Toyota Vios 2026: Cập nhật giá lăn bánh và ưu đãi 50% phí trước bạ mới nhất Toyota Vios 2026 duy trì sức hút với 3 phiên bản, giá niêm yết từ 458 triệu đồng cùng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ giúp tối ưu chi phí lăn bánh cho người dùng Việt.

Toyota Vios 2026 hiện là phiên bản nâng cấp nhẹ (facelift) với diện mạo trung tính và các trang bị thực dụng. Trong tháng 5/2026, dòng sedan hạng B này nhận được gói hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ, giúp giảm đáng kể chi phí đăng ký cho khách hàng trên toàn quốc.

Toyota Vios 2026 được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ trong tháng 5/2026

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính Toyota Vios 2026

So với phiên bản tiền nhiệm, Toyota Vios 2026 đã lược bỏ các bản E MT và E CVT loại 7 túi khí, chỉ giữ lại các bản 3 túi khí với mức giá giảm từ 10 - 14 triệu đồng. Phiên bản G CVT cao cấp nhất vẫn giữ nguyên giá niêm yết.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Ưu đãi Toyota Vios 1.5E MT 458 529 515 Hỗ trợ 50% phí trước bạ Toyota Vios 1.5E CVT 488 562 553 Hỗ trợ 50% phí trước bạ Toyota Vios 1.5G CVT 545 626 615 Hỗ trợ 50% phí trước bạ

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo khu vực và khuyến mại tại đại lý.

Ngoại thất tinh chỉnh hiện đại

Toyota Vios 2026 ghi nhận thay đổi lớn ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt mới nối liền nắp ca-pô và mở rộng sang hai bên. Cản trước được thiết kế lại theo phong cách thể thao và sơn đen tạo điểm nhấn.

Hệ thống đèn pha Bi-LED hiện đã trở thành trang bị tiêu chuẩn cho toàn bộ các phiên bản. Mặc dù vẫn sử dụng mâm kích thước 15 inch, nhưng họa tiết bên trong đã được thay đổi để mang lại cái nhìn khỏe khoắn hơn.

Không gian nội thất và tiện nghi nâng cấp

Khoang cabin của Vios 2026 được cải thiện đáng kể về mặt trải nghiệm người dùng. Điểm nhấn là màn hình trung tâm cảm ứng kích thước 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Ghế ngồi trên bản E MT đã được nâng cấp từ nỉ lên da Simili.

Đáng chú ý, phiên bản G CVT được trang bị thêm lẫy chuyển số trên vô-lăng, trong khi các bản E có thêm cổng sạc USB Type-C cho hàng ghế sau, đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị di động ngày càng cao.

Động cơ và công nghệ an toàn TSS

Mẫu sedan hạng B này tiếp tục sử dụng động cơ 1.5L Dual VVT-i, sản sinh công suất 107 mã lực và mô-men xoắn 140 Nm. Người dùng có thể lựa chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số vô cấp CVT.

Nâng cấp giá trị nhất là gói an toàn Toyota Safety Sense (TSS) trên phiên bản G, bao gồm hệ thống cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo lệch làn đường. Ngoài ra, xe vẫn duy trì các tính năng an toàn cơ bản như phanh ABS, EBD, BA và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC).

Thông số kỹ thuật chi tiết