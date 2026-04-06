Toyota Vios 2026: Cập nhật giá lăn bánh và ưu đãi phí trước bạ tháng 4/2026 Toyota Vios 2026 duy trì sức hút nhờ ưu đãi 50% lệ phí trước bạ và gói công nghệ TSS. Mẫu sedan hạng B hiện có giá niêm yết từ 458 triệu đồng với ba phiên bản lựa chọn.

Toyota Vios 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc sedan hạng B với chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ áp dụng trong tháng 4/2026. Mẫu xe lắp ráp trong nước này hiện được tinh giản còn ba phiên bản chính, tập trung vào giá trị sử dụng thực tế và bổ sung các tính năng an toàn chủ động lần đầu xuất hiện.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính Toyota Vios tháng 4/2026

Trong tháng này, khách hàng mua Toyota Vios sẽ nhận được mức hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ, dao động từ 23 đến 27 triệu đồng tùy phiên bản. Đây là nỗ lực nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ như Hyundai Accent hay Honda City.

Toyota Vios 2026 sở hữu thiết kế đầu xe mới mẻ và hiện đại hơn.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Ưu đãi Toyota Vios 1.5E MT 458 529 515 Giảm 50% phí trước bạ Toyota Vios 1.5E CVT 488 562 553 Giảm 50% phí trước bạ Toyota Vios 1.5G CVT 545 626 615 Giảm 50% phí trước bạ

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại riêng tại đại lý.

Thiết kế ngoại thất và những tinh chỉnh mới

Toyota Vios 2026 nhận được những thay đổi đáng kể ở phần đầu xe. Lưới tản nhiệt hình thang truyền thống được thay thế bằng thiết kế nối liền nắp ca-pô và mở rộng sang hai bên. Cản trước được sơn đen tạo điểm nhấn thể thao hơn. Đặc biệt, hệ thống đèn chiếu sáng Bi-LED dạng bóng chiếu hiện đã trở thành trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản.

Cụm đèn pha Bi-LED hiện đại là trang bị tiêu chuẩn trên Vios mới.

Thân xe vẫn giữ nguyên phom dáng đặc trưng nhưng được làm mới bằng bộ mâm đúc 15 inch có họa tiết khỏe khoắn hơn. Phía sau, cụm đèn hậu LED không thay đổi so với bản tiền nhiệm, trong khi cản sau được tinh chỉnh nhẹ để đồng bộ với ngôn ngữ thiết kế mới ở đầu xe.

Không gian nội thất và tiện nghi nâng cấp

Khoang cabin của Vios 2026 tập trung cải thiện trải nghiệm người dùng. Điểm nhấn lớn nhất là màn hình giải trí trung tâm được nâng cấp lên kích thước 9 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua Apple CarPlay và Android Auto. Trên phiên bản G cao cấp nhất, xe được trang bị thêm lẫy chuyển số sau vô-lăng và hệ thống điều hòa tự động.

Nội thất Toyota Vios 2026 với màn hình trung tâm 9 inch mới.

Nhằm tăng tính tiện dụng, Toyota đã bổ sung hai cổng sạc USB Type-C cho hàng ghế phía sau trên tất cả các phiên bản. Chất liệu ghế ngồi cũng được cải thiện, với bản E MT sử dụng ghế da Simili thay cho ghế nỉ trước đây, mang lại cảm giác sạch sẽ và sang trọng hơn.

Công nghệ an toàn Toyota Safety Sense lần đầu xuất hiện

Nâng cấp giá trị nhất trên phiên bản 1.5G CVT là sự xuất hiện của gói an toàn Toyota Safety Sense (TSS). Gói này bao gồm các tính năng tiên tiến như cảnh báo va chạm phía trước (PCS), cảnh báo lệch làn đường (LDA) và hệ thống kiểm soát hành trình. Đây là những trang bị vượt trội giúp Vios tăng sức cạnh tranh về mặt công nghệ an toàn trong phân khúc.

Khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm

Toyota Vios 2026 tiếp tục sử dụng khối động cơ 1.5L Dual VVT-i (mã 2NR-FE), sản sinh công suất tối đa 106 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Tùy theo phiên bản, xe sẽ đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số vô cấp CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu đường kết hợp dao động từ 5,77 đến 6,02 lít/100 km, phù hợp cho cả nhu cầu sử dụng gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ.

Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản

Thông số 1.5E MT 1.5E CVT 1.5G CVT Kích thước (D x R x C) (mm) 4.425 x 1.730 x 1.475 4.425 x 1.730 x 1.475 4.425 x 1.730 x 1.475 Chiều dài cơ sở (mm) 2.550 2.550 2.550 Động cơ 1.5L Dual VVT-i 1.5L Dual VVT-i 1.5L Dual VVT-i Công suất tối đa (hp/rpm) 107/6.000 107/6.000 107/6.000 Mô-men xoắn (Nm/rpm) 140/4.200 140/4.200 140/4.200 Hộp số Số sàn 5 cấp CVT CVT Hệ thống an toàn TSS Không Không Có Số túi khí 3 3 7

Nhìn chung, Toyota Vios 2026 dù chỉ là bản nâng cấp nhẹ nhưng đã giải quyết được bài toán về trang bị và an toàn. Với lợi thế về độ bền, chi phí bảo dưỡng thấp và chính sách ưu đãi phí trước bạ, mẫu xe này vẫn là lựa chọn hàng đầu cho khách hàng ưu tiên giá trị sử dụng lâu dài.