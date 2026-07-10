Toyota Vios 2026: Cập nhật giá lăn bánh và ưu đãi 100% lệ phí trước bạ Toyota Vios 2026 tăng sức cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng B với gói an toàn TSS và chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ trong tháng 7/2026, giúp chi phí lăn bánh giảm tới 54 triệu đồng.

Trong tháng 7/2026, Toyota Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế của Vios thông qua chương trình kích cầu quy mô lớn. Mẫu sedan hạng B này hiện nhận được mức hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, giúp người mua tiết kiệm từ 46 đến 54 triệu đồng tùy phiên bản và khu vực đăng ký. Đây là động thái quan trọng nhằm duy trì thị phần trước sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như Hyundai Accent hay Honda City.

Toyota Vios 2026 sở hữu diện mạo hiện đại hơn với cụm đèn Bi-LED tiêu chuẩn.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Toyota Vios 2026 mới nhất

Ở phiên bản nâng cấp này, Toyota đã thực hiện tinh chỉnh danh mục sản phẩm. Hãng lược bỏ các bản E MT và E CVT loại 7 túi khí, đồng thời ngừng phân phối bản G-RS. Hiện tại, Vios 2026 chỉ còn duy trì 3 phiên bản chủ lực với cấu hình 3 túi khí trên các bản E và 7 túi khí trên bản G.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (tạm tính) Lăn bánh TP.HCM (tạm tính) Vios 1.5E MT 458 529 515 Vios 1.5E CVT 488 562 553 Vios 1.5G CVT 545 626 615

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị thực tế.

Thiết kế ngoại thất và những thay đổi đáng chú ý

Toyota Vios 2026 không phải là một thế hệ hoàn toàn mới mà là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift). Điểm thay đổi lớn nhất nằm ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt hình thang được thiết kế lại, nối liền nắp ca-pô và mở rộng sang hai bên. Cản trước được sơn đen tạo cảm giác khỏe khoắn hơn so với phiên bản tiền nhiệm.

Lưới tản nhiệt mới mang lại diện mạo góc cạnh hơn cho mẫu sedan hạng B.

Hệ thống chiếu sáng trên tất cả các phiên bản hiện đã được tiêu chuẩn hóa bằng đèn Bi-LED dạng bóng chiếu, mang lại hiệu năng chiếu sáng vượt trội. Mâm xe vẫn giữ kích thước 15 inch nhưng được làm mới họa tiết sáu chấu phay xước, tăng tính thể thao cho thân xe.

Nội thất tập trung vào tiện nghi thực dụng

Khoang cabin của Vios 2026 vẫn giữ phong cách thực dụng đặc trưng nhưng được bổ sung các tiện ích hiện đại. Đáng chú ý là màn hình giải trí trung tâm được nâng cấp lên kích thước 9 inch trên bản G, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua Apple CarPlay và Android Auto.

Khoang lái với màn hình 9 inch và vô-lăng tích hợp lẫy chuyển số trên phiên bản cao cấp nhất.

Bên cạnh đó, hàng ghế sau đã được trang bị thêm hai cổng sạc USB Type-C, đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị di động của hành khách. Các vật liệu trong xe cũng có sự thay đổi nhẹ, cụ thể bản E MT chuyển sang sử dụng ghế da Simili thay cho ghế nỉ, giúp việc vệ sinh trở nên dễ dàng hơn.

Động cơ và khả năng vận hành

Dưới nắp ca-pô, Toyota Vios 2026 vẫn trung thành với khối động cơ hút khí tự nhiên 1,5L Dual VVT-i (mã 2NR-FE). Động cơ này sản sinh công suất tối đa 107 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại 4.200 vòng/phút. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT hoặc số sàn 5 cấp.

Khối động cơ 1,5L nổi tiếng với sự bền bỉ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.

Mức tiêu thụ nhiên liệu của Vios 2026 vẫn là một điểm mạnh lớn, với thông số đường kết hợp dao động từ 5,77 đến 6,02 lít/100 km tùy phiên bản. Đây là yếu tố then chốt giúp mẫu xe này duy trì sức hút với cả nhóm khách hàng cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ vận tải.

Nâng cấp an toàn với gói Toyota Safety Sense

Lần đầu tiên trong phân khúc, phiên bản Vios G được trang bị các tính năng trong gói an toàn Toyota Safety Sense (TSS). Các công nghệ mới bao gồm hệ thống cảnh báo tiền va chạm và cảnh báo lệch làn đường. Ngoài ra, bản G còn sở hữu hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) và tính năng tự động khóa cửa theo tốc độ.

Các trang bị an toàn tiêu chuẩn khác vẫn được duy trì đầy đủ như: hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (VSC), kiểm soát lực kéo (TRC) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC).

Toyota Vios 2026 tiếp tục là lựa chọn sedan hạng B cân bằng giữa trang bị và giá trị sử dụng.

Nhìn chung, dù chưa phải là thế hệ hoàn toàn mới, Toyota Vios 2026 vẫn cho thấy sự nỗ lực làm mới mình để phù hợp với thị hiếu người dùng. Với những nâng cấp về công nghệ an toàn và chính sách ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, Vios hứa hẹn sẽ tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu doanh số trong phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam.