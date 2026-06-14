Toyota Raize 2026: Cập nhật giá lăn bánh mới nhất và thông số kỹ thuật chi tiết Mẫu SUV đô thị Toyota Raize 2026 có mức giá niêm yết từ 510 triệu đồng, sở hữu động cơ tăng áp 1.0L cùng không gian nội thất rộng rãi và nhiều trang bị an toàn vượt tầm phân khúc.

Toyota Raize 2026 tiếp tục duy trì vị thế là một trong những lựa chọn hàng đầu trong phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ (A+) tại thị trường Việt Nam. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, mẫu xe này thu hút khách hàng nhờ thiết kế năng động, nền tảng khung gầm DNGA hiện đại và cấu hình động cơ Turbo tối ưu cho việc di chuyển trong phố.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Toyota Raize tháng 6/2026

Hiện nay, Toyota Việt Nam phân phối Raize với duy nhất một phiên bản động cơ nhưng đi kèm nhiều tùy chọn màu sắc ngoại thất, dẫn đến sự chênh lệch nhẹ về giá bán giữa các biến thể.

Mẫu xe Màu ngoại thất Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Toyota Raize 1.0 Turbo Đỏ, Đen 510 587 577 Toyota Raize 1.0 Turbo Trắng ngọc trai 518 596 585 Toyota Raize 1.0 Turbo Phối 2 tông màu 522 600 590

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo ưu đãi cụ thể tại các đại lý và trang bị kèm theo xe.

Toyota Raize 2026 với thiết kế ngoại thất theo phong cách SUV năng động.

Thông số kỹ thuật chi tiết Toyota Raize 2026

Dưới đây là các thông số cơ bản của mẫu SUV hạng A+ đến từ thương hiệu Nhật Bản:

Kích thước D x R x C (mm) 4.030 x 1.710 x 1.605 Chiều dài cơ sở (mm) 2.525 Khoảng sáng gầm (mm) 200 Động cơ 1.0L Turbo Công suất cực đại (hp/rpm) 98/6.000 Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) 140/2.400-4.000 Hộp số D-CVT Mức tiêu thụ nhiên liệu (hỗn hợp) 5,6 lít/100 km

Thiết kế ngoại thất góc cạnh và thể thao

Toyota Raize được phát triển trên nền tảng khung gầm DNGA-A, mang đến diện mạo thể thao và hiện đại. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt sơn đen, hệ thống chiếu sáng hoàn toàn bằng công nghệ LED với đèn pha chia 4 khoang ấn tượng. Thân xe tạo điểm nhấn với bộ mâm 17 inch thiết kế lốc xoáy bắt mắt, kết hợp cùng khoảng sáng gầm 200 mm giúp xe linh hoạt trên nhiều địa hình.

Bộ mâm 17 inch thiết kế lốc xoáy là điểm nhấn quan trọng ở phần thân xe.

Nội thất rộng rãi và tiện nghi kỹ thuật số

Mặc dù là mẫu xe cỡ nhỏ, khoang cabin của Toyota Raize lại được đánh giá cao về độ rộng rãi, đặc biệt là khoảng trống trần xe và không gian để chân ở hàng ghế sau. Táp-lô xe nổi bật với màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Đặc biệt, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch cho phép tùy chỉnh 4 chế độ hiển thị khác nhau, một trang bị hiếm thấy trong phân khúc.

Khoang lái hiện đại với màn hình cảm ứng đặt nổi và bảng đồng hồ kỹ thuật số.

Khả năng vận hành và trang bị an toàn

Trái tim của Toyota Raize là khối động cơ 1.0L Turbo, cung cấp sức kéo tương đương các động cơ 1.5L thông thường khi ở dải tốc độ thấp, giúp xe tăng tốc linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu. Đi kèm là hộp số biến thiên vô cấp kép (D-CVT) tích hợp lẫy chuyển số trên vô-lăng.

Về an toàn, bên cạnh các tính năng cơ bản như ABS, EBD, VSC, xe còn sở hữu các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến như hệ thống cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), cùng hệ thống 6 túi khí bảo vệ tối đa cho hành khách.

Hàng ghế thứ 2 có thể gập phẳng để tăng dung tích khoang hành lý lên gần 1.200 lít.

Đánh giá chung

Toyota Raize 2026 là lựa chọn phù hợp cho người mua xe lần đầu, đặc biệt là khách hàng đô thị nhờ giá bán dễ tiếp cận, thiết kế trẻ trung và trang bị an toàn đầy đủ. Dù hệ thống giảm xóc có phần hơi cứng và động cơ tăng áp có thể tiêu tốn nhiên liệu hơn khi tắc đường kéo dài, nhưng đây vẫn là mẫu SUV đa dụng đáng cân nhắc trong tầm giá 500 triệu đồng.