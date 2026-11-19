Toyota Raize 1.0 Turbo tháng 11/2026: giá niêm yết từ 510 triệu đồng, lăn bánh từ 563 triệu đồng Toyota Raize nhập khẩu từ Indonesia chỉ có một phiên bản, giá niêm yết 510–522 triệu đồng, động cơ 1.0 Turbo 98 hp, 6 túi khí và khoảng sáng gầm 200 mm.

Toyota Raize 1.0 Turbo được niêm yết từ 510 đến 522 triệu đồng tùy màu sơn trong tháng 11/2026. Giá lăn bánh tạm tính dao động từ 563 triệu đồng (tỉnh/thành phố khác) đến 600 triệu đồng (Hà Nội). Mẫu SUV đô thị cỡ A+ này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và chỉ bán một phiên bản duy nhất tại Việt Nam.

Toyota Raize ra mắt lần đầu tại Nhật Bản vào tháng 11/2019 và tạo nên "cơn sốt" với doanh số kỷ lục, thậm chí vượt kỳ vọng của hãng. Ngày 04/11/2021, xe chính thức đến Việt Nam. Đây là mẫu xe gầm cao cỡ A+ đầu tiên của Toyota, cạnh tranh với KIA Sonet, Hyundai Venue. Raize cũng là mẫu xe đầu tiên của Toyota tại Việt Nam dùng động cơ Turbo và có nhiều trang bị vượt tầm phân khúc.

Một phiên bản, hai nhóm màu sơn

Toyota Raize được phân phối với hai tùy chọn màu ngoại thất. Nhóm một tông màu gồm 3 màu: Trắng ngọc trai, Đen, Đỏ. Nhóm hai tông màu gồm 5 màu: Trắng ngọc trai/Đen, Trắng/Đen, Ngọc Lam/Đen, Vàng/Đen, Đỏ/Đen.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính

Giá xe thay đổi theo màu sơn, chênh lệch tối đa 12 triệu đồng giữa bản màu cơ bản và bản hai tông màu. Cột ưu đãi trong nguồn dữ liệu chưa ghi nhận chương trình khuyến mại cụ thể.

Màu ngoại thất Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tỉnh/thành phố khác (triệu đồng) Đỏ, Đen 510 587 577 563 Trắng ngọc trai 518 596 585 571 Trắng - Đen, Xanh Ngọc Lam - Đen, Đỏ - Đen, Vàng - Đen, Trắng ngọc trai - Đen 522 600 590 576

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy khu vực, trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật chính

Hạng mục Toyota Raize 1.0 Turbo Kích thước D x R x C (mm) 4.030 x 1.710 x 1.605 Chiều dài cơ sở (mm) 2.525 Khoảng sáng gầm (mm) 200 Bán kính vòng quay (mm) 5.100 Thể tích khoang hành lý (lít) 369 Dung tích bình nhiên liệu (lít) 36 Trọng lượng không tải (kg) 1.035 Lốp 205/60R17 Động cơ 1.0 Turbo, 998 cc Công suất (hp/vòng/phút) 98/6.000 Mô-men xoắn (Nm/vòng/phút) 140/2.400–4.000 Hộp số, dẫn động CVT, cầu trước (FWD) Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (lít/100 km) 5,6 Tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (lít/100 km) 7,0 Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (lít/100 km) 4,8 Hệ thống treo trước/sau MacPherson/Thanh xoắn Phanh trước/sau Đĩa thông gió/Tang trống

Ngoại hình thể thao trên nền khung gầm DNGA-A

Toyota Raize được phát triển trên nền tảng khung gầm DNGA-A của hãng con Daihatsu. Tổng thể xe mang phong cách thể thao, năng động và hiện đại, với kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.030 x 1.710 x 1.605 mm, chiều dài cơ sở 2.525 mm.

Đầu xe có các đường nét góc cạnh. Lưới tản nhiệt, hốc đèn sương mù và cản trước đều sơn đen. Cụm đèn pha LED thiết kế chia 4 khoang, trong khi đèn định vị và đèn ban ngày hạ thấp xuống phía dưới.

