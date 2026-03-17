Toyota Vios 2026: Cập nhật giá lăn bánh và ưu đãi 27 triệu đồng tháng 3 Toyota Vios 2026 sở hữu gói an toàn Toyota Safety Sense và diện mạo tinh chỉnh. Trong tháng 3, mẫu sedan hạng B nhận ưu đãi lệ phí trước bạ lên tới 27 triệu đồng.

Toyota Vios 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc sedan hạng B với đợt điều chỉnh giá và ưu đãi lớn trong tháng 3. Theo đó, khách hàng mua xe thời điểm này sẽ nhận được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ, dao động từ 23 đến 27 triệu đồng tùy phiên bản. Đây là bản nâng cấp nhẹ (facelift) với những tinh chỉnh về ngoại thất và bổ sung công nghệ an toàn hiện đại.

Giá xe Toyota Vios 2026 lăn bánh tham khảo tháng 3

Hiện tại, Toyota Việt Nam phân phối Vios 2026 với 3 phiên bản chính. So với thế hệ tiền nhiệm, hãng đã lược bỏ các bản E MT và E CVT loại 7 túi khí, chỉ giữ lại các bản 3 túi khí và bản cao cấp G CVT.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Ưu đãi Toyota Vios 1.5E MT 458 529 515 Lên đến 27 triệu đồng Toyota Vios 1.5E CVT 488 562 553 Lên đến 27 triệu đồng Toyota Vios 1.5G CVT 545 626 615 Lên đến 27 triệu đồng

Thiết kế ngoại thất và những thay đổi đáng chú ý

Toyota Vios 2026 nhận được nhiều tinh chỉnh ở khu vực đầu xe. Lưới tản nhiệt hình thang truyền thống được thay thế bằng thiết kế nối liền nắp ca-pô và mở rộng sang hai bên. Cản trước được sơn đen, tạo cảm giác thể thao và hiện đại hơn. Đèn pha LED hiện đã trở thành trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản.

Mâm xe vẫn giữ kích thước 15 inch nhưng được làm mới họa tiết khỏe khoắn hơn. Ở phía sau, sự thay đổi chủ yếu tập trung vào phần cản dưới, trong khi cụm đèn hậu giữ nguyên thiết kế từ bản cũ.

Nội thất tập trung vào tiện nghi thực tế

Khoang cabin của Vios 2026 được nâng cấp mạnh mẽ về mặt công nghệ giải trí. Điểm nhấn là màn hình trung tâm 9 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp các nút điều khiển âm thanh và đàm thoại rảnh tay. Đặc biệt, bản G CVT được trang bị thêm lẫy chuyển số sau vô-lăng, mang lại trải nghiệm lái chủ động hơn.

Hệ thống ghế ngồi cũng được cải thiện với chất liệu da trên các bản CVT và da Simili trên bản số sàn E MT. Hàng ghế thứ hai hỗ trợ gập 60:40 và bổ sung thêm cổng sạc USB Type C tiện dụng.

Vận hành bền bỉ và gói an toàn Toyota Safety Sense

Trái tim của Toyota Vios 2026 là khối động cơ 1.5L Dual VVT-i, sản sinh công suất 107 mã lực và mô-men xoắn 140 Nm. Xe đi kèm tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước.

Nâng cấp đáng giá nhất nằm ở hệ thống an toàn. Lần đầu tiên, Vios được trang bị gói Toyota Safety Sense (TSS) trên phiên bản G, bao gồm các tính năng: cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường và hệ thống kiểm soát hành trình. Ngoài ra, các tính năng tiêu chuẩn như phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc vẫn được duy trì đầy đủ.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số Vios E MT Vios E CVT Vios G CVT Kích thước (mm) 4.425 x 1.730 x 1.475 4.425 x 1.730 x 1.475 4.425 x 1.730 x 1.475 Động cơ 1.5L Dual VVT-i 1.5L Dual VVT-i 1.5L Dual VVT-i Công suất (hp) 107 107 107 Hộp số MT 5 cấp CVT CVT Tiêu hao hỗn hợp (L/100km) 6,02 5,77 5,87 Gói an toàn TSS Không Không Có

Với những nâng cấp về trang bị và mức giá cạnh tranh, Toyota Vios 2026 tiếp tục là lựa chọn hàng đầu cho nhóm khách hàng gia đình và kinh doanh dịch vụ, đối đầu trực tiếp với Hyundai Accent và Honda City.