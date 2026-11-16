Toyota Innova Cross 2026: Giá niêm yết từ 730 triệu đồng, ưu đãi 45–60 triệu đồng tháng 11 Mẫu MPV Innova Cross nhập khẩu Indonesia có ba phiên bản giá 730–960 triệu đồng, lăn bánh tạm tính từ 805 triệu đồng, bản hybrid tiêu hao 4,92 lít/100 km.

Toyota Innova Cross tháng 11/2026 có giá niêm yết 730 triệu đồng (2.0 G), 825 triệu đồng (2.0 V) và 960 triệu đồng (2.0 HEV). Khách hàng được chọn một trong hai gói ưu đãi: hỗ trợ lãi suất vay hoặc hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ, giá trị quy đổi khoảng 45–60 triệu đồng tùy phiên bản.

Innova ra mắt thị trường Việt Nam lần đầu vào ngày 10/01/2006. Tên gọi lấy cảm hứng từ chữ "Innovative", hàm ý đổi mới và sáng tạo. Ngày 12/10/2023, Toyota Việt Nam giới thiệu thế hệ hoàn toàn mới mang tên Innova Cross, được làm mới từ khung gầm, thiết kế đến trang bị tiện nghi và động cơ.

Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với hai tùy chọn động cơ là xăng và hybrid. Innova Cross có 5 màu ngoại thất: Xanh ánh đen 1H2, Trắng ngọc trai 089 (đắt hơn 8 triệu đồng/xe), Đen 218, Bạc 1D6 và Nâu đồng 4V8. Đối thủ cạnh tranh gồm Hyundai Custin, GAC M6 Pro, BYD M6 và Mitsubishi Xpander.

Giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Mức chênh giữa bản xăng cao nhất và bản hybrid là 135 triệu đồng theo giá niêm yết. Giá lăn bánh tạm tính thấp nhất thuộc nhóm tỉnh, thành phố khác, cao nhất tại Hà Nội.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tại tỉnh, thành phố khác (triệu đồng) Innova Cross 2.0 G 730 834 819 805 Innova Cross 2.0 V 825 940 923 910 Innova Cross 2.0 HEV 960 1.091 1.072 1.058

Về ưu đãi, khách hàng chọn một trong hai gói. Gói 1 gồm lãi suất 0%/năm cố định trong 6 tháng đầu và 7,99%/năm cố định trong 18 tháng tiếp theo, kèm quà tặng một năm bảo hiểm vật chất xe. Gói 2 gồm hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ, cũng kèm một năm bảo hiểm vật chất xe.

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, trang bị từng xe.

Từ MPV thuần túy sang phong cách lai SUV

Innova Cross được phát triển trên nền tảng khung gầm TNGA hoàn toàn mới, chuyển hướng sang phong cách lai giữa SUV và MPV thay vì thuần MPV như trước. Theo bảng thông số, xe có kích thước dài x rộng x cao 4.755 x 1.850 x 1.790 mm, chiều dài cơ sở 2.850 mm. Các thông số đều tăng so với thế hệ tiền nhiệm, tạo tiền đề cho diện mạo vững chãi và không gian rộng rãi hơn.

Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình lục giác, viền dưới mạ crôm, liền mạch với cụm đèn trước full-LED. Dải đèn LED định vị ban ngày kiêm xi-nhan được đặt thấp, ngay phía trên khe gió giả, tạo điểm nhấn khác biệt.

Thân xe mang chất "SUV hóa" với các đường gân dập nổi tạo cảm giác cơ bắp. Mâm hợp kim 18 inch thiết kế 5 chấu kép, mạ bạc là điểm nhấn thị giác, đi cùng vòm bánh xe mở rộng sơn đen.

Phía sau, xe có tạo hình cứng cáp, phần cản và cửa cốp dạng hình thang. Cụm đèn hậu LED mảnh kéo dài theo phương ngang giúp tổng thể hiện đại hơn.

Cabin 7–8 chỗ: bọc da, cửa sổ trời toàn cảnh trên bản hybrid

Nội thất tạo ấn tượng bởi cảm giác rộng rãi và chỉn chu. Trên một mẫu MPV phổ thông, yếu tố cao cấp thể hiện qua ghế bọc da, bố cục gọn gàng và các chi tiết hoàn thiện tinh tế. Độ thoáng của cabin đến từ kích thước tổng thể tăng lên và thiết kế mở.

Xe dùng cấu hình ba hàng ghế, 8 chỗ ở bản 2.0 G và 2.0 V, 7 chỗ ở bản 2.0 HEV. Các bản đều có điều hòa tự động, cửa gió cho hàng ghế sau, mà