Ở thân xe, điểm nhấn là bộ mâm 17 inch kiểu lốc xoáy. Nóc và gương sơn đen cùng các đường gân dập nổi góp phần tạo vẻ thể thao cho chiếc SUV cỡ nhỏ.

Đuôi xe tiếp tục theo ngôn ngữ góc cạnh, gọn gàng. Cặp đèn hậu LED được nối liền bằng thanh ngang màu đen bóng. Xe có thêm cảm biến, camera lùi và cánh hướng gió trên cao tích hợp đèn phanh LED.

Cabin rộng rãi, ưu tiên sự thực dụng

Theo nguồn tin, khoang nội thất Toyota Raize thuộc nhóm rộng rãi nhất phân khúc, cả ở khoang hành khách lẫn khoang hành lý. Nhiều hốc chứa đồ nhỏ được bố trí rải rác trong cabin.

Vô-lăng 3 chấu bọc chất liệu giả da, tích hợp lẫy chuyển số. Nhiều chi tiết nhựa bạc và đường chỉ khâu màu trắng tạo nét thể thao cho khu vực cầm lái. Sau vô-lăng là cụm đồng hồ kỹ thuật số kèm màn hình đa thông tin 7 inch, được nguồn tin cho là lớn nhất phân khúc. Màn hình có 4 lựa chọn hiển thị và các tùy chỉnh như nhắc lịch bảo dưỡng, sinh nhật.

Ghế bọc da pha nỉ, chỉnh cơ hoàn toàn, có bệ tì tay phía trước nhưng không có ở hàng ghế sau. Hàng ghế sau có khoảng trống trần và không gian để chân rộng rãi, độ ngả ghế mang lại sự thoải mái trên hành trình dài. Khi gập hàng ghế thứ hai, thể tích khoang hành lý tăng từ 369 lít lên gần 1.200 lít.

Điểm nhấn lớn nhất là màn hình giải trí 9 inch đặt nổi ở trung tâm táp-lô, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, đồng thời hiển thị hình ảnh camera lùi và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Ngoài ra, xe có điều hòa tự động, cần số kiểu mới, khởi động bằng nút bấm, kính cửa một chạm ở vị trí lái, gương chiếu hậu trong 2 chế độ ngày và đêm, chìa khóa thông minh và hệ thống 6 loa.

Động cơ Turbo 1.0L và hộp số D-CVT

Toyota Raize dùng động cơ 1.0L Turbo, công suất cực đại 98 hp và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Theo nguồn tin, động cơ tăng áp này cho lực kéo tốt hơn máy 1.5L hút khí tự nhiên ở dải tốc độ thấp, giúp xe tăng tốc nhanh nhạy.

Đi cùng là hộp số biến thiên vô cấp kép D-CVT hoàn toàn mới, kèm lẫy chuyển số và chế độ lái Power. Xe có cấu trúc khung gầm mới, hệ thống treo và khoảng sáng gầm lên tới 200 mm, hỗ trợ di chuyển trên nhiều loại địa hình.

Về mức tiêu thụ nhiên liệu, hãng công bố 5,6 lít/100 km ở đường hỗn hợp, 4,8 lít/100 km ngoài đô thị và 7,0 lít/100 km trong đô thị. Chênh lệch này phản ánh nhận xét rằng động cơ tăng áp tốn nhiên liệu hơn khi đi trong phố.

Gói an toàn vượt tầm phân khúc

Toyota Raize có 6 túi khí cùng các tính năng cơ bản: chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Xe còn có camera lùi, 4 cảm biến va chạm trước và sau, móc ghế an toàn trẻ em Isofix.

Điểm khác biệt là hệ thống cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, những trang bị ít xuất hiện trên xe cỡ nhỏ.

Đánh giá nhanh Toyota Raize

Về ưu điểm, Toyota Raize có giá bán dễ tiếp cận, nội thất rộng rãi với trần xe cao và nhiều trang bị phù hợp cho người mới lái, phụ nữ. Về hạn chế, hệ thống giảm xóc hơi cứng và động cơ tăng áp tốn nhiên liệu hơn khi đi trong phố.

Nhìn chung, Raize phù hợp với người dùng cần một mẫu SUV đô thị nhỏ gọn, không gian thực dụng và gói an toàn đầy đủ trong tầm giá 510–522 triệu đồng.