toyota Innova Cross đánh dấu bước chuyển mình toàn diện của mẫu xe đa dụng từng thống trị thị trường Việt Nam từ năm 2006. Bước sang thế hệ mới, mẫu xe chuyển đổi hoàn toàn từ nền tảng khung gầm rời sang cấu trúc liền khối TNGA, kết hợp ngôn ngữ thiết kế lai SUV cùng tùy chọn động cơ hybrid hiện đại. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với các phiên bản máy xăng và hybrid, cạnh tranh trực tiếp cùng Hyundai Custin, GAC M6 Pro, BYD M6 và Mitsubishi Xpander.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh Toyota Innova Cross

Mẫu MPV Nhật Bản hiện diện với 5 tùy chọn màu sắc ngoại thất gồm Xanh ánh đen (1H2), Đen (218), Bạc (1D6), Nâu đồng (4V8) và Trắng ngọc trai (089 - có phụ phí 8 triệu đồng). Dưới đây là giá niêm yết và mức giá lăn bánh tạm tính tại các địa phương:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tỉnh/thành khác (triệu VND) Toyota Innova Cross 2.0 G 730 834 819 805 Toyota Innova Cross 2.0 V 825 940 923 910 Toyota Innova Cross 2.0 HEV 960 1.091 1.072 1.058

Khách hàng mua xe có thể chọn một trong hai gói hỗ trợ tài chính: gói ưu đãi lãi suất 0%/năm trong 6 tháng đầu và 5,49%/năm cho 6 tháng tiếp theo tặng kèm 1 năm bảo hiểm vật chất, hoặc gói hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ kèm 1 năm bảo hiểm vật chất. Mức giá lăn bánh trên mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy chính sách từng đại lý.

Ngoại hình SUV hóa vững chãi và năng động

Được phát triển trên nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA, Toyota Innova Cross sở hữu thông số kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.755 x 1.850 x 1.790 mm cùng trục cơ sở đạt 2.850 mm. Khoảng sáng gầm xe ở mức 167–170 mm giúp xe linh hoạt xoay xở trên nhiều điều kiện địa hình hỗn hợp.

Thiết kế phía trước mang tinh thần cơ bắp rõ nét với lưới tản nhiệt lục giác viền mạ crôm nối liền cụm đèn pha full-LED. Dải đèn LED ban ngày kiêm chức năng báo rẽ đặt thấp trên hốc gió giả tạo điểm nhấn nhận diện riêng biệt. Phần thân xe gây ấn tượng nhờ các đường gân dập nổi mạnh mẽ, vòm bánh xe ốp nhựa đen khỏe khoắn và bộ mâm hợp kim thể thao có kích thước lên đến 18 inch trên bản HEV (bản 2.0 G dùng mâm 16 inch và 2.0 V dùng mâm 17 inch). Ở phía sau, cụm đèn hậu LED thanh mảnh nằm ngang kết hợp cản sau hình thang vuông vức hoàn thiện nét cứng cáp của chiếc xe.

Khoang lái rộng rãi và tiện nghi thương gia

Không gian nội thất trên Innova Cross cải tiến vượt bậc so với các thế hệ trước. Xe sở hữu cấu hình 7 hoặc 8 chỗ ngồi bọc da cao cấp toàn bộ. Bảng táp-lô bố trí khoa học với màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch (bản 2.0 G là 8 inch), hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và vô-lăng bọc da tích hợp nhiều phím điều khiển chức năng.

Đáng chú ý, phiên bản 2.0 HEV được trang bị hàng ghế thứ hai dạng cơ trưởng độc lập với tính năng chỉnh điện 4 hướng và bệ đỡ chân đệm điện, mang lại trải nghiệm thư giãn đẳng cấp. Khoang cabin càng thêm thông thoáng nhờ cửa sổ trời toàn cảnh panorama, hệ thống điều hòa tự động có cửa gió độc lập từng hàng ghế, phanh tay điện tử kèm giữ phanh tự động và cốp đóng mở bằng điện.

Hiệu năng vận hành và công nghệ an toàn

Toyota trang bị cho Innova Cross hai hệ truyền động khác biệt đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước FWD:

Động cơ xăng 2.0L (M20A-FKS): Sản sinh công suất tối đa 172 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 205 Nm tại 4.400–5.200 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp dao động từ 7,1–7,2 lít/100 km.

Sản sinh công suất tối đa 172 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 205 Nm tại 4.400–5.200 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp dao động từ 7,1–7,2 lít/100 km. Hệ truyền động hybrid (2.0 HEV): Kết hợp máy xăng 2.0L công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 188 Nm cùng mô-tơ điện công suất 111 mã lực, mô-men xoắn 206 Nm. Hệ thống này có chế độ vận hành thuần điện, giúp mức tiêu hao nhiên liệu tối ưu chỉ 4,92 lít/100 km đường hỗn hợp.

Về mặt an toàn, biến thể Hybrid sở hữu gói công nghệ chủ động Toyota Safety Sense với hàng loạt tính năng như cảnh báo tiền va chạm (PCS), cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường (LDA & LTA), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, đèn chiếu xa tự động (AHB). Ngoài ra, danh sách an toàn tiêu chuẩn còn bao gồm 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử (VSC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), cảm biến áp suất lốp (TPWS), cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) và camera 360 độ.

Đánh giá chung

Toyota Innova Cross ghi điểm nhờ diện mạo trẻ trung tiệm cận SUV, không gian rộng rãi vượt trội, phiên bản Hybrid tiết kiệm nhiên liệu đáng nể và danh sách an toàn phong phú. Dù cấu trúc treo sau dạng thanh dầm xoắn chưa thực sự êm ái tối đa ở các đoạn đường xấp xỉ ổ gà và vật liệu nội thất vẫn sử dụng một số chi tiết nhựa cứng, Innova Cross vẫn là một giải pháp xe gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ chất lượng cao hàng đầu phân khúc hiện nay.