Toyota Veloz Cross 2026: Ưu đãi 100% lệ phí trước bạ và giá lăn bánh tháng 5/2026 Toyota Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho Veloz Cross trong tháng 5/2026, đi kèm gói bảo hiểm thân vỏ và ưu đãi lãi suất vay 0%.

Toyota Veloz Cross 2026 là mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ được lắp ráp tại Việt Nam, sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại, không gian nội thất linh hoạt cùng hệ thống an toàn tiên tiến. Trong tháng 5/2026, mẫu xe này tiếp tục duy trì vị thế cạnh tranh mạnh mẽ nhờ các chính sách kích cầu lớn từ hãng và đại lý.

Giá xe Toyota Veloz Cross và các chương trình ưu đãi tháng 5/2026

Hiện tại, Toyota Veloz Cross được phân phối với 2 phiên bản chính cùng 5 tùy chọn màu sơn ngoại thất: Đỏ đậm, Trắng ngọc trai, Bạc, Bạc ánh tím và Đen. Khách hàng lựa chọn màu Trắng ngọc trai sẽ chi trả thêm 8 triệu đồng so với các màu sắc khác.

Phiên bản Màu ngoại thất Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Ưu đãi tháng 5/2026 Veloz Cross CVT Các màu khác 638 737 724 - Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ

- 01 năm bảo hiểm thân vỏ

- Lãi suất 0% cố định trong 12 tháng đầu Veloz Cross CVT Trắng ngọc trai 646 746 733 Veloz Cross CVT Top Các màu khác 660 761 748 Veloz Cross CVT Top Trắng ngọc trai 668 770 757

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo khu vực cũng như các chương trình khuyến mãi riêng biệt tại đại lý.

Toyota Veloz Cross 2026 sở hữu diện mạo trẻ trung, phù hợp với khách hàng gia đình đô thị.

Thiết kế ngoại thất và nền tảng khung gầm mới

Toyota Veloz Cross 2026 được xây dựng trên hệ thống khung gầm DNGA (Daihatsu New Global Architecture). Nền tảng này giúp gia tăng độ cứng vững đồng thời tối ưu trọng lượng, mang lại khả năng vận hành ổn định hơn. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.475 x 1.750 x 1.700 (mm), với trục cơ sở đạt 2.750 mm và khoảng sáng gầm xe ở mức 205 mm.

Điểm nhấn ở đầu xe là lưới tản nhiệt hình vảy cá sơn đen bóng, kết hợp cùng cụm đèn pha LED sắc sảo và đèn xi-nhan hiệu ứng dòng chảy. Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi và bộ mâm hợp kim phay bóng kích thước 17 inch trên bản cao cấp (205/50R16) và 16 inch trên bản tiêu chuẩn (195/60R16).

Hệ thống đèn pha LED và lưới tản nhiệt cỡ lớn tạo ấn tượng mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Không gian nội thất và tiện nghi linh hoạt

Khoang cabin của Veloz Cross 2026 đi theo phong cách trẻ trung với sự phối hợp giữa hai tông màu Đen và Kem. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da kết hợp nỉ cao cấp. Điểm đáng chú ý nhất là hàng ghế thứ 2 có khả năng ngả 180 độ, kết hợp với hàng ghế sau tạo thành chế độ Sofa độc đáo, giúp tối ưu không gian nghỉ ngơi cho hành khách.

Khu vực táp-lô được trang bị màn hình giải trí đặt nổi kích thước 9 inch (trên bản Top) và 8 inch (trên bản CVT), hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh. Ngoài ra, xe còn sở hữu các tiện nghi hiện đại như phanh tay điện tử, sạc không dây, điều hòa tự động và bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch có thể tùy chỉnh nhiều giao diện.

Nội thất phối màu tinh tế cùng các trang bị công nghệ hàng đầu phân khúc.

Vận hành và trang bị an toàn Safety Sense

Dưới nắp ca-pô là khối động cơ xăng 2NR-VE 1.5L, 4 xy-lanh thẳng hàng, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại 4.200 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số vô cấp CVT, đi kèm 3 chế độ lái: Eco, Normal và Sport.

Về an toàn, phiên bản cao cấp nhất được trang bị gói Toyota Safety Sense bao gồm các tính năng: Cảnh báo tiền va chạm, Cảnh báo chệch làn đường, và Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC). Bên cạnh đó, xe vẫn duy trì các hệ thống tiêu chuẩn như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera 360 độ (trên bản Top) và hệ thống 6 túi khí.

Động cơ 1.5L kết hợp hộp số CVT mang lại khả năng vận hành mượt mà trong phố.

Đánh giá chung

Nhìn chung, Toyota Veloz Cross 2026 vẫn là lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm một mẫu xe gia đình rộng rãi, nhiều công nghệ an toàn và thiết kế bắt mắt. Mặc dù còn tồn tại một số nhược điểm nhỏ về khả năng cách âm, nhưng với chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ trong tháng 5/2026, đây vẫn là thời điểm lý tưởng để người tiêu dùng sở hữu mẫu xe này.