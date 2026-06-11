Toyota Veloz Cross CVT và CVT Top 2026: giá từ 638 triệu đồng, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ Toyota Veloz Cross niêm yết 638–668 triệu đồng, ưu đãi lãi suất 0% 12 tháng đầu, động cơ 1,5L 105 mã lực, bản CVT Top có gói an toàn Toyota Safety Sense.

Toyota Veloz Cross là mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ, lắp ráp trong nước, có hai phiên bản CVT và CVT Top với giá niêm yết từ 638 đến 668 triệu đồng tùy màu sơn. Trong tháng 11/2026, khách hàng được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, tặng một năm bảo hiểm vật chất xe và hưởng ưu đãi lãi suất vay.

Từ GIIAS 2021 đến cuộc đua MPV tại Việt Nam

Toyota Veloz Cross được giới thiệu tại Triển lãm GIIAS 2021, diễn ra từ ngày 11–21/11/2021 tại Indonesia. Ngày 22/3/2022, mẫu xe chính thức ra mắt khách hàng Việt với thiết kế hiện đại, nội thất rộng rãi và nhiều trang bị tiện nghi. Xe cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander, Toyota Innova, Suzuki XL7 và Suzuki Ertiga.

Ban đầu, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Sau đó, Toyota chuyển sang lắp ráp trong nước nhằm chủ động nguồn cung và mang đến mức giá tốt hơn cho khách hàng. Xe có 5 màu ngoại thất gồm Đỏ đậm, Trắng ngọc trai, Bạc, Bạc ánh tím, Đen và một màu nội thất Đen-kem.

Bảng giá lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Giá lăn bánh tạm tính của Toyota Veloz Cross dao động từ 705 đến 770 triệu đồng tùy phiên bản, màu sơn và khu vực đăng ký. Bản Trắng ngọc trai có giá cao hơn các màu còn lại 8 triệu đồng ở cả hai phiên bản.

Phiên bản Màu ngoại thất Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tỉnh/thành phố khác (triệu đồng) CVT Các màu khác 638 737 724 705 CVT Trắng ngọc trai 646 746 733 714 CVT Top Các màu khác 660 761 748 729 CVT Top Trắng ngọc trai 668 770 757 738

Khách hàng được nhận đồng thời các ưu đãi sau:

Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ

Tặng 1 năm bảo hiểm vật chất xe

Lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và 7,99%/năm cố định trong 12 tháng tiếp theo

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, trang bị từng xe.

Khung gầm DNGA giúp thân xe dài và rộng hơn

Toyota Veloz Cross 2026 sử dụng khung gầm DNGA (Daihatsu New Global Architecture) hoàn toàn mới của Daihatsu, thương hiệu trực thuộc Toyota. Theo nguồn tin, nền tảng này giúp gia tăng độ cứng vững và giảm trọng lượng xe.

Kích thước dài x rộng x cao là 4.475 x 1.750 x 1.700 mm, tức dài hơn 285 mm, rộng hơn 90 mm và thấp hơn 40 mm so với khung gầm cũ. Chiều dài cơ sở đạt 2.750 mm, tăng thêm 95 mm. Khoảng sáng gầm tăng từ 195 mm lên 205 mm.

Lưới tản nhiệt họa tiết vảy cá và đèn hậu LED nối liền

Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lớn, họa tiết vảy cá sơn đen bóng. Cụm đèn pha LED được nối liền bằng dải crom lớn, kết nối với đèn định vị LED và đèn xi-nhan hiệu ứng dòng chảy. Cản trước 2 tông màu, hốc hút gió có viền tạo hình chữ T cách điệu, bọc crom.

Ở phần hông, xe có viền cửa mạ crom và bộ mâm hợp kim 5 chấu kép phay bóng. Gương chiếu hậu phối hai tông màu sáng - tối, tích hợp đèn báo rẽ. Tay nắm cửa đồng màu thân xe. Giá nóc chủ yếu mang tính trang trí.

Đuôi xe gây chú ý với dải đèn hậu LED mỏng, nối liền nhau theo kiểu thường thấy trên các mẫu xe sang. Cản sau và cánh lướt gió gọn gàng, hoàn thiện phong cách thể thao.

Cabin đen - kem, hàng ghế thứ hai ngả 180 độ

Nhờ chiều dài cơ sở tăng, khoang cabin rộng rãi hơn, phối hai tông màu đen - kem. Toàn bộ ghế được bọc da. Hàng ghế thứ hai có thể ngả 180 độ, hai hàng ghế cuối gập phẳng hoàn toàn với sàn để tăng diện tích chứa đồ. Khoang hành lý có dung tích 498 lít theo bảng thông số.

Vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp phím chức năng. Phía sau là đồng hồ kỹ thuật số 7 inch với giao diện tùy chỉnh. Trung tâm táp-lô là màn hình giải trí đặt nổi, kích thước 8 inch trên bản CVT và 9 inch trên bản CVT Top. Màn hình 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android