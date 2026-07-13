Toyota Veloz Cross 2026: MPV thực dụng với gói ưu đãi tới 75 triệu đồng Toyota Veloz Cross 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc MPV 7 chỗ nhờ không gian linh hoạt và gói an toàn Toyota Safety Sense. Trong tháng 7/2026, mẫu xe nhận gói hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cùng nhiều ưu đãi lãi suất hấp dẫn.

Toyota Veloz Cross 2026 hiện là một trong những lựa chọn hàng đầu trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ tại Việt Nam. Kể từ khi chuyển sang lắp ráp trong nước, mẫu xe này đã chủ động hơn về nguồn cung, đồng thời mang đến mức giá cạnh tranh cùng nhiều tùy chọn màu sắc đa dạng cho khách hàng.

Giá niêm yết và chương trình ưu đãi tháng 7/2026

Trong tháng 7/2026, Toyota Việt Nam triển khai chương trình kích cầu mạnh mẽ cho Veloz Cross với tổng giá trị ưu đãi dao động từ 73–75 triệu đồng. Gói khuyến mại bao gồm hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng một năm bảo hiểm thân vỏ và ưu đãi lãi suất 0% cố định trong 12 tháng đầu tiên.

Toyota Veloz Cross 2026 được phân phối với 5 màu ngoại thất và nội thất phối tông Đen-kem.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Giá lăn bánh Hà Nội (tạm tính) Giá lăn bánh TP.HCM (tạm tính) Giá lăn bánh Tỉnh/TP khác (tạm tính) Veloz Cross CVT 638 737 724 705 Veloz Cross CVT (Trắng ngọc trai) 646 746 733 714 Veloz Cross CVT Top 660 761 748 729 Veloz Cross CVT Top (Trắng ngọc trai) 668 770 757 738

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khoản giảm trừ tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị thực tế.

Nền tảng khung gầm DNGA và thiết kế ngoại thất

Toyota Veloz Cross 2026 được phát triển trên hệ thống khung gầm DNGA (Daihatsu New Global Architecture). Nền tảng này không chỉ giúp gia tăng cường độ cứng vững cho thân xe mà còn tối ưu trọng lượng, giúp xe vận hành ổn định hơn. Kích thước tổng thể của xe đạt 4.475 x 1.750 x 1.700 mm, với chiều dài cơ sở 2.750 mm và khoảng sáng gầm 205 mm, vượt trội hơn so với các thế hệ khung gầm cũ.

Diện mạo của Veloz Cross mang đậm chất SUV với lưới tản nhiệt hình vảy cá sơn đen bóng. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED toàn phần, tích hợp đèn xi-nhan hiệu ứng dòng chảy hiện đại. Thân xe nổi bật với bộ mâm 17 inch thiết kế 5 chấu kép phay bóng, đi kèm viền cửa mạ crom kéo dài từ đầu đến đuôi xe.

Dải đèn hậu LED mỏng dẹp nối liền tạo cảm giác sang trọng cho phần đuôi xe.

Nội thất linh hoạt với chế độ Sofa độc đáo

Bên trong cabin, Veloz Cross mang đến không gian rộng rãi nhờ việc tối ưu hóa trục cơ sở. Điểm nhấn lớn nhất là hàng ghế thứ hai có khả năng ngả 180 độ, kết hợp với hàng ghế cuối tạo thành một mặt phẳng như một chiếc sofa di động. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da kết hợp nỉ cao cấp.

Khu vực táp-lô được thiết kế hiện đại với màn hình giải trí đặt nổi 9 inch (trên bản Top), hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Phía sau vô-lăng bọc da là cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch với nhiều tùy chọn giao diện. Các tiện nghi khác bao gồm sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động và hệ thống điều hòa tự động có cửa gió cho hàng ghế sau.

Hàng ghế thứ 2 có thể ngả phẳng hoàn toàn, tạo không gian thư giãn tối đa.

Động cơ 1.5L và công nghệ an toàn Toyota Safety Sense

Xe sử dụng khối động cơ xăng 2NR-VE 1.5L, 4 xy-lanh thẳng hàng, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại 4.200 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số vô cấp CVT, đi kèm 3 chế độ lái: Eco, Normal và Sport.

Về an toàn, phiên bản cao cấp nhất được trang bị gói Toyota Safety Sense với các tính năng hỗ trợ lái chủ động như: cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go và hỗ trợ giữ làn. Bên cạnh đó, các trang bị tiêu chuẩn như camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và 6 túi khí giúp người lái yên tâm hơn trên mọi hành trình.

Đánh giá chung

Nhìn chung, Toyota Veloz Cross 2026 là mẫu xe hội tụ đủ các yếu tố về thiết kế, tiện nghi và an toàn cho nhu cầu gia đình. Dù vẫn còn một vài hạn chế về khả năng cách âm hay cảm giác rung nhẹ ở vô-lăng, nhưng với uy tín thương hiệu và gói ưu đãi lớn hiện nay, đây vẫn là một sự lựa chọn kinh tế và thực dụng trong phân khúc MPV.