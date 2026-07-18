Toyota Raize 2026: SUV đô thị cỡ nhỏ giàu trang bị với giá từ 510 triệu VND Toyota Raize 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc A-SUV nhờ mức giá cạnh tranh, không gian nội thất tối ưu và động cơ 1.0L Turbo linh hoạt cho nhu cầu di chuyển đô thị.

Toyota Raize chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ cuối năm 2021, mở đầu cho làn sóng SUV đô thị cỡ nhỏ (A-SUV). Với lợi thế nhập khẩu nguyên chiếc và danh sách trang bị vượt tầm phân khúc, mẫu xe này nhanh chóng trở thành lựa chọn ưu tiên của những khách hàng lần đầu mua xe hoặc gia đình trẻ cần một phương tiện gầm cao linh hoạt.

Chi phí sở hữu Toyota Raize 2026 trong tháng 7

Tại thị trường Việt Nam, Toyota Raize được phân phối với một phiên bản duy nhất sử dụng động cơ tăng áp. Khách hàng có thể lựa chọn giữa các tùy chọn màu sơn đơn sắc hoặc phối hai tông màu (nóc đen) cá tính.

Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho Toyota Raize cập nhật mới nhất:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tỉnh/thành khác (triệu VND) Đỏ, Đen 510 587 577 563 Trắng ngọc trai 518 596 585 571 Phối 2 tông màu 522 600 590 576

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý.

Nền tảng khung gầm DNGA và ngôn ngữ thiết kế góc cạnh

Toyota Raize được phát triển trên nền tảng khung gầm toàn cầu DNGA-A của Daihatsu, giúp tối ưu trọng lượng và độ cứng vững. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.030 x 1.710 x 1.605 mm, cùng khoảng sáng gầm xe đạt 200 mm, cho phép di chuyển dễ dàng qua các địa hình không bằng phẳng hoặc khu vực ngập nước nhẹ trong đô thị.

Diện mạo của Raize mang đậm phong cách trẻ trung với những đường nét góc cạnh. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED hoàn toàn, trong đó đèn pha được chia thành 4 khoang tinh tế. Phần thân xe gây ấn tượng với bộ mâm 17 inch thiết kế lốc xoáy, đi kèm các vòm bánh xe ốp nhựa đen khỏe khoắn.

Cabin thực dụng với không gian tối ưu

Mặc dù có kích thước nhỏ gọn, Toyota Raize lại sở hữu không gian nội thất rộng rãi bất ngờ nhờ cách tối ưu hóa của các kỹ sư Nhật Bản. Khoang hành lý có dung tích 369 lít và có thể mở rộng lên tới 1.200 lít khi gập hàng ghế thứ hai, đáp ứng tốt nhu cầu chở đồ cho những chuyến đi xa.

Khu vực táp-lô nổi bật với màn hình giải trí trung tâm 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Đặc biệt, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch cho phép tùy chỉnh 4 chế độ hiển thị khác nhau là một điểm cộng lớn so với các đối thủ cùng tầm giá. Xe còn được trang bị điều hòa tự động, khởi động bằng nút bấm và lẫy chuyển số trên vô-lăng.

Hiệu suất động cơ 1.0L Turbo và khả năng vận hành

Toyota Raize là mẫu xe đầu tiên của Toyota tại Việt Nam sử dụng động cơ tăng áp dung tích nhỏ. Khối động cơ 1.0L Turbo sản sinh công suất tối đa 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Sức mạnh này được truyền tới bánh trước thông qua hộp số biến thiên vô cấp kép (D-CVT).

Hộp số D-CVT mới kết hợp giữa truyền động dây đai và bánh răng, giúp xe tăng tốc mượt mà ở dải tốc độ thấp và tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu khi chạy tốc độ cao. Theo công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp của xe chỉ khoảng 5,6 lít/100 km.

Công nghệ an toàn vượt trội trong phân khúc

An toàn là điểm mạnh giúp Toyota Raize tạo lợi thế cạnh tranh. Bên cạnh các hệ thống cơ bản như ABS, EBD, VSC hay hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), Raize còn sở hữu những tính năng thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe hạng B hoặc C như:

Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM)

Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA)

6 túi khí bảo vệ tối đa hành khách

Cảm biến va chạm trước và sau

Thông số kỹ thuật cơ bản

Kiểu động cơ 1.0L Turbo Công suất cực đại 98 mã lực Mô-men xoắn cực đại 140 Nm Hộp số D-CVT Khoảng sáng gầm 200 mm Dung tích khoang hành lý 369 - 1.200 lít

Nhìn chung, Toyota Raize 2026 là một mẫu xe cân bằng tốt giữa yếu tố thương hiệu, giá bán và trang bị. Dù hệ thống giảm xóc có phần hơi cứng khi đi qua các gờ giảm tốc, nhưng sự linh hoạt và tính thực dụng cao vẫn khiến đây là lựa chọn hàng đầu trong nhóm SUV đô thị cỡ nhỏ hiện nay